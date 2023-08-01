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Российские школьники взяли 4 медали на Международной олимпиаде по лингвистике⁠⁠

Российские школьники взяли 4 медали на Международной олимпиаде по лингвистике⁠⁠

Автор:
01 августа 2023 18:42
Метки: лингвистика   медали   новости   образование   олимпиада   победы   
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Награды получили все члены команды. На их счету - самый высокий средний балл среди участников.

Золото забрали Элеонора Степанова из Москвы и Артем Бойко из Санкт-Петербурга. Серебро у Виктории Зубковой из Москвы, а ученик столичной школы Александр Шлыков удостоен бронзовой медали.

Состязание проходило в Болгарии среди команд более чем из 30 стран мира.


Ребятам предстояло показать свои знания в двух турах. В первом, индивидуальном, участникам нужно было выполнить 5 лингвистических задач. Например, образовать формы глаголов на вымершем языке Гватемалы, перевести предложения с языка апуринан одного из регионов Бразилии и разобраться с системой числительных языка суппире в Кот д'Ивуаре.


Командное испытание включало в себя одну большую задачу, которую они решали вместе. В этом году была задача на языке муррин-пата. Школьники получили отрывки из словаря и отдельно переводы, им нужно было установить более 300 соответствий. Выигрывает команда, которая смогла разобраться в устройстве языка в наибольшей степени. Как правило, полностью решить задачу невозможно.

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Метки: лингвистика   медали   новости   образование   олимпиада   победы   
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Бритва 4 часа назад
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743
Звёздный князь 2 часа назад
Когда уже в кино и сериалах будут снимать умников ИМЕННО С ТАКОЙ ВНЕШНОСТЬЮ, а не красоток-фитоняшек и брутальных самцов, выдающих себя за крутых хакеров, лауреатов Нобелевской премии, вундеркиндов и фанатичных физиков-ядерщиков?
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