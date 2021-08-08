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Аттракцион невиданной щедрости: 100 миллионов шекелей на поощрение вакцинирующихся

Аттракцион невиданной щедрости: 100 миллионов шекелей на поощрение вакцинирующихся (4 фото)

Автор:
08 августа 2021 23:45
Сообщество : Пандемия
Метки: 100   ynews   Вакцинация   Израиль   миллионов   пандемия   стимулирование   шекели   
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, при участии министра внутренних дел Айелет Шакед и министра финансов Авигдора Либермана согласовал выделение из бюджета 100 миллионов шекелей. Деньги пойдут на стимулирование граждан, которые ещё не вакцинировались. Основная мысль проекта - сделать так, чтобы идея прививки от коронавируса стала более привлекательной.

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Метки: 100   ynews   Вакцинация   Израиль   миллионов   пандемия   стимулирование   шекели   
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24  комментария
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263
bobobo 3 часа назад
Тихо Ша, Хрень с Редькой. И чем Вас таки коробит их щедрость,? Это же не деньги из налогов россиян.Те шо из российских налогов уже давно ушли Потанину с Усмановым. Или Вы завидуете, что живёте не в Израиле.
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252
КакогоХу Полчаса назад
Какая отвратительная рожа
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10k
Underwood 41 минуту назад
"ЦАХАЛ объявил, что будет призывать на сборы только привитых и переболевших резервистов"
Звучит как угроза!
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39k
Александр 2 часа назад
Ну если уже евреи не жалеют денег на эту вакцинацию, то колоться однозначно нельзя.
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165
Olvin Dane 4 часа назад
Ой вэй! Таки зачем я уже вакцинировался бесплатно, когда можно было подождать и сделать это за деньги.
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4k
RomaXz 4 часа назад
Сколько антипрививочников набежало
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28k
gfjhtgfjhf 7 часов назад
Странно, что никто из антиваксеров не написал главное, что сговорившиеся евреи всего мира, хотят поголовно привить богом-избранный народ, чтобы его убить.
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20k
Седой Бегемот 7 часов назад
100% защиту дает только естественный иммунитет, а когда его пытаются заглушить искусственным получается вот такая фигня.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 7 часов назад
Моше Бар Симан-Тов: «Мы ошиблись. Вакцины недостаточно»
Бывший генеральный директор министерства здравоохранения публично признал ошибку в борьбе с коронавирусом
источник https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/231168?fbclid=IwAR0nFutojrqP1oHGAvuomSiQzrtKyLhwr_v6ibye4iWlf_KTjF3JZTqX2-Qhttps://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/231168?fbclid=IwAR0nFutojrqP1oHGAvuomSiQzrtKyLhwr_v6ibye4iWlf_KTjF3JZTqX2-Q
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 7 часов назад
А Израильтяне то как обрадовались
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499
Миша Перст Указующий Час назад
Он написал: "Насколько это оправдано с финансовой точки зрения?". Бывает.
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258
Cаня 8 часов назад
Tут и комментировать ничего не надо.
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