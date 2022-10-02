Мужчина на глаз вяжет свитера с изображениями каждых мест, которые он посещает

Каких только хобби не существует. При всём многообразии американский художник Сэм Барски выбрал для себя в качестве увлечения вязание. Да не просто носочки да шарфики, а свитера с изображением достопримечательностей, на фоне которых он потом и фотографируется.



Но знаменитыми туристическими местами Сэм не ограничивается. Он так же вяжет наряды с изображением животных и праздничной атрибутикой и прочими занимательными вещами. Самая же главная фишка вязальщика заключается в том, что он не пользуется схемами для вязания, а создаёт свои шерстяные шедевры на глаз, так сказать. Восторг да и только!