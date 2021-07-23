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Мужские, голые, античные: интересные факты о древней Олимпиаде

Мужские, голые, античные: интересные факты о древней Олимпиаде (10 фото)

Автор:
23 июля 2021 12:38
Сообщество : Факты
Метки: античность   атлеты   греки   история   олимпиада   факты   
1409
10

"Без баб", — так можно в двух словах описать античные Олимпийские игры.

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Метки: античность   атлеты   греки   история   олимпиада   факты   
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5  комментариев
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22k
Сибиряк Час назад
Когда начинаешь изучать мифологию древней Греции, понимаешь что Зевс там вые#ал практически всех и вся.
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tamin 51 минуту назад
И прилетела ответка, теперь к женщинам пришли трансы
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14k
Corvus Corax 56 минут назад
"На древних Олимпиадах было не было вторых и третьих мест..."
были не были только победители. Как уже было не было сказано, они награждались не награждались оливковым венком.
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