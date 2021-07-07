Отец Бритни Спирс уже 13 лет опекает дочь, превращая её жизнь в ад

В 2000-х годах Бритни Спирс была самой популярной молодёжной певицей. Её концерты собирали миллионы зрителей, армия поклонников мечтала лишь о её взгляде. Однако, в 2008 году Бритни Спирс попала в психбольницу. У неё забрали сыновей, обвинили в наркомании и передали опеку её отцу. Подруга семьи рассказала, в каком аду жила (и до сих пор живёт) некогда знаменитая певица.
Подруга семейства Спирс Жаклин Бутчер в разговоре с Daily Mail рассказала множество омерзительных подробностей о семье Бритни. По словам Бутчер, ад начался после того, как звезду выписали из психиатрической клиники в 2008 году и передали под опеку Джеймсу Спирсу.
"Джейми сказал: "Милая", и я подумала, он продолжит: "Мы тебя очень любим, но тебе правда нужна помощь". Однако вместо этого он заявил: "Ты очень жирная. Папочка посадит тебя на диету и наймёт тренера, чтобы вернуть тебя в форму. Ты видишь вот этот телевизор? Через восемь недель ты будешь там, и все будут кричать: "Она вернулась!" Меня затошнило от его слов", - рассказала Жаклин.
В тот день отец обсуждал дебют дочери в сериале "Как я встретил вашу маму", планировал будущие концерты и уже в мыслях считал деньги, которые он получит после выступления Бритни. Он кричал на дочь, называл "шл**ой" и плохой матерью, обещая, что если дочь не выполнит его условия, то не увидит больше сыновей.
Мать певицы Линн Спирс была на стороне отца и просила дочку во всём ему повиноваться. В 2008 году срок опеки не обсуждался. Бритни думала, что это продлиться всего несколько месяцев, пока ей не станет лучше.
"Весь процесс тогда, в 2008-м, занял минут десять. Никого не допрашивали, никто никому не задавал вопросы. С Бритни даже никто не стал говорить. Нужно было подождать неделю и допросить её, но ей никто не дал и шанса защититься", - рассказала Жаклин.
23 июня Бритни пыталась восстановить контроль над своей жизнью, однако несмотря на жуткие признания, суд отклонил её прошение. Певица даже звонила в 911, чтобы сообщить о домашнем насилии, но на это никто не обратил внимание.
В разговоре с New York Times Бритни рассказала о всех ужасах, что с ней происходило. Её заставляли пить литий, после которого она чувствовала недомогание. 24 часа в сутки она находилась под охраной, даже когда принимала душ или ходила в туалет. Спирс добавила, что опекуны заставили её установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей, и запретили удалять её.
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Да, может папаша и деспотичен с перебором. Но она сама себя загнала в угол. И ее надо было спасать. А как спасать такую шаболду? Только жесткими способами и тотальным контролем.
Суд не просто так не удовлетворил ее требовния о снятии опеки с ее отца. Так что сама обосралась, теперь терпи и умней. Нечего ее оправдывать.
Да и кстати, с того момента как она перешла под опеку отца после своих срывов, выглядеть и вести себя она стала в разы лучше. Так что результаты налицо.
"24 часа в сутки она находилась под охраной, даже когда принимала душ или ходила в туалет." - чтобы не бухала!
Только благодаря родителям вернулась на сцену. А подлые "подруги" опять в тину тянут. У Бритни кризис творческий, поэтому крысы последнее урвать пытаются.