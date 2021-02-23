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В израильских барах бесплатно наливают за прививку

В израильских барах бесплатно наливают за прививку (6 фото + 1 видео)

Автор:
23 февраля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Вакцинация   Израиль   бар   коронавирус   новости   поощрение   тель-авив   
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Чтобы стимулировать молодежь прививаться от коронавируса, популярный бар в Тель-Авиве объявил необычную акцию: каждый, кто привьется от коронавируса в работающем здесь же прививочном пункте, может рассчитывать на бесплатную порцию спиртного.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Вакцинация   Израиль   бар   коронавирус   новости   поощрение   тель-авив   
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22  комментария
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21k
Мойша 3 часа назад
После Пфайзера можно пить!
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16k
Anna 3 минуты назад
сколько раз можно привиться, не подскажете?
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5k
Летучий Мыш 4 минуты назад
График не тот, не по тексту)
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57
Дима Новосельский Полчаса назад
Вот только в Израиле прививают Пфайзером,имеющим массу побочных свойств и действующим только пол года,за то отказывающихся прививаться шантажируют тем что не позволят им жить обычной жизнью,посещать те же пабы,кафе и рестораны,не пустят в торговые центры и на развлекательные мероприятия,не говоря о вылете куда либо,просто без прививочного паспорта не пустят в самолёт...
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2k
milenBG Дима Новосельский 16 минут назад
Так будет везде! Вот почему весь этот цирк разыгрывается.
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782
Lev 37 минут назад
Я первую прививку делал 31го декабря. медсестра русская была. Я только рот открыл:
- Скажите, пожайлуста...
- Алкоголь можно! Все спрашивают. Я специально узнавала..
ха-ха
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2k
Ухалус Посовиномус 38 минут назад
Еще одна безграмотная скотиняка. Израиль у него сран, у вакцины высокий эффективность...
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7777bm Час назад
Не хухь пойми от куда эти данные ,живу в Израиле никто от слова вообще не хочет прививаться , от куда такие цифры ??
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641
ProFanas 7777bm 39 минут назад
Вот потому и наливают. Русские евреи такую халяву не упустят..
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
С таким подходом в России уже 99 процентов уже было бы привито.
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2k
Том Джоуд 2 часа назад
После Спутника, ведь пить нельзя? Или я что-то не так понял? Может в Израиле бассейны заманивают клиентов прививкой манту?
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8k
krivsan Том Джоуд 2 часа назад
моисей сказал можно
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Лучший Друг Том Джоуд 38 минут назад
Манту мочить МОЖНО!


И это не шутка
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157
Иванов Петров Сидоров Том Джоуд Полчаса назад
Ну это смотря сколько. Если пару бутылок водки засосать, то нельзя.
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30k
Азат Баширов 2 часа назад
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80k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Старая еврейская наживка - на халяву!
Они и уксус выпьют если денег дадут
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4k
Александр Иванов 3 часа назад
Ага! Чтобы легче подыхать было!
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