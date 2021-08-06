Британский спортсмен оказался любителем вязания

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Британский спортсмен Том Дейли, который специализируется на прыжках в воду с 10-метровой вышки и прекрасно выступил на нынешней Олимпиаде, успел проявить себя там и с другой, весьма неожиданной стороны. Выяснилось, что он обожает вязать - как крючком, так и спицами и даже ведет блог, посвященный этому хобби.
Много ли вы знаете мужчин, умеющих вязать? И чтобы при этом они были олимпийскими чемпионами и вязали, сидя в ожидании на трибунах соревнований?
Ну, теперь знаете.
Ну, теперь знаете.
Как выяснилось, британский прыгун в воду неравнодушен к вязанию крючком и спицами - у него есть целый аккаунт в Instagram, посвященный его прекрасным творениям.
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По словам Тома, его любовь к вязанию спицами, вязанию крючком и вышивке - единственное, что удерживало его в здравом уме во время Олимпийских игр в Токио
И в результате были созданы восхитительные вещи, такие как сумочка для его золотой олимпийской медали...
Но самая крутая вещь - это, конечно, белый кардиган с олимпийской символикой!
Том показал свою работу в Инстаграме, сказав, что он хотел сделать себе что-то на память об Олимпиаде в Токио
А спереди вышито слово "Токио" на японском языке
Это просто поразительно, как быстро он сумел связать такую немаленькую вещь!
Вот видео, на котором Том с гордостью демонстрирует свой кардиган
И напоследок - забавные фотографии Тома с вязанием в руках, которые стали знаковым моментом этих Олимпийских игр
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Отличное хобби. Нервы успокаивает.
В детстве мама и бабушка вязали активно.
И я немного научился крючком и спицами)))