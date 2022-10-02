Мужчина на глаз вяжет свитера с изображениями каждых мест, которые он посещает

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Есть много видов хобби, от игры на инструменте, пения, чтения, ухода за растениями и т.д. Сегодня мы посвятим этот пост тем, кто любит вязание.
Каких только хобби не существует. При всём многообразии американский художник Сэм Барски выбрал для себя в качестве увлечения вязание. Да не просто носочки да шарфики, а свитера с изображением достопримечательностей, на фоне которых он потом и фотографируется.
Но знаменитыми туристическими местами Сэм не ограничивается. Он так же вяжет наряды с изображением животных и праздничной атрибутикой и прочими занимательными вещами. Самая же главная фишка вязальщика заключается в том, что он не пользуется схемами для вязания, а создаёт свои шерстяные шедевры на глаз, так сказать. Восторг да и только!
Но знаменитыми туристическими местами Сэм не ограничивается. Он так же вяжет наряды с изображением животных и праздничной атрибутикой и прочими занимательными вещами. Самая же главная фишка вязальщика заключается в том, что он не пользуется схемами для вязания, а создаёт свои шерстяные шедевры на глаз, так сказать. Восторг да и только!
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Кейп-Мей
Этот свитер был связан специально для поездки туда летом 2018 года. Спереди изображён викторианский особняк, а сзади есть ещё и маяк.
Совиный свитер
К слову, Сэм вяжет свитера не только с достопримечательностями, но и с представителями животного мира. Кажется, нет темы, на которую этот человек не мог бы связать свитер!
Колониальный Вильямсбург
Колониальный Вильямсбург — не что иное как интерактивный город-музей живой истории Северной Америки. Очень интересное и познавательное место.
Альпачий свитерок
Это альпачий свитер. Связан из 100% пряжи альпаки и изображает альпак. Предназначен для ношения на фестивале альпак в Мэриленд, который проходит каждый ноябрь. Что тут скажешь? Альпак много не бывает!
Тауэрский моста в Лондоне
Фото из моего лондонского визита в 2014 году. Мне так понравился дизайн этого свитера, что я связал ещё один такой же.
Источник:
АНТИФИШКИ
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