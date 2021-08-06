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Британский спортсмен оказался любителем вязания

Британский спортсмен оказался любителем вязания (15 фото)

Автор:
06 августа 2021 16:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   вязание   неожиданно   олимпиада   олимпиада 2021   прыгун в воду   спортсмен   хобби   
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Британский спортсмен Том Дейли, который специализируется на прыжках в воду с 10-метровой вышки и прекрасно выступил на нынешней Олимпиаде, успел проявить себя там и с другой, весьма неожиданной стороны. Выяснилось, что он обожает вязать - как крючком, так и спицами и даже ведет блог, посвященный этому хобби.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   вязание   неожиданно   олимпиада   олимпиада 2021   прыгун в воду   спортсмен   хобби   
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3  комментария
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3k
Шура ОсЕчкин 55 минут назад
Талантливый человек-талантлив во многом. (с)
Отличное хобби. Нервы успокаивает.
В детстве мама и бабушка вязали активно.
И я немного научился крючком и спицами)))
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10k
Lynx 7 минут назад
Умею вязать, что такого? Правда, подзабыл как набирать петли, но, думаю, мышечная память не подведёт. К тому же вязание истое занятие моряков времён корсаров.
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555
Электрик 47 минут назад
Ну, блин, лучше вязать - чем дзюбить.....

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