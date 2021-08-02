Сколько спортсмены получают за олимпийские медали

Вообще, чем меньше шанс на завоевание медалей (и чем меньше спортсменов участвует), тем больше страна предлагает призовые. У Сингапура, где обещают $744 тыс. до сих пор нет ни одной медали, несмотря на щедрые обещания. У Бангладеша, обещавшего $300 тыс. пока тоже нет олимпийских. А вот у Филиппин есть одна медаль и денежная награда за неё почти как у Сингапура.

Филиппинцы очень рады первой в спортивной истории страны золотой медали. Филиппины участвуют в Олимпиадах с 1924 года, и за всё это время было завоёвано 3 бронзовых и 7 серебряных медалей, теперь к ним добавилось золото в тяжёлой атлетике. 30-летняя олимпийская чемпионка Хидилин Диас получит от Филиппинской спортивной комиссии и филиппинских богачей 33 млн филиппинских песо ($660 тыс. или 48 млн рублей). От Филиппинского олимпийского комитета Диас получит дом, ещё два дома от частных компаний и пожизненные бесплатные полёты от авиакомпании AirAsia Philippines.

Индонезия обещает заплатить за золотую медаль ещё больше, чем Сингапур. По $746 тыс. могут получить Грейсия Полии и Априяни Рахаю, победившие в соревнованиях по бадминтону.