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Для чего Эмираты хотят забрать себе целый айсберг?

Для чего Эмираты хотят забрать себе целый айсберг? (2 фото)

Автор:
08 августа 2021 09:44
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: айсберг   акты   будущее   в мире   фото   эмираты   
682
2

В ближайшем будущем, возможно, появится новое «чудо света». В стране, где температура воздуха поднимается до 40 градусов, появится огромный ледник.

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Метки: айсберг   акты   будущее   в мире   фото   эмираты   
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7  комментариев
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48k
parallax 2 часа назад
"Кроме того, большая его часть спрятана от солнечных лучей и жаркого воздуха под водой. Ну и светлая поверхность льда отражает солнечные лучи, что также замедляет таяние."

Ага, спрячем лёд от солнца, в горячей ванне.

Для начала потаскали бы ледяную глыбу по бассейну с водой 30 градусов. Физики - теплотехники, бля.
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10k
paranoid 6 минут назад
Хотите заработать дофига денег? Воткните в этот айсберг бутылку шампанского, а затем выставьте ее на аукцион)))
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8k
Andrei 2 часа назад
"...Сейчас Арабские Эмираты опресняют морскую воду, но это пагубно влияет на прибрежную экосистему: истощаются запасы воды..."
Э-э, это вот серьёзно?
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−20
Zlaja ptica 2 часа назад
Разговоры о доставке айсбергов в засушливые регионы идут уж лет 50.

Пока на ближний восток удалось доставить только айзенбергов
а также всяких боцманов и кацманов
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2k
CHYCMYMPUK 2 часа назад
Айсбергопровод надо до них построить
Арабский поток
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