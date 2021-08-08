Для чего Эмираты хотят забрать себе целый айсберг?

Зачем, а главное как ОАЭ решили доставить к своим берегам целый айсберг?





Малое количество пресной воды

Еще 50 лет назад берега Персидского залива были пустыней. Все поменялось, когда там нашли нефть. После этого государство начало расти, так же как и население. С 1975 года число людей, проживающих в ОАЭ, увеличилось на 16%. Стал вопрос о добывании пресной воды, источников которой в стране нет.

Сейчас Арабские Эмираты опресняют морскую воду, но это пагубно влияет на прибрежную экосистему: истощаются запасы воды и страдают животные. Решение проблемы предложил местный предприниматель Абдула Аль Шехи. Он выделил 80 млн долларов на пробную перевозку айсберга. Для начала ледник хотят доставить в ЮАР или Австралию, и если все пройдет по плану, то тогда он направится в ОАЭ.

Абдула Аль Шехи считает, что доставив Айсберг длиной 2 км, страна обеспечит пресной питьевой водой до 10 млн человек минимум на полгода. С финансовой стороны это будет выгодно. Стоимость перевозки и обработки всего 100-150 млн. долларов, что дешевле любого способа опреснить воду.





Доставка айсберга

Забрать ледник планируют у о. Херд, что в 1000 км от материковой Антарктиды. Для перевозки понадобится трос с крепкой металлической сеткой, которым будет охвачен Айсберг. Он прикрепится к буксиру, который и доставит ледяную глыбу к берегам ОАЭ. Перевозка на расстояние около 8000 км по расчетам займет около 10 месяцев. Несмотря на большой вес ледяной горы, мощности буксира должно хватить.