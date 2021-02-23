В израильских барах бесплатно наливают за прививку

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Чтобы стимулировать молодежь прививаться от коронавируса, популярный бар в Тель-Авиве объявил необычную акцию: каждый, кто привьется от коронавируса в работающем здесь же прививочном пункте, может рассчитывать на бесплатную порцию спиртного.
В Израиле, в одном из баров Тель-Авива - гастропабе Jenia - открылся прививочный центр, где можно привиться от ковида - и получить за это бесплатную порцию выпивки. По словам организаторов акции, таким образом они хотят призвать молодежную аудиторию активнее включаться в вакцинацию. Сегодня хотя бы одну из доз вакцины получили 43% из 9-миллионного Израиля, причем, в основном, это пожилые люди, тогда как молодежь вакцинироваться не торопится.
По мнению экспертов, молодежь не будет прививаться столь же активно, как старшее поколение, поскольку риск заболеть для молодых людей гораздо ниже. Поэтому как в государственных структурах Израиля, так и в обществе в целом энтузиасты рождают одну идею за другой, пытаясь привлечь молодых к прививочной кампании.
"Я решила, что это хорошая возможность получить вакцину, потому что ехать в другие места у меня нет ни времени, ни возможностей", - говорит Мэй Перес, одна из тех, кто получил вакцину в баре.
Израиль уже давно выбился в первые ряды сран по темпам вакцинации, показывая пример другим. Но в последние недели число вакцинируемых сильно снижается. Это стало заметно после того, как вакцинирование в старшей возрастной группе и среди уязвимых групп подошло к концу, и вакцинироваться начали группы малого риска. Между тем, врачи утверждают, что в госпитали доставляют все больше молодых пациентов с ковидом. Так что представители минздрава призывают убеждать молодежь вакцинироваться. "Их необходимо убедить, - говорит Эйял Лешем, инфекционист израильского госпиталя Шеба. - Нужно найти способы коммуникации, идти в социальные сети, работать с лидерами мнений и даже звездами. Только так мы убедим их, что вакцинироваться безопасно, и что только так мы сможем вернуться к обычной жизни".
Между тем, один из стцудентов профессора Лешема утверждает, что вакцина Pfizer, которой прививаются все в Израиле, уже через 2-4 недели после вакцинации обеспечивает эффективность в 85%. Он ссылается на исследование, проведенное среди сотрудников госпиталя Шеба.
Израиль уже давно выбился в первые ряды сран по темпам вакцинации, показывая пример другим. Но в последние недели число вакцинируемых сильно снижается. Это стало заметно после того, как вакцинирование в старшей возрастной группе и среди уязвимых групп подошло к концу, и вакцинироваться начали группы малого риска. Между тем, врачи утверждают, что в госпитали доставляют все больше молодых пациентов с ковидом. Так что представители минздрава призывают убеждать молодежь вакцинироваться. "Их необходимо убедить, - говорит Эйял Лешем, инфекционист израильского госпиталя Шеба. - Нужно найти способы коммуникации, идти в социальные сети, работать с лидерами мнений и даже звездами. Только так мы убедим их, что вакцинироваться безопасно, и что только так мы сможем вернуться к обычной жизни".
Между тем, один из стцудентов профессора Лешема утверждает, что вакцина Pfizer, которой прививаются все в Израиле, уже через 2-4 недели после вакцинации обеспечивает эффективность в 85%. Он ссылается на исследование, проведенное среди сотрудников госпиталя Шеба.
В исследовании участвовали более 9000 медицинских работников госпиталя Шеба. Около 7000 из них получили первую дозу прививки на момент исследования, остальные не были привиты. У 170 из них был диагностирован ковид. При этом анализы проводились только у людей с симптомами заболевания и у тех, кто контактировал с ковидными больными. После анализа числа привитых среди заболевших выяснилось, что с 1 по 14 деньпервая доза вакуины имеет эффективность 47%, а с 15 по 28 день она подскакивает до 85%.
"Мы наблюдаем высокую эффективность прививки уже через две недели после инъекции", - говорит Гили Регев-Йошай, соавтор исследования. При том, по его словам, при высокой эффективность вакцины от Pfizer, ученые пока еще изучают вопрос о том, может ли привитый человек быть переносчиком заболевания. "Это большой вопрос, - говорит он. - Мы над этим работаем и, надеюсь, скоро у нас появятся для вас хорошие новости".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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