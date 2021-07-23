Мужские, голые, античные: интересные факты о древней Олимпиаде

Олимпийские игры были частью Панэллинских игр.У других обитателей Олимпа тоже были свои игры.

Олимпийские игры в честь Зевса проводились в Олимпии раз в четыре года, награда победителям - оливковый венок (победительниц Герейских игр награждали оливковым венком и частью коровы, принесённой Гере в жертву).

Пифийские игры в честь Аполлона проводились в Дельфах через два года после Олимпиады, победителям вручали лавровый венок. Помимо бега и гонок на колесницах на Пифийских играх соревновались в музыкальных дисциплинах.

Немейские игры в честь Геркулеса и Зевса проводились в Немейской долине за год до и через год после Олимпиады. Победителям вручались венки из сельдерея.

Истмийские игры в честь Посейдона проводились в Коринфе за год до и через год после Олимпиады, но в отличие от Немейских игр начинались весной. Атлеты награждались венками из сосновых ветвей. Истмийские игры были основаны Тесеем. Он также придумал панкратион - олимпийский вид единоборств.