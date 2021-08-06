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Мужчина отпилил гениталии декоративному быку

Мужчина отпилил гениталии декоративному быку (4 фото)

Автор:
06 августа 2021 10:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бык   в мире   гениталии   люди   мужчина   новости   фигура   фото   
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Молодого мужчину обвиняют в вандализме с причинением ущерба более 230 тысяч рублей.

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Метки: бык   в мире   гениталии   люди   мужчина   новости   фигура   фото   
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7  комментариев
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58
punduga 2 часа назад
Сделано не крепко, пусть попробуют у памятника Ленину, что то отломать))
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60
СуньВЧуньХань или просто Волк 3 минуты назад
Зависть до добра не доводит
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9k
Александр 58 минут назад
Забубенил...
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89
Андрей Час назад
Так ясно же написано " сидел чувак" ! Вот и не удержался когда увидел такое хозяйство !
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