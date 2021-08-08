Аттракцион невиданной щедрости: 100 миллионов шекелей на поощрение вакцинирующихся

Ранее рассматривался вариант с привлечением к процессу государственного управления лотерей "Мифаль а-Пайс", с тем, чтобы между израильтян, принявших вакцину, разыгрывался один крупный приз и несколько призов в размере десятков тысяч шекелей, однако этот вариант был признан юридическими советниками министерств проблематичным и впоследствии заблокирован, сообщается на Newsru.co.il.



Из сообщения на Twitter-канале NEVSru Israel стало известно, что руководство Вооружённых сил Израиля теперь будет рассчитывать только на привитых от коронавируса или, переболевших им, резервистов.



