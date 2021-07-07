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Отец Бритни Спирс уже 13 лет опекает дочь, превращая её жизнь в ад

Отец Бритни Спирс уже 13 лет опекает дочь, превращая её жизнь в ад (4 фото)

Автор:
07 июля 2021 14:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бритни спирс   интересное   опека   отец   психбольница   фото   шоу бизнес   
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В 2000-х годах Бритни Спирс была самой популярной молодёжной певицей. Её концерты собирали миллионы зрителей, армия поклонников мечтала лишь о её взгляде. Однако, в 2008 году Бритни Спирс попала в психбольницу. У неё забрали сыновей, обвинили в наркомании и передали опеку её отцу. Подруга семьи рассказала, в каком аду жила (и до сих пор живёт) некогда знаменитая певица.

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Метки: бритни спирс   интересное   опека   отец   психбольница   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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1k
Yus 3 часа назад
А вот надо было меньше бухать и не жрать наркоту.
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1k
zenon Полчаса назад
Все верят в то, что пишут другие гадости. Если бы писали чудности, то почему такой хороший, почему не курит, не пьёт - это очень подозрительно. Суды в штатах самые справедливые суды в мире. Но есть немного которые не верят во все суды. Три штата на юге Америки очень часто приговаривают к смертной казни. Решили проверить хоть какой-то процент из приговорённых к смертной казне. Из 50 человек 40 оказались невиновными и очень удивительно то, что даже не делали проверки ДНК. Оказались совсем другие люди. Дочка отца посадила на пожизненное, он её изнасиловал. Оказалось она болталась с дружком за полночь и он ей запретил. Она сказала - ты об этом пожалеешь. Человек отсидел больше двадцати лет. Бывшие следователи и прокуроры вместе с судьями, уже на пенсии, руки развели, работа такая, бывает. А нужно, как в древнем Риме. За наговор, который не подтверждается фактами, в мешок и в реку Тибр. Так значит нужно спросить как Цицерон сказал - если такое делается, то есть тот, кому это выгодно. Ищите - кому выгодно!
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563
Игорь Меншиков 38 минут назад
Подруге некому теперь оплачивать наркоту и бухло??
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36k
Андрей 46 минут назад
Температура плавления лития 180 град.С. Это вам не алибасовского Крота пить.
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1k
zenon 53 минуты назад
Всё, как в Америке. Она будет работать, а они деньги считать.
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
Б.л.я да бабя просто пытается контролировать (насколько это возможно) эту кокаинистую шлюху. Чтобы эта тварь просто не сдохла от передоза под каким -нить ниггером.
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323
Andiks Гёз Уленшпигель Час назад
Ну-у, не шлюха она. Чудит под воздействием, но не лядует.
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9k
Majul 2 часа назад
Этот "ад" она себе устроила сама, спившись, сширявшись и превратившись в подобие человека.
Да, может папаша и деспотичен с перебором. Но она сама себя загнала в угол. И ее надо было спасать. А как спасать такую шаболду? Только жесткими способами и тотальным контролем.
Суд не просто так не удовлетворил ее требовния о снятии опеки с ее отца. Так что сама обосралась, теперь терпи и умней. Нечего ее оправдывать.
Да и кстати, с того момента как она перешла под опеку отца после своих срывов, выглядеть и вести себя она стала в разы лучше. Так что результаты налицо.
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585
Alex Zx 2 часа назад
видимо дела плохи и без отца уже под мостом бы жила, или сдохла от передоза. Но сердобольная подружечка конечно будет петь про тиранов родителей.
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3k
Ув. Алексей Николаевич 3 часа назад
Вот, что такое старость.... Старость - это, когда после подобного поста вводишь в поисковике: "Бритни Спирс в молодости"....
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1k
alex5450 3 часа назад
В общем пока спасли, но подружки тянуть к бухашке и наркошке.
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323
Andiks 3 часа назад
За нее сражалась вся семья.
"24 часа в сутки она находилась под охраной, даже когда принимала душ или ходила в туалет." - чтобы не бухала!
Только благодаря родителям вернулась на сцену. А подлые "подруги" опять в тину тянут. У Бритни кризис творческий, поэтому крысы последнее урвать пытаются.
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55k
pynh 3 часа назад
Месячник бритни? Забали уже ней.
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