Мужчина отпилил гениталии декоративному быку

Топиарные фигуры животных, установленные в разных частях города, пользуются популярностью не только у детей. Особенно привлекают горожан выступающие части «тел». Так, на площадке в 16 микрорайоне жираф лишился хвоста, который вырвали с корнем, а хобот слона неоднократно ломали, и теперь он весь в заплатках. Дошло дело и до тестикул быка, на месте которых сейчас остались лишь обрывки зеленого покрытия.