40 шедевров от любителей вязания крючком

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Эти люди просто обалденно вяжут! Посмотрите на лучшие работы мастеров из сообщества r/crochet - от них невозможно отвести взгляд. А ведь не такое уж легкое это дело - нужны и сноровка, и терпение, и хороший вкус, чтобы получилось что-то действительно стоящее.
1. "Моя жена вяжет крючком милых зверушек. Сейчас у нее плохое настроение и я хочу ее поддержать, показав, что ее работы нравятся не только мне и нашим детям"
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2. "Мой первый опыт! Я влюбился в девушку, которая обожает ромашки. Она показала мне изображение такого покрывала. До того момента я понятия не имел, как вязать крючком"
3. "Мой новый дизайн барашка - с меховым пальто, которое можно снять и повесить на вешалку. Ее, кстати, сделал мой муж"
4. "Это моя третья работа, я начала ее вязать в мае 2020-го во время локдауна. Очень довольна результатом"
5. "Решила, что опубликую свои изображения НЛО, поскольку Пентагон публикует только собственные"
14. "Связала 20 пчел на заказ для компании, которая производит мед. На этом с пчелами я закончила"
15. "Моя невестка любит Джеффа Голдблюма, поэтому я связала ей вот такое покрывало в подарок"
18. "Этот проект очень меня увлек - я закончила его всего за 8 дней и не могу поверить, что сделала это!"
23. "Я закончила еще одну юбку. Самая любимая модель юбки в моей вязальной студии и она нравится покупателям"
27. "Мое покрывало из персидских узоров получило первое место в конкурсе по вязанию крючком!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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