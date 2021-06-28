Зачем Саудовская Аравия строит город-линию?

Современные мегаполисы можно сравнить со сложными организмами, призванными обеспечивать высокий уровень комфорта своим жителям. С каждым годом города-миллионники приобретают все новые и новые черты, а мы в суете рабочих будней даже не замечаем этих преобразований.

Качество жизни людей стало главной целью градостроителей, поэтому они не останавливаются на достигнутом, предлагая самые необычные стратегии развития. Одной из таких идей является футуристичный проект линейного города в Саудовской Аравии. По оценкам специалистов грандиозное сооружение приблизительной стоимостью 200 млрд $ не будет иметь аналогов во всем мире.

Город — сказка, город — мечта

Линейный город The Line протяженностью 170 км обещает стать настоящей революцией в мире архитектуры. В своем видео, опубликованном в сети в январе этого года, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд раскрывает некоторые подробности урбанистического проекта. Концепция уникального мегаполиса на северо-западе страны делает акцент на человеке и его потребностях без ущерба для окружающей среды.

С 2017 года саудиты начали реализацию проекта NEOM, направленного на колоссальное переориентирование экономики страны с нефтепромысла на иные отрасли и соединение технологичной зоны с экологичным мегаполисом. Кстати, в переводе с арабского лаконичное название означает «новое будущее». Частью масштабной идеи властей Саудовской Аравии как раз и является строительство города нового типа.