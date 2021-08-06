Житель Бишкека запустил в девушку калькулятором за разговор на русском языке

Комментарии под видео были в основном сочувствующие:

- Сидел бы там мужик русский думаю что у него смелости бы не хватило себя так вести а с молодой девушкой все смелые, @galinagerasimova7479

- Бедная девочка, пишите заявление на него, тем более есть доказательства и свидетели? @jenna4ka_ya



Были пользователи, которые заметили, что дело не в языке. Просто мужчина - хам:

- Просто этому "мужчине" нужен был повод. Мне кажется, даже если бы там сидела филолог по кыргызскому языку, то он также повел себя, @saulets

- Дело тут вообще не в языке а в воспитании И это уже нужно наказывать. @galinagerasimova7479



Нашлись и те, кто критиковал работу администрации развлекательного центра:

- Жаль, значит упущение сол стороны владельца и администрации. Надо тренинги проводить и обучать персонал чтоб исчерпывать и сводить к мин такие моменты. А где ваш юрист, секьюрити? Почему девушка так долго терпит это? Ведь Вы прежде всего должны обеспечить безопасность и защиту Ваших сотрудников? Консультация на кыргызском языке должно быть предусмотрена. Это значит упущение владельцев и администрации. Обращение в милицию должны образом тоже не сделано, что человек осмелился вернуться и угрожать повторно. Чем занят ваш юрист, если он есть. Жалко девушку только. @kanykei_ilich



А кто-то заметил, что Киргизия - страна, в которой русский язык является официальным, поэтому претензии мужчины, как минимум, некорректны:

- Я в шоке от некоторых комментариев. Кыргызстан- многонациональная страна, где есть 2 языка, кыргызский и русский. Вот когда, уберут русский язык с официального, только тогда вы можете требовать, чтобы все говорили на кыргызском языке. Благодаря России, которая даёт работы мигрантам, часть семей в Кыргызстане не голодают, благодаря переводам мигрантов, наша экономика хоть как-то держится. Говоря, что в России вас не любят и заставляют говорить на русском, не представляю как тогда вы, будете относиться к мигрантам, которые будут здесь работать (это образно). @n.shegebayeva