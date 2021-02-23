В израильских барах бесплатно наливают за прививку

"Я решила, что это хорошая возможность получить вакцину, потому что ехать в другие места у меня нет ни времени, ни возможностей", - говорит Мэй Перес, одна из тех, кто получил вакцину в баре.

Израиль уже давно выбился в первые ряды сран по темпам вакцинации, показывая пример другим. Но в последние недели число вакцинируемых сильно снижается. Это стало заметно после того, как вакцинирование в старшей возрастной группе и среди уязвимых групп подошло к концу, и вакцинироваться начали группы малого риска. Между тем, врачи утверждают, что в госпитали доставляют все больше молодых пациентов с ковидом. Так что представители минздрава призывают убеждать молодежь вакцинироваться. "Их необходимо убедить, - говорит Эйял Лешем, инфекционист израильского госпиталя Шеба. - Нужно найти способы коммуникации, идти в социальные сети, работать с лидерами мнений и даже звездами. Только так мы убедим их, что вакцинироваться безопасно, и что только так мы сможем вернуться к обычной жизни".

Между тем, один из стцудентов профессора Лешема утверждает, что вакцина Pfizer, которой прививаются все в Израиле, уже через 2-4 недели после вакцинации обеспечивает эффективность в 85%. Он ссылается на исследование, проведенное среди сотрудников госпиталя Шеба.