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Рианна стала богатейшей певицей по версии Forbes

Рианна стала богатейшей певицей по версии Forbes (2 фото)

Автор:
05 августа 2021 11:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: forbes   ynews   богатейшая певица   интересное   рианна   фото   шоу бизнес   
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Знаменитая певица Рианна стала миллиардером и самой богатой певицей. Сейчас её состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Большинство денег она получила своей косметической компании Fenty Beauty.

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Метки: forbes   ynews   богатейшая певица   интересное   рианна   фото   шоу бизнес   
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Сигизмунд Лазаревич 41 минуту назад
Знаменитая? типа моргинштерна что ли?
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