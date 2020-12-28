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15 фактов о вакцинах от COVID-19: чем отличаются, кто и когда их получит

15 фактов о вакцинах от COVID-19: чем отличаются, кто и когда их получит (16 фото)

Автор:
28 декабря 2020 12:07
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Познавательные   вакцины   интересно   ковид   пандемия   факты   фото   
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К началу ноября ВОЗ зарегистрировала 47 вакцин по всему миру, 10 из которых находятся на заключительной стадии клинических испытаний — в том числе и российская вакцина «Спутник V». Рассказываем, что известно об эффективности этих препаратов.
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Метки: COVID-19   Познавательные   вакцины   интересно   ковид   пандемия   факты   фото   
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