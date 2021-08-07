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Шесть любопытных фактов из современной истории Олимпиад

Шесть любопытных фактов из современной истории Олимпиад (8 фото)

Автор:
07 августа 2021 13:18
Сообщество : Факты
Метки: золото   искусство   кубертен   медали   олимпиада   состязания   спорт   
1030
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За что барон де Кубертен получил золотую медаль, про несгибаемую волю к победе эфиопского атлета, про самого юного олимпийца и кое-что ещё.

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Метки: золото   искусство   кубертен   медали   олимпиада   состязания   спорт   
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11k
uutb 49 минут назад
Комментарий к фото
Димитриос Лундрас, участвовал в играх, когда ему было всего 10 лет и 218 дней. Это сделало его самым молодым участником и призёром современных Олимпийских игр.
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25k
Ashabad 8 минут назад
Олимпиады в нынешнем виде - это анахронизм. Вместо праздника спорта это стало политическим шоу 3,14дарасов.
Об объективности судейства можно было забыть ещё 20 лет назад. А теперь, когда в женских видах спорта стали выступать бывшие мужики и недо-мужики, которые принципиально сильнее женщин по физиологическим причинам, речь больше не идёт даже об объективности основных принципов.
Нынешняя олимпиада показала, как хорошую идею можно довести до абсурда и уничтожить сам основоположный принцип: "объективно и без политики". Теперь этого нет и уже не будет.
Вместо олимпиады спортсменов мы наблюдаем олимпиаду 3,14дарасов. Во всех смыслах этого слова.
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