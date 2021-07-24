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40 шедевров от любителей вязания крючком

40 шедевров от любителей вязания крючком (41 фото)

Автор:
24 июля 2021 15:45
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Вязание крючком   вязание   вязанные игрушки   круть   самоделки   увлечения   хендмейд   хобби   
214
41
Эти люди просто обалденно вяжут! Посмотрите на лучшие работы мастеров из сообщества r/crochet - от них невозможно отвести взгляд. А ведь не такое уж легкое это дело - нужны и сноровка, и терпение, и хороший вкус, чтобы получилось что-то действительно стоящее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вязание крючком   вязание   вязанные игрушки   круть   самоделки   увлечения   хендмейд   хобби   
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