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Киану Ривз обратился в полицию, чтобы его оградили от надоедливого родственника

Киану Ривз обратился в полицию, чтобы его оградили от надоедливого родственника

Автор:
02 февраля 2023 12:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Родственник   интересное   киану ривз   полиция   суд   сумасшедший   фото   шоу бизнес   
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Незнакомец несколько раз проникал к дому Ривза, а однажды подкинул туда рюкзак, где был ДНК-тест. Мужчина утверждает, что является родственником актёра. Интересно, где он взял материла для ДНК-теста?

Канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз был вынужден обратиться в суд, чтобы обезопасить себя от очень странного мужчины. Незнакомец по имени Брайан Диксон несколько раз проникал на территорию дома Ривза в течение трёх месяцев. Однажды он даже специально оставил на участке рюкзак, в котором был ДНК-тест. Согласно документам, незнакомец является родственником актёра.

В социальных сетях мужчина называет себя Джаспером Кейтом Ривзом. Там же он сообщает, что готов передать все свои права артисту. О каких именно правах идёт речь, TMZ не сообщает.

Суд выдал Диксону временный приказ, запрещающий приближаться к актеру и его возлюбленной Александре Грант на 100 ярдов (91 метр).

Источник:

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Метки: Родственник   интересное   киану ривз   полиция   суд   сумасшедший   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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Б.Касторский 43 минуты назад
Навязчивые родственники проблема для любого человека, а уж для знаменитости и подавно. Родственник? Ну и отлично! Живи своей жизнью. Не понимаю зачем нужно кому-то навязываться?
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28k
Levyathan 40 минут назад
Где взял материал для ДНК-теста, вполне объяснимо.
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Хухрмухр Levyathan Полчаса назад
Тебе лучше с кокориным железные мячи бошкой отбивать.Больше ппользы будет.
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151
Хухрмухр Levyathan 18 минут назад
Тренируй бошку.Не отвлекайся.У вас с кокориным скоро соревнования.
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