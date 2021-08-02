Сколько спортсмены получают за олимпийские медали

В каких странах самые щедрые олимпийские комитеты, а где спортсменам ничего не платят за медали, как чествуют единственную обладательницу золота в Филиппинах, сколько платили советским олимпийцам на Олимпиаде-80 и кое-что ещё о наградах и деньгах.
Известно, что победителей античных Олимпиад награждали оливковыми венками. Богатый олимпиец имел также право поставить себе статую в священной роще, а ещё всех победителей бесплатно угощали тем, что оставалось после масштабных жертвоприношений Зевсу. Главной наградой для олимпийца считалось уважение земляков. Сегодня, чтобы стимулировать атлетов быть быстрее, выше и сильнее, нужно нечто большее, чем оливки и бесплатный обед. Давайте узнаем, сколько получают и получали спортсмены разных стран за победу на Олимпиаде.
В этой таблице некоторые призовые выплаты, которые получат золотые, серебряные и бронзовые победители токийской Олимпиады. Из представленных стран меньше всего платят победителям в Австралии и Канаде, а самые крупные призовые у сингапурских и гонконгских атлетов. Больше $200 тыс. также получат медалисты из Казахстана, Италии и Малайзии.
Министр спорта России Олег Матыцин недавно рассказал, что российские атлеты за золотую медаль получат из федерального бюджета 4 млн рублей, серебро оценивается в 2,5, а бронза - 1,7. На предыдущих двух Олимпиад выплаты для победителей были такие же. Премии атлетам не облагаются налогом.
Медалистам платят и местные власти. Так, "МК в Омске" сообщает, что за золотую медаль олимпийцу из Омска заплатят 3 млн рублей, за серебро в два раза меньше, а за бронзу дадут миллион. Прибавьте к этому президентскую стипендию (52 тыс. рублей в месяц) за достижение высоких спортивных результатов. Фонд поддержки олимпийцев России обычно дарит атлетам автомобили. За победу на Олимпиаде в Рио российским спортсменам за золото полагался BMV X6, за серебро - BMV X4, за бронзу - BMV X3. Олимпийцам также вручают государственные награды. Ну и никто не запрещает различным частным компаниям дарить подарки медалистам.
В США, например, олимпийцы помимо выплат от Олимпийского комитета США, который не финансируется государством, получают специальную медицинскую страховку и грант на обучение в колледже. Раньше американские призовые за медали облагались налогом в 39% как доход, полученный за границей, но сразу после Олимпиады-2016 в Рио Обама подписал закон, освобождающий олимпийцев от уплаты налога за призовые. Оставили налог только спортсменам, зарабатывающим более $1 млн в год.
В Южной Корее олимпийцы вдобавок к выплатам получают освобождение от обязательной службы в армии.
Вообще, чем меньше шанс на завоевание медалей (и чем меньше спортсменов участвует), тем больше страна предлагает призовые. У Сингапура, где обещают $744 тыс. до сих пор нет ни одной медали, несмотря на щедрые обещания. У Бангладеша, обещавшего $300 тыс. пока тоже нет олимпийских. А вот у Филиппин есть одна медаль и денежная награда за неё почти как у Сингапура.
Филиппинцы очень рады первой в спортивной истории страны золотой медали. Филиппины участвуют в Олимпиадах с 1924 года, и за всё это время было завоёвано 3 бронзовых и 7 серебряных медалей, теперь к ним добавилось золото в тяжёлой атлетике. 30-летняя олимпийская чемпионка Хидилин Диас получит от Филиппинской спортивной комиссии и филиппинских богачей 33 млн филиппинских песо ($660 тыс. или 48 млн рублей). От Филиппинского олимпийского комитета Диас получит дом, ещё два дома от частных компаний и пожизненные бесплатные полёты от авиакомпании AirAsia Philippines.
Индонезия обещает заплатить за золотую медаль ещё больше, чем Сингапур. По $746 тыс. могут получить Грейсия Полии и Априяни Рахаю, победившие в соревнованиях по бадминтону.
Forbes сообщает, что тайваньские спортсмены получат за золотую медаль $716 тыс. На данный момент у Тайваня 10 медалей, из них 2 золотые. При этом выплаты получат также спортсмены, не занявшие призовые места. За 7-8 место тайваньский атлет сможет заработать $32 тыс., то есть чуть меньше, чем американский атлет за победу.
Китайцы не раскрывают, сколько заплатят своим медалистам в 2021 году. Но известно, что на домашней Олимпиаде в Пекине в 2008 году, когда Китай занял первое место в медальном зачёте, золотые медалисты получали по $51 тыс., а в 2004 году КНР платила за золото $29 тыс.
Известно, что в некоторых странах медалисты вообще не получают призовые. Так, в Хорватии, Швеции, Норвегии и Великобритании победителям не платят. Все деньги местных национальных олимпийских комитетов тратятся на тренировочные лагеря, зарплаты тренерам и дотации спортсменам. Во всяком случае, так было на предыдущих Олимпиадах. Возможно, для токийских олимпийцев деньги найдутся.
До начала 1980-х олимпийская хартия запрещала поощрять спортсменов за медали и олимпийские рекорды. Разрешалось лишь оплачивать спортсменам время, потраченное на подготовку к соревнованиям и сами соревнования. Однако спортсменов всё равно поощряли деньгами, квартирами и автомобилями. Известно, что на зимней Олимпиаде 1956 года в Кортина-д’Ампеццо, где СССР занял первое место в медально зачёте, советские медалисты получили по 18 тыс. рублей на руки и талоны на покупку "Победы".
В интервью сайту Sputnik Узбекистан Виктор Угрюмов, советский конник, обладатель золота и бронзы Олимпиады-80, рассказал о выплатах победителям:
Гонорар за первое место на Олимпийских играх 1980 года был 4 тысячи рублей, за второе — 2 тысячи, за третье - 1,5 тысячи и так до шестого, за которое давали одну тысячу
Стоит отметить, что из этого гонорара вычитали подоходный налог, так что на руки выдавали примерно 3700 рублей. Часть суммы вычиталась за перевод вознаграждения в республики. Например, за пересылку из Москвы в Узбекистан удерживалось 20% гонорара. Также олимпийцы могли приобрести автомобиль вне очереди. Трижды золотой медалист Олимпиады-80 пловец Владимир Сальников вспоминает:
За три золотые медали мне удалось купить автомобиль ВАЗ. Модель была "шестёрка", 2106, но в экспортном варианте. Вот всё и уложилось
А сколько стоят сами медали? Золотая медаль Олимпиады вовсе не золотая. В современной истории игр лишь в 1904 году в Сент-Луисе и в 1908 году в Лондоне вручали медали из чистого золота. Сейчас золотые медали изготавливаются из чистого серебра и покрываются 6 г золота. Серебряные медали отливают из серебра 925 пробы. Состав бронзовых медалей - 95% меди и 5% цинка.
Материалы для изготовления медалей собирали со всей Японии. Два года японцы сдавали старые гаджеты на переработку в рамках проекта Tokyo 2020 Medal Project. Из 79 тонн старой электроники японцы извлекли 32 кг золота, 3,5 кг серебра, 2,2 кг бронзы. Этого хватило для изготовления 5000 олимпийских медалей.
Примерная стоимость золотой олимпийской медали весом 556 г - $800. Серебряная медаль весом 550 г будет стоить около $450, а бронзовая (450 г) - всего $5.
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Кроме этих денег каждому медалисту дарят автомоль Шевроле, а залотым медалистам ещё и квартиры.