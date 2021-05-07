Улыбнитесь: 24 милейших фото и видео с собаками

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Собаки обладают одной суперспособностью - умилять нас и поднимать настроение, спасая от любой хандры. Они умеют радоваться жизни от самых простых вещей, и у нас определенно есть чему у них поучиться. Взгляните на этих очаровашек, и пусть они надолго зарядят хорошим настроением!
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Мопс по кличке Лёня познал суть автоматической кормушки
Поймай меня, если сможешь
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