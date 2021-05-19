"Хозяин, ну дай": 20+ собак-попрошаек, которые точно выпросят у вас еду

Просить вкусняшки - это неотъемлемая часть собачьей жизни. Это врожденный навык, который они совершенствуют годами, становясь настоящими профи. Они могут смотреть на вас этими щенячьими глазами так пронзительно, что у вас уже не остается шансов - вы сдаетесь, и делитесь едой. Взгляните на этих очаровательных попрошаек!

0

Взгляд того, кто очень хочет есть 0 Источник:

×

"Я, конечно, люблю ее, но суп - мой!" 0 Источник:

Ммм, вкусняшка 0 Источник:

0 Источник:

"Ученые уже подтвердили, что собаки меняют выражение мордочки, когда хотят выпросить еду - оно становится на 30% милее. Вот мой пес в обычном состоянии, и мой пес, когда я ем бекон" 0 Источник:

Пособие: как выпрашивать суп 0 Источник:

0 Источник:

Хозяин, ну поделись! 0 Источник:

0 Источник:

"Моя красотка частично слепа, но слух у нее развит великолепно. Если она лежит в трех комнатах от меня, она обязательно услышит, как я открываю пачку с какой-нибудь едой, и прибежит выпрашивать" 0 Источник:

"У меня тоже часто выпрашивают. Но иногда я проигрываю" 0 Источник:

Невозможно устоять перед этими глазами 0 Источник:

0 Источник:

"Он может долго сидеть так, и просто ждать своего угощения" 0 Источник:

Мордочка того, кто стесняется попросить, но очень хочет 0 Источник:

Просящий взгляд - вместо тысячи слов 0 Источник:

0 Источник:

"Как на меня смотрят, когда я говорю, что вкусняшек больше не осталось" 0 Источник:

"Нет, не старайся" 0 Источник:

"Ну пожалуйста, всего один кусочек" 0 Источник:

0 Источник:

"Я тоже хочу мороженое" 0 Источник:

0 Источник:

"Наверное, этим занимаются все собаки. Вот наш просящий взгляд" 0 Источник:

0 Источник:

"А моя хулиганка обожает выпрашивать корочки от пиццы" 0 Источник:

"Мам, ну дай вкусняшку" 0 Источник:

Когда ты профессионал по выпрашиванию 0 Источник:

"Ему иногда даже не важно, что именно он просит" 0 Источник: