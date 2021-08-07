Шесть любопытных фактов из современной истории Олимпиад

За что барон де Кубертен получил золотую медаль, про несгибаемую волю к победе эфиопского атлета, про самого юного олимпийца и кое-что ещё.
Эфиопский бегун Абебе Бикила вписал своё имя в историю олимпийского движения сразу несколько раз. Во-первых, он первый чернокожий олимпийский чемпион из Африки. Во-вторых, он первый двукратный чемпион-марафонец. В-третьих, он завоевал своё первое олимпийское золото, пробежав марафонскую дистанцию босиком.
Бикила побил олимпийский рекорд в марафоне ещё у себя дома в Аддис-Абебе, столице Эфиопии. Однако он не побил мировой рекорд, который удерживал советский марафонец Сергей Попов. В Риме, где в 1960 году проходила Олимпиада, Абебе Бикиле не повезло с обувью. Он прикупил себе новенькие кроссовки в Вечном городе, но не разносил их до забега, так что в последний момент принял решение бежать босиком. Пробежав марафонские 42 км 195 м, Бикила принялся разминаться и сказал, что ещё десятку точно мог бы пробежать. Сергей Попов финишировал лишь пятым, а его рекорд был побит Бикилой на 0,8 сек. Через четыре года в Токио эфиопец на три секунды побил собственный рекорд и снова стал золотым медалистом. В Эфиопии его наградили высшей государственной наградой, подарили дом и Фольксваген “Жук”.
На этом самом “Жуке” Бикила попал в аварию в 1969 году. Его парализовало ниже шеи. Однако после лечения в Англии, где его навещала Елизавета II, он научился двигать руками. Спортсмен не отчаялся и стал готовиться к соревнованиям по стрельбе из лука и настольному теннису, и уже в июле 1970-го он участвовал во Всемирных играх Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (раньше они назывались Сток-Мандевильские игры).
Мюнхенская Олимпиада-1972 стала последней для Бикилы, он посетил её в качестве почётного гостя. Спортсмен скончался в 1973 году, ему был всего 41 год.
В новейшей истории Олимпийских игр были 14-летние и даже 13-летние чемпионы. На Олимпиаде-2020 самой юной участнице 12 лет - это Хенд Заза. Она представляла Сирию в настольном теннисе, однако медалей не завоевала. Первой в истории олимпийской чемпионкой по скейтборду стала 13-летняя японка Момидзи Нисия. В 1936 году в Берлине золото в прыжках в воду получила 13-летняя американка Марджори Гестрин. Но самым юным призёром Олимпийских игр до сих пор остаётся грек Димитриос Лундрас. На первой современной Олимпиаде, прошедшей в 1896 году в Греции, он завоевал бронзу в командных соревнованиях на брусьях. Лундрас стал моряком и дослужился до адмирала, участвовал в двух мировых войнах. Он умер в 1970-м на 85 году жизни.
Традиция придумывать для Олимпиады талисман началась в 1972 году. Первым официальным олимпийским талисманом стала такса Вальди в майке в цветах олимпийских колец (кроме красного и чёрного, чтобы гости Игр не вспоминали про кое-что другое красно-чёрное из Германии). У зимней Олимпиады-1968 в Гренобле тоже был талисман (человечек на лыжах по имени Schuss), но придумали его в спешке и не успели сделать официальным символом. В Мюнхене же даже трасса для марафона была в виде таксы Вальди, любимого домашнего животного баварцев. Придумали собаку члены комитета по подготовке к Олимпиаде-72 на рождественской вечеринке в 1969 году. У Вальди был прототип - такса Чери фон Биркенхоф, подаренная президентом комитета по подготовке Олимпиады президенту Ассоциации спортивной прессы. К сожалению, Олимпиада-72 запомнилась всему миру не первым олимпийским талисманом, а терактом.
США чаще всех других стран принимали у себя летние Олимпийские игры - четыре раза. В 1904 году Олимпиада прошла в Сент-Луисе, в 1932 и 1984 - в Лос-Анджелесе, в 1996 году атлеты соревновались в Атланте. В 2028 году Олимпиада снова пройдёт в США и снова в Лос-Анджлесе. Если прибавить к этому зимние Олимпиады, то США в общей сложности 8 раз принимали олимпийцев.
Франция на втором месте после США по количеству Олимпиад - 2 летние, 3 зимние. На третьем - Великобритания (3 летние Олимпиады). Среди городов мира, чаше всего спортивной столицей становился Лондон (1944, 1948, 2012). Париж сравняет счёт с Лондоном в 2024 году.
Лондону принадлежит ещё один олимпийский рекорд. В 2012 году там состоялась первая Олимпиада, в которой женщины представляли каждую страну-участницу. Последними странами, разрешившими женщинам участвовать в Олимпиаде, стали Саудовская Аравия, Катар и Бруней.
На Олимпиаде 1936 году два японских прыгуна с шестом Сюхэй Нисида и Суэо Оэ показали одинаковый результат. Первое место занял американец, а японцам предстояло побороться за второе и третье место. Нисида и Оэ отказались соревноваться друг против друга, тогда японская команда присудила серебро Нисиде, так как он достиг своего второго результата с меньшим количеством попыток, а бронза досталась Суэо Оэ. Кадры выступления японцев на Олимпиаде в Берлине вошли в знаменитый документальный фильм Лени Рифеншталь “Олимпия”.
Вернувшись в Японию, атлеты распилили медали и склеили серебряные и бронзовые половинки. Так, у каждого получилась серебряно-бронзовая медаль дружбы.
Основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен завоевал золото на Олимпиаде-1912. Барон участвовал в литературном конкурсе и под псевдонимом написал “Оду спорту”, высоко оценённую жюри.
Пьер де Кубертен мечтал, чтобы в современном мире спорт и искусство также гармонично сочетались, как в античные времена. Идею конкурсов искусств удалось воплотить только на пятой Олимпиаде-1912 в Стокгольме. С каждым годом олимпийские конкурсы искусств, проводившиеся одновременно со спортивными состязаниями, становились всё масштабнее и престижнее. СССР впервые принял участие в Олимпиаде именно в конкурсе искусств. Случилось это в 1924 году, а советские спортсмены впервые приехали на Олимпиаду только в 1952-м.
Участники Олимпиады искусств соревновались в пяти дисциплинах: архитектура, литература, музыка, живопись, скульптура. Все работы должны были быть оригинальными и иметь спортивную тематику. За всю историю современных Олимпиад некоторые художники и архитекторы получали медали в конкурсах искусств, а потом побеждали в спортивных олимпийских состязаниях, а некоторые спортсмены завоёвывали спортивные медали, а потом становились призёрами на куонкурсах искусств.
Последний олимпийский конкурс искусств состоялся на Олимпиаде в Лондоне в 1948 году. Затем их отменили как не соответствующий Олимпийской хартии. Согласно хартии, участники Олимпиады не должны быть профессионалами и не должны получать вознаграждение за победу (это правило отменили в начале 1980-х). Все участники конкурса искусств были профессионалами, а победившие картины и скульптуры у них покупали коллекционеры.
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Об объективности судейства можно было забыть ещё 20 лет назад. А теперь, когда в женских видах спорта стали выступать бывшие мужики и недо-мужики, которые принципиально сильнее женщин по физиологическим причинам, речь больше не идёт даже об объективности основных принципов.
Нынешняя олимпиада показала, как хорошую идею можно довести до абсурда и уничтожить сам основоположный принцип: "объективно и без политики". Теперь этого нет и уже не будет.
Вместо олимпиады спортсменов мы наблюдаем олимпиаду 3,14дарасов. Во всех смыслах этого слова.