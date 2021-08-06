Мужчина отпилил гениталии декоративному быку

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Молодого мужчину обвиняют в вандализме с причинением ущерба более 230 тысяч рублей.
Инцидент на бульваре в новой части Зеленограда произошел 30 июля. Как сообщили в окружном УВД, прогуливающаяся женщина увидела, как молодой человек ножовкой спиливает часть топиарной фигуры быка. Горожанка вызвала полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, ранее судимого 28-летнего местного жителя.
В госпредприятии «Автомобильные дороги ЗелАО», балансодержателе группы декоративных топиарных фигур животных на бульваре в 16 микрорайоне, оценили ущерб более чем в 230 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 214 УК РФ (вандализм), предполагающей максимальное наказание в виде ареста на 3 месяца или до одного года исправительных работ.
Топиарные фигуры животных, установленные в разных частях города, пользуются популярностью не только у детей. Особенно привлекают горожан выступающие части «тел». Так, на площадке в 16 микрорайоне жираф лишился хвоста, который вырвали с корнем, а хобот слона неоднократно ломали, и теперь он весь в заплатках. Дошло дело и до тестикул быка, на месте которых сейчас остались лишь обрывки зеленого покрытия.
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