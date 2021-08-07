Какие же дурашки: 20+ смешных фото собак для настроения

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Мы обожаем собак. Без них было бы не так весело и радостно - ведь собаки добавляют краски и позитив в каждый наш день! Сообщество на форуме Reddit собирает самые милые, странные и нелепые фото собак, над которыми хозяева здорово посмеялись, и с удовольствием поделились с нами. Ловите порцию позитива от четверолапых!
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Сотрудник года: сторожевая собака в ювелирном магазине игнорирует вора во время инсценировки ограбления
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