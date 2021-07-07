Отец Бритни Спирс уже 13 лет опекает дочь, превращая её жизнь в ад

Подруга семейства Спирс Жаклин Бутчер в разговоре с Daily Mail рассказала множество омерзительных подробностей о семье Бритни. По словам Бутчер, ад начался после того, как звезду выписали из психиатрической клиники в 2008 году и передали под опеку Джеймсу Спирсу.

"Джейми сказал: "Милая", и я подумала, он продолжит: "Мы тебя очень любим, но тебе правда нужна помощь". Однако вместо этого он заявил: "Ты очень жирная. Папочка посадит тебя на диету и наймёт тренера, чтобы вернуть тебя в форму. Ты видишь вот этот телевизор? Через восемь недель ты будешь там, и все будут кричать: "Она вернулась!" Меня затошнило от его слов", - рассказала Жаклин.

В тот день отец обсуждал дебют дочери в сериале "Как я встретил вашу маму", планировал будущие концерты и уже в мыслях считал деньги, которые он получит после выступления Бритни. Он кричал на дочь, называл "шл**ой" и плохой матерью, обещая, что если дочь не выполнит его условия, то не увидит больше сыновей.