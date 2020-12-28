15 фактов о вакцинах от COVID-19: чем отличаются, кто и когда их получит

Точные данные о том, сколько длится действие вакцины, можно будет получить по окончании исследований. Однако уже есть свидетельства, что антитела будут сохраняться в организме не дольше 5 месяцев. Первыми об этом заявили врачи из медицинского центра Mount Sinai в США. А по мнению британских специалистов, быстрее всего антитела теряют пациенты, которые бессимптомно перенесли болезнь, и пожилые люди.



О том же говорит и руководитель клинического исследования вакцины «Спутник V» на пациентах старше 60 лет Никита Ломакин. По его данным, люди из этой возрастной группы теряют иммунитет к вирусу в течение 3-5 месяцев.



К счастью, иммунитет могут поддерживать не только антитела, но и Т-клетки.