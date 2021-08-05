Рианна стала богатейшей певицей по версии Forbes

Знаменитая певица Рианна стала миллиардером и самой богатой певицей. Сейчас её состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Большинство денег она получила своей косметической компании Fenty Beauty.
Fenty Beauty Рианна основала в 2017 году совместно с французским конгломератом предметов роскоши LVMH. Также певице принадлежит доля в компании Savage x Fenty, которая производит нижнее бельё. Каждую коллекция Рианна показывает на себе в своём Instagram. Доход от этих компаний составил 1,4 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
На концертах Рианна заработала около тридцати миллионов долларов, и около десяти миллионов за рекламу в соцсетях. На страницу девушки подписано 103 миллиона подписчиков.
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