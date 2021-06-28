FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5887 постов • 700 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Зачем Саудовская Аравия строит город-линию?

Зачем Саудовская Аравия строит город-линию? (3 фото)

Автор:
28 июня 2021 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Саудовская Аравия   будущее   в мире   город линия   красота   пустыня   фото   
1284
3

Из конца в конец линейный город, который так и называется — The Line — можно будет пересечь за 20 минут.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Саудовская Аравия   будущее   в мире   город линия   красота   пустыня   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Саудовская Аравия нынешнего дня. А потом все просто пересядут обратно на верблюдов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ Полчаса назад
(С) ...город, который так и называется The Line можно будет пересечь за 20 минут... Линейный город The Line протяженностью 170 км... (/С)

Однако, шустрые у них там верблюды!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
parallax 2 часа назад
Пока что вся промышленость и строительный сектор саудитов живёт за счёт гастарбайтеров. Сами арабы если и работают, то только начальниками.
Похоже, с новым городом ситуация не изменится. Только вот вопрос, чем они собираются оплачиваит рабочих, если закончатся нефтедоллары? Что-то я не припомню ни одного промышленного товара производства этой страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу Самые большие города Японии Самые большие города Японии Самые большие гусеницы в мире Самые большие гусеницы в мире 45 главных достопримечательностей Кисловодска 45 главных достопримечательностей Кисловодска Самые интересные и красивые места в Поволжье Самые интересные и красивые места в Поволжье
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

365753



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сколько стрел мог взять с собой на битву средневековый лучник
2
102
Сколько стрел мог взять с собой на битву средневековый лучник
Без кота и жизнь не та
2
20
Без кота и жизнь не та
﻿
Девушка ростом 192 см, которую дразнили в школе, разбогатела на голых фото (5 фото)
Девушка ростом 192 см, которую дразнили в школе, разбогатела на голых фото (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
7
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#фотографии#в мире#приколы#смешные#на различный вкус#прикол#Москва
#интересно#животные#факты#шоу бизнес#интересное#Россия#эстетика#познавательно#подборка#драка
#Юмор#картинки#люди#прикольные#красота#комментарии#удивительно#Разное#спорт#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться