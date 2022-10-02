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Мужчина на глаз вяжет свитера с изображениями каждых мест, которые он посещает

Мужчина на глаз вяжет свитера с изображениями каждых мест, которые он посещает

Автор:
02 октября 2022 13:35
Метки: вязание   достопримечательность   одежда   свитер   хобби   
2151
16
Есть много видов хобби, от игры на инструменте, пения, чтения, ухода за растениями и т.д. Сегодня мы посвятим этот пост тем, кто любит вязание.
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Источник:

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Метки: вязание   достопримечательность   одежда   свитер   хобби   
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10  комментариев
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−60
Max 11 часов назад
Полезный чел. Такого в окопы, пусть теплые свитера вяжет с рисунком окружающей обстановки.
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429
Mrak OBOY 5 часов назад
вот до чего доводит рукоблудие... бабу ему надо)))
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7k
Кружок 6 часов назад
"это" - точно Мужчина?
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1k
Иван 7 часов назад
Чего всего два вида то вяжет? С коротким рукавом и длинным, в остальном идентичные кроме рисунка. Вязал бы разных фасонов, с разными воротниками, на пуговицах и тд. Зачем столько однотипных, если умеет вязать то и другие фасоны смог бы освоить
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7k
Invertor 8 часов назад
Он, что, фабрику грабанул, где пряжу выпускают?
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2k
SHAGREEN 10 часов назад
Нормуль. Я б с ним забухал.
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23k
Влад 10 часов назад
Далековато ему до моей бабушки
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889
Просто прохожий 11 часов назад
Б_л_я, ну какой это мужчина??? Это просто сёма, простой еврейский мальчик из сша.
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