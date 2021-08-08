Для чего Эмираты хотят забрать себе целый айсберг?

В ближайшем будущем, возможно, появится новое «чудо света». В стране, где температура воздуха поднимается до 40 градусов, появится огромный ледник.
Зачем, а главное как ОАЭ решили доставить к своим берегам целый айсберг?
Малое количество пресной воды
Еще 50 лет назад берега Персидского залива были пустыней. Все поменялось, когда там нашли нефть. После этого государство начало расти, так же как и население. С 1975 года число людей, проживающих в ОАЭ, увеличилось на 16%. Стал вопрос о добывании пресной воды, источников которой в стране нет.
Сейчас Арабские Эмираты опресняют морскую воду, но это пагубно влияет на прибрежную экосистему: истощаются запасы воды и страдают животные. Решение проблемы предложил местный предприниматель Абдула Аль Шехи. Он выделил 80 млн долларов на пробную перевозку айсберга. Для начала ледник хотят доставить в ЮАР или Австралию, и если все пройдет по плану, то тогда он направится в ОАЭ.
Абдула Аль Шехи считает, что доставив Айсберг длиной 2 км, страна обеспечит пресной питьевой водой до 10 млн человек минимум на полгода. С финансовой стороны это будет выгодно. Стоимость перевозки и обработки всего 100-150 млн. долларов, что дешевле любого способа опреснить воду.
Доставка айсберга
Забрать ледник планируют у о. Херд, что в 1000 км от материковой Антарктиды. Для перевозки понадобится трос с крепкой металлической сеткой, которым будет охвачен Айсберг. Он прикрепится к буксиру, который и доставит ледяную глыбу к берегам ОАЭ. Перевозка на расстояние около 8000 км по расчетам займет около 10 месяцев. Несмотря на большой вес ледяной горы, мощности буксира должно хватить.
Почему айсберг не растает раньше времени
Специалисты все просчитали и сделали вывод, что ледник потеряет всего около 30 % за время транспортировки. К Арабским Эмиратам должно дойти порядка 30-40 млн. тонн питьевой воды. Так почему такие небольшие потери?
Айсберг — это огромный цельный массив льда, а значит таять он будет значительно дольше, чем такое же количество, распределенное по широкой поверхности. Кроме того, большая его часть спрятана от солнечных лучей и жаркого воздуха под водой. Ну и светлая поверхность льда отражает солнечные лучи, что также замедляет таяние.
Добыча воды
Основная задача, ради которой все затевается — добыча питьевой воды. Для этого построятся доки-плавильни. В них будут таять небольшие отрезанные куски айсберга.
Изменение климата
Экологи бьют тревогу, ведь если привезти такое количество льда в жаркую страну, это может сказаться на климате. Дело в том, что холодный потоки воздуха исходящие от айсберга притянут дожди, которые затянутся на продолжительное время. Но Аль Шехи это не беспокоит, он считает, что ливни пойдут только на пользу стране.
Туристический бизнес
Кроме всего прочего, ледник станет отличным туристическим местом. Необычное явление для жаркой страны, даст возможность проводить незабываемые экскурсии на ледяную гору посреди воды.
Прошлый опыт
Идея брать питьевую воду из айсбергов не новая. Канадцы используют ледники для производства воды и ледяной водки, но масштабы там значительно меньше. Айсберг доставляется не целиком, а лишь кусочками.
Получится ли у Арабских Эмиратов привести свой план в действие — покажет время. А пока остается лишь надеяться, что вопрос с пресной водой будет решен без экологических жертв.
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Ага, спрячем лёд от солнца, в горячей ванне.
Для начала потаскали бы ледяную глыбу по бассейну с водой 30 градусов. Физики - теплотехники, бля.
Э-э, это вот серьёзно?
Пока на ближний восток удалось доставить только айзенбергова также всяких боцманов и кацманов