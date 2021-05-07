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Улыбнитесь: 24 милейших фото и видео с собаками

Улыбнитесь: 24 милейших фото и видео с собаками (25 фото)

Автор:
07 мая 2021 20:51
Сообщество : Животные
Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Собаки обладают одной суперспособностью - умилять нас и поднимать настроение, спасая от любой хандры. Они умеют радоваться жизни от самых простых вещей, и у нас определенно есть чему у них поучиться. Взгляните на этих очаровашек, и пусть они надолго зарядят хорошим настроением!

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Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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