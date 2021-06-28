Зачем Саудовская Аравия строит город-линию?

Из конца в конец линейный город, который так и называется — The Line — можно будет пересечь за 20 минут.
Современные мегаполисы можно сравнить со сложными организмами, призванными обеспечивать высокий уровень комфорта своим жителям. С каждым годом города-миллионники приобретают все новые и новые черты, а мы в суете рабочих будней даже не замечаем этих преобразований.
Качество жизни людей стало главной целью градостроителей, поэтому они не останавливаются на достигнутом, предлагая самые необычные стратегии развития. Одной из таких идей является футуристичный проект линейного города в Саудовской Аравии. По оценкам специалистов грандиозное сооружение приблизительной стоимостью 200 млрд $ не будет иметь аналогов во всем мире.
Город — сказка, город — мечта
Линейный город The Line протяженностью 170 км обещает стать настоящей революцией в мире архитектуры. В своем видео, опубликованном в сети в январе этого года, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд раскрывает некоторые подробности урбанистического проекта. Концепция уникального мегаполиса на северо-западе страны делает акцент на человеке и его потребностях без ущерба для окружающей среды.
С 2017 года саудиты начали реализацию проекта NEOM, направленного на колоссальное переориентирование экономики страны с нефтепромысла на иные отрасли и соединение технологичной зоны с экологичным мегаполисом. Кстати, в переводе с арабского лаконичное название означает «новое будущее». Частью масштабной идеи властей Саудовской Аравии как раз и является строительство города нового типа.
Ключевой особенностью населенного пункта будет являться его линейная модель, протянувшаяся от побережья Красного моря до противоположного региона Табук. В горном районе уже расположена главная лаборатория NEOM со всей необходимой инфраструктурой для ее обеспечения, комфортной жизни и досуга людей. Примечательно, что возведение инновационного города планируется за 1000 км от столицы государства.
Согласно проекту «The Line» будет представлена тремя городскими модулями, связанными между собой. Жилой комплекс на своем примере доказывает, что человек может сосуществовать с природой в гармонии, поскольку он строится вокруг природных объектов. Передовые технологии помогут сохранить окружающую среду в первозданном состоянии.
Организаторы проекта пока держат в секрете особенности архитектуры построек, но презентация, состоявшаяся в 1-ом квартале 2021 года, немного приоткрывает завесу тайны. Город будет представлен 3 уровнями:
- наземным для пешеходов;
- транспортным для передвижения;
- логистическим для обслуживания.
Транспортную и логистическую линии планируется расположить под землей, чтобы минимизировать вред и решить проблему с пробками. Еще один подземный уровень создадут для высокоскоростного общественного транспорта, благодаря которому преодолеть расстояние в 170км можно будет за 20 минут!
Расположение всех инфраструктурных объектов спланировано так, чтобы добраться до любого из них можно было в течение 5 минут. Несмотря на такое количество инноваций, Line не перегружена коммуникациями. Электроэнергия здесь будет добываться только из возобновляемых природных источников, а все постройки будут поглощать CO2. Это означает, что углеродный след, неизбежно оставляемый городами, здесь будет сведен к минимуму. Наземный уровень будет максимально озеленен, но не лишен присущего городу комфорта. Управление инновационным городом возьмет на себя искусственный интеллект, способный к самообучению.
Фантастический, на первый взгляд, проект мегаполиса призван решить главные проблемы городов-миллионников — это пробки и плохая экология.
Какие перспективы и сроки?
Нетрудно догадаться, что такой масштаб строительства потребует колоссальных вложений, большую часть которых на себя фонд благосостояния Саудовской Аравии с привлечением средств инвесторов.
По предварительным оценкам Линия сможет вместить до 1 млн пешеходов, а также обеспечит рабочие места для 380 000 специалистов. Менее чем за 10 лет проект The Line принесет 48 млрд $ в казну страны. Завершение реализации запланировано на 2025 год. Возможно, город будущего, который без сомнения удивит общественность своей уникальностью, станет прорывом XXI века.
Интересно, что сама идея линейной модели не нова и уже применялась в прошлом. По такому типу строился Мадрид, сохранивший свою форму и в наши дни. На территории нашей страны примером линейного города можно считать Магнитогорск, расположившийся вдоль реки Урал. К сожалению, развитие промышленности внесло свои коррективы, и со временем первоначальный проект приобрел вытянутую овальную форму.
Остается надеяться, что власти Саудовской Аравии учли опыт предшественников и смогут воплотить свою задумку в реальность, вдохнув в пространство города-линии новый смысл жизни.
Источник:
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Однако, шустрые у них там верблюды!..
Похоже, с новым городом ситуация не изменится. Только вот вопрос, чем они собираются оплачиваит рабочих, если закончатся нефтедоллары? Что-то я не припомню ни одного промышленного товара производства этой страны.