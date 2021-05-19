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"Хозяин, ну дай": 20+ собак-попрошаек, которые точно выпросят у вас еду

"Хозяин, ну дай": 20+ собак-попрошаек, которые точно выпросят у вас еду (31 фото)

Автор:
19 мая 2021 09:05
Сообщество : Животные
Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
403
31
Просить вкусняшки - это неотъемлемая часть собачьей жизни. Это врожденный навык, который они совершенствуют годами, становясь настоящими профи. Они могут смотреть на вас этими щенячьими глазами так пронзительно, что у вас уже не остается шансов - вы сдаетесь, и делитесь едой. Взгляните на этих очаровательных попрошаек!
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Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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1k
имя пользователя 22 минуты назад
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475
vasilykopkov 5 минут назад
Плюс конечно собакенам, у самого такой попрошайка был.

PS брюки , заправленные в носки - это жесть...
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2k
Константин 6 минут назад
Ну вот как можно игнорировать такие взгляды несчастные...Папа же сыр кушает.И мне хочется кусочек

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