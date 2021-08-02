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Сколько спортсмены получают за олимпийские медали

Сколько спортсмены получают за олимпийские медали (9 фото)

Автор:
02 августа 2021 11:23
Сообщество : Спорт
Метки: roc   Победа   золото   медали   олимпиада   олимпиада80   серебро   спорт   
974
9

В каких странах самые щедрые олимпийские комитеты, а где спортсменам ничего не платят за медали, как чествуют единственную обладательницу золота в Филиппинах, сколько платили советским олимпийцам на Олимпиаде-80 и кое-что ещё о наградах и деньгах.

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Метки: roc   Победа   золото   медали   олимпиада   олимпиада80   серебро   спорт   
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1  комментарий
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130
⛔ Александр ⛔ 16 секунд назад
Узбекистан за бронзовую медаль спортсмены получат 50 000 долларов, за серебряную медаль 100 000 долларов, а за золотую медаль 200 000 долларов.
Кроме этих денег каждому медалисту дарят автомоль Шевроле, а залотым медалистам ещё и квартиры.
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Михаил Мосягин

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