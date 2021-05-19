"Хозяин, ну дай": 20+ собак-попрошаек, которые точно выпросят у вас еду

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Просить вкусняшки - это неотъемлемая часть собачьей жизни. Это врожденный навык, который они совершенствуют годами, становясь настоящими профи. Они могут смотреть на вас этими щенячьими глазами так пронзительно, что у вас уже не остается шансов - вы сдаетесь, и делитесь едой. Взгляните на этих очаровательных попрошаек!
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"Ученые уже подтвердили, что собаки меняют выражение мордочки, когда хотят выпросить еду - оно становится на 30% милее. Вот мой пес в обычном состоянии, и мой пес, когда я ем бекон"
"Моя красотка частично слепа, но слух у нее развит великолепно. Если она лежит в трех комнатах от меня, она обязательно услышит, как я открываю пачку с какой-нибудь едой, и прибежит выпрашивать"
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