Шесть любопытных фактов из современной истории Олимпиад





Эфиопский бегун Абебе Бикила вписал своё имя в историю олимпийского движения сразу несколько раз. Во-первых, он первый чернокожий олимпийский чемпион из Африки. Во-вторых, он первый двукратный чемпион-марафонец. В-третьих, он завоевал своё первое олимпийское золото, пробежав марафонскую дистанцию босиком.





Бикила побил олимпийский рекорд в марафоне ещё у себя дома в Аддис-Абебе, столице Эфиопии. Однако он не побил мировой рекорд, который удерживал советский марафонец Сергей Попов. В Риме, где в 1960 году проходила Олимпиада, Абебе Бикиле не повезло с обувью. Он прикупил себе новенькие кроссовки в Вечном городе, но не разносил их до забега, так что в последний момент принял решение бежать босиком. Пробежав марафонские 42 км 195 м, Бикила принялся разминаться и сказал, что ещё десятку точно мог бы пробежать. Сергей Попов финишировал лишь пятым, а его рекорд был побит Бикилой на 0,8 сек. Через четыре года в Токио эфиопец на три секунды побил собственный рекорд и снова стал золотым медалистом. В Эфиопии его наградили высшей государственной наградой, подарили дом и Фольксваген “Жук”.





На этом самом “Жуке” Бикила попал в аварию в 1969 году. Его парализовало ниже шеи. Однако после лечения в Англии, где его навещала Елизавета II, он научился двигать руками. Спортсмен не отчаялся и стал готовиться к соревнованиям по стрельбе из лука и настольному теннису, и уже в июле 1970-го он участвовал во Всемирных играх Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (раньше они назывались Сток-Мандевильские игры).





Мюнхенская Олимпиада-1972 стала последней для Бикилы, он посетил её в качестве почётного гостя. Спортсмен скончался в 1973 году, ему был всего 41 год.





