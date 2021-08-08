Аттракцион невиданной щедрости: 100 миллионов шекелей на поощрение вакцинирующихся

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, при участии министра внутренних дел Айелет Шакед и министра финансов Авигдора Либермана согласовал выделение из бюджета 100 миллионов шекелей. Деньги пойдут на стимулирование граждан, которые ещё не вакцинировались. Основная мысль проекта - сделать так, чтобы идея прививки от коронавируса стала более привлекательной.
На данный момент выбирают один из двух способов распределения денег – через органы местной власти и напрямую вакцинирующимся. Первый способ предполагает, что средства получат органы местной власти, показавшие наилучшие результаты в организации вакцинации. Второй – делать прямую выплату или предоставлять льготу вакцинирующимся, в первую очередь – подросткам старше 15 лет. Окончательное решение ещё не утверждено.
Правительство выделит 100 миллионов шекелей на материальное поощрение вакцинирующихсяhttps://t.co/DWppkURVnM pic.twitter.com/uy0oNHUvT5— NEWSru Israel (@NewsruIsrael) August 7, 2021
Ранее рассматривался вариант с привлечением к процессу государственного управления лотерей "Мифаль а-Пайс", с тем, чтобы между израильтян, принявших вакцину, разыгрывался один крупный приз и несколько призов в размере десятков тысяч шекелей, однако этот вариант был признан юридическими советниками министерств проблематичным и впоследствии заблокирован, сообщается на Newsru.co.il.
Из сообщения на Twitter-канале NEVSru Israel стало известно, что руководство Вооружённых сил Израиля теперь будет рассчитывать только на привитых от коронавируса или, переболевших им, резервистов.
ЦАХАЛ объявил, что будет призывать на сборы только привитых и переболевших резервистовhttps://t.co/5dD0L4tTpb pic.twitter.com/Ro2dQy9rpX— NEWSru Israel (@NewsruIsrael) August 8, 2021
К сожалению, ни первая, ни вторая, ни третья прививка, популярной в стране вакцины Pfizer, не даёт стопроцентной защиты от коронавируса. Как сообщает NEVSru Israel, на 18:58 8 августа 2021 года - 14 граждан Израиля после третьей вакцинации заразились этим заболеванием.
14 израильтян, сделавших третью прививку, заразились коронавирусомhttps://t.co/OrV4e73h5F pic.twitter.com/g7087g2dKC— NEWSru Israel (@NewsruIsrael) August 8, 2021
Источник:
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Звучит как угроза!
Искренне надеюсь, что вы, уважаемый vikklu, фашистам не симпатизируете.
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источник https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/231168?fbclid=IwAR0nFutojrqP1oHGAvuomSiQzrtKyLhwr_v6ibye4iWlf_KTjF3JZTqX2-Qhttps://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/231168?fbclid=IwAR0nFutojrqP1oHGAvuomSiQzrtKyLhwr_v6ibye4iWlf_KTjF3JZTqX2-Q