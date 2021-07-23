Мужские, голые, античные: интересные факты о древней Олимпиаде

"Без баб", — так можно в двух словах описать античные Олимпийские игры.
В древних Олимпийских играх могли принимать участие свободные граждане Греции мужского пола. Однако был один вид спорта, в котором вопреки правилам могли участвовать женщины. В гонках на колесницах побеждали лошади, а не наездники, поэтому формально женщина могла стать гонщиком. Известно, что Киниска, дочь спартанского царя Архидама, дважды побеждала в колесничных бегах. Первую победу она одержала в 40 лет, вторую через четыре года.
Кстати, было два вида гонок: четыре лошади в упряжке - тетрипон (спартанская принцесса победила именно с четвёркой лошадей), пара лошадей - синорис.
Олимпийские игры были посвящены Зевсу. Были свои игры и у жены Зевса Геры. Сейчас после Олимпиады проводятся Паралимпийские игры, а до нашей эры в Древней Греции через месяц после Олимпиады проводились Герейские игры для женщин. В женской Олимпиаде был лишь один вид спорта - бег на 160 м. Игры были ещё своего рода кастингом - победительницы становились жрицами Геры в своём родном городе. Состязаться в беге могли исключительно незамужние девушки.
Олимпийские игры были частью Панэллинских игр.У других обитателей Олимпа тоже были свои игры.
Олимпийские игры в честь Зевса проводились в Олимпии раз в четыре года, награда победителям - оливковый венок (победительниц Герейских игр награждали оливковым венком и частью коровы, принесённой Гере в жертву).
Пифийские игры в честь Аполлона проводились в Дельфах через два года после Олимпиады, победителям вручали лавровый венок. Помимо бега и гонок на колесницах на Пифийских играх соревновались в музыкальных дисциплинах.
Немейские игры в честь Геркулеса и Зевса проводились в Немейской долине за год до и через год после Олимпиады. Победителям вручались венки из сельдерея.
Истмийские игры в честь Посейдона проводились в Коринфе за год до и через год после Олимпиады, но в отличие от Немейских игр начинались весной. Атлеты награждались венками из сосновых ветвей. Истмийские игры были основаны Тесеем. Он также придумал панкратион - олимпийский вид единоборств.
На древних Олимпиадах не существовало вторых и третьих мест, были только победители. Как уже было сказано, они награждались оливковым венком. Богатым победителям разрешалось на свои деньги установиться в честь себя статую в священной роще Алтис в Олимпии. Также в честь победителей и их семей устраивался грандиозный пир. Ещё одним призом для лучших атлетов были оды, которые в честь них слагали поэты.
Древние спортсмены выступали на Олимпиадах голыми. Это было нужно для того, чтобы женщина не смогла, замаскировавшись, попасть в число атлетов. Слово гимнаст происходит от древнегреческого слова gymos, означающего “обнажённый”. Женщин не пускали на стадион даже в качестве зрителей. Незаконный просмотр состязаний карался смертью. Но гонки на колесницах - самый зрелищный вид спорта - женщинам можно было смотреть. А возницам разрешалось быть в одежде. Видимо, потому что лошади поднимали облака пыли. На Герейских играх девушки бегали в коротких хитонах с оголённой правой грудью.
Если Герейские игры готовили жриц, то Олимпиада готовила воинов. Поэтому одним из олимпийских видов спорта был гоплитодром. Это ещё одно соревнование, в котором атлеты не были полностью обнажёнными. На картинке сверху греки бегут в полном обмундировании, однако на древнегреческих амфорах у спортсменов в руках щит, на голове шлем, а на ногах поножи и всё.
Атлетов, нарушавших правила, наказывали. Было два вида наказаний: порка и денежный штраф. На деньги, собранные с провинившихся, ставили статуи Зевсу. Это служило наглядным примером для всех, кто задумал обмануть судей. Выпороть атлета могли также за трусость, например, если кто-то снимался с соревнований по неуважительной причине.
Это остатки колонн, на которых стояли построенные на штрафы статуи Зевса у стадиона в Олимпии. На этом стадионе проводились Олимпиады и Герейские игры.
Известно, что во втором веке до н.э. главный стадион в Олимпии вмещал 50 тыс. человек. Для сравнения Национальный олимпийский стадион, где пройдёт церемония открытия токийской Олимпиады, вмещает 60 тыс. человек, а самый вместительный олимпийский стадион "Мельбурн Крикет Граунд" (летняя Олимпиада в Мельбурне пошла в 1956 году) может принять 120 тыс. зрителей. Первую возобновлённую Олимпиаду провели в 1896 году (а за 20 лет до этого Олимпийские соревнования) на греческом стадионе Панатинаикос. Это отреставрированный древний стадион, построенный в 329 году до нашей эры. Античные Олимпиады проводились с 776 г. до н.э. до 393 г. н.э., были запрещены римским императором Феодосием I как языческое празднество.
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были не были только победители. Как уже было не было сказано, они награждались не награждались оливковым венком.