Киану Ривз обратился в полицию, чтобы его оградили от надоедливого родственника

Канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз был вынужден обратиться в суд, чтобы обезопасить себя от очень странного мужчины. Незнакомец по имени Брайан Диксон несколько раз проникал на территорию дома Ривза в течение трёх месяцев. Однажды он даже специально оставил на участке рюкзак, в котором был ДНК-тест. Согласно документам, незнакомец является родственником актёра.

В социальных сетях мужчина называет себя Джаспером Кейтом Ривзом. Там же он сообщает, что готов передать все свои права артисту. О каких именно правах идёт речь, TMZ не сообщает.