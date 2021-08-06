Житель Бишкека запустил в девушку калькулятором за разговор на русском языке

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Инцидент произошел в детском развлекательном центре. Кто-то оправдывает киргиза тем, что он был пьян, однако работники заведения недоумевают: разве подобное вообще нормально? И почему этого хама не задержала полиция?
2 августа в одном из развлекательных парков SMagic мужчина напал на работницу центра, оскорбившись за то, что консультировали его на русском языке. Об инциденте на своей официальной странице в Инстаграм сообщили коллеги пострадавшей, добавив, что полиция не стала надолго задерживать бузотера, и тот вернулся в центр, продолжив оскорблять его сотрудников.
Далее рассказ со слов присутствовавших при инциденте:
"Дорогие друзья наших парков SMagic! С грустью сообщаем вам об инциденте, который произошел на нашей площадке 2 августа. Так случилось, что нетрезвый родитель ребенка угрожал, замахивался и ударил одну из наших коллег. Самое неприятное, что мужчина ударил девушку и сделал это на национальной почве (а если быть точнее кассир проконсультировала на русском языке, что и привело его в ярость и он стал требовал разговаривать с ним только кыргызском языке).
К сожалению, милиция, которая приехала по нашему вызову, освободила дебошира через несколько минут и он вернулся и продолжил угрожать и оскорблять наших сотрудников. Самое страшное, то что этот человек сказал что обращайтесь куда хотите мне ни чего не будет. Они не могут оставаться безнаказанными.
Работники центра недоумевают по поводу действий полиции и хотят, чтобы этот инцидент получил распространение в Сети. "Мы всегда выступаем за безопасность и мирное общение, поэтому не можем оставить этот ужасный случай без внимания. Просим вашего содействия и распространения информации", - пишут они.
"Дорогие друзья наших парков SMagic! С грустью сообщаем вам об инциденте, который произошел на нашей площадке 2 августа. Так случилось, что нетрезвый родитель ребенка угрожал, замахивался и ударил одну из наших коллег. Самое неприятное, что мужчина ударил девушку и сделал это на национальной почве (а если быть точнее кассир проконсультировала на русском языке, что и привело его в ярость и он стал требовал разговаривать с ним только кыргызском языке).
К сожалению, милиция, которая приехала по нашему вызову, освободила дебошира через несколько минут и он вернулся и продолжил угрожать и оскорблять наших сотрудников. Самое страшное, то что этот человек сказал что обращайтесь куда хотите мне ни чего не будет. Они не могут оставаться безнаказанными.
Работники центра недоумевают по поводу действий полиции и хотят, чтобы этот инцидент получил распространение в Сети. "Мы всегда выступаем за безопасность и мирное общение, поэтому не можем оставить этот ужасный случай без внимания. Просим вашего содействия и распространения информации", - пишут они.
Комментарии под видео были в основном сочувствующие:
- Сидел бы там мужик русский думаю что у него смелости бы не хватило себя так вести а с молодой девушкой все смелые, @galinagerasimova7479
- Бедная девочка, пишите заявление на него, тем более есть доказательства и свидетели? @jenna4ka_ya
Были пользователи, которые заметили, что дело не в языке. Просто мужчина - хам:
- Просто этому "мужчине" нужен был повод. Мне кажется, даже если бы там сидела филолог по кыргызскому языку, то он также повел себя, @saulets
- Дело тут вообще не в языке а в воспитании И это уже нужно наказывать. @galinagerasimova7479
Нашлись и те, кто критиковал работу администрации развлекательного центра:
- Жаль, значит упущение сол стороны владельца и администрации. Надо тренинги проводить и обучать персонал чтоб исчерпывать и сводить к мин такие моменты. А где ваш юрист, секьюрити? Почему девушка так долго терпит это? Ведь Вы прежде всего должны обеспечить безопасность и защиту Ваших сотрудников? Консультация на кыргызском языке должно быть предусмотрена. Это значит упущение владельцев и администрации. Обращение в милицию должны образом тоже не сделано, что человек осмелился вернуться и угрожать повторно. Чем занят ваш юрист, если он есть. Жалко девушку только. @kanykei_ilich
А кто-то заметил, что Киргизия - страна, в которой русский язык является официальным, поэтому претензии мужчины, как минимум, некорректны:
- Я в шоке от некоторых комментариев. Кыргызстан- многонациональная страна, где есть 2 языка, кыргызский и русский. Вот когда, уберут русский язык с официального, только тогда вы можете требовать, чтобы все говорили на кыргызском языке. Благодаря России, которая даёт работы мигрантам, часть семей в Кыргызстане не голодают, благодаря переводам мигрантов, наша экономика хоть как-то держится. Говоря, что в России вас не любят и заставляют говорить на русском, не представляю как тогда вы, будете относиться к мигрантам, которые будут здесь работать (это образно). @n.shegebayeva
- Сидел бы там мужик русский думаю что у него смелости бы не хватило себя так вести а с молодой девушкой все смелые, @galinagerasimova7479
- Бедная девочка, пишите заявление на него, тем более есть доказательства и свидетели? @jenna4ka_ya
Были пользователи, которые заметили, что дело не в языке. Просто мужчина - хам:
- Просто этому "мужчине" нужен был повод. Мне кажется, даже если бы там сидела филолог по кыргызскому языку, то он также повел себя, @saulets
- Дело тут вообще не в языке а в воспитании И это уже нужно наказывать. @galinagerasimova7479
Нашлись и те, кто критиковал работу администрации развлекательного центра:
- Жаль, значит упущение сол стороны владельца и администрации. Надо тренинги проводить и обучать персонал чтоб исчерпывать и сводить к мин такие моменты. А где ваш юрист, секьюрити? Почему девушка так долго терпит это? Ведь Вы прежде всего должны обеспечить безопасность и защиту Ваших сотрудников? Консультация на кыргызском языке должно быть предусмотрена. Это значит упущение владельцев и администрации. Обращение в милицию должны образом тоже не сделано, что человек осмелился вернуться и угрожать повторно. Чем занят ваш юрист, если он есть. Жалко девушку только. @kanykei_ilich
А кто-то заметил, что Киргизия - страна, в которой русский язык является официальным, поэтому претензии мужчины, как минимум, некорректны:
- Я в шоке от некоторых комментариев. Кыргызстан- многонациональная страна, где есть 2 языка, кыргызский и русский. Вот когда, уберут русский язык с официального, только тогда вы можете требовать, чтобы все говорили на кыргызском языке. Благодаря России, которая даёт работы мигрантам, часть семей в Кыргызстане не голодают, благодаря переводам мигрантов, наша экономика хоть как-то держится. Говоря, что в России вас не любят и заставляют говорить на русском, не представляю как тогда вы, будете относиться к мигрантам, которые будут здесь работать (это образно). @n.shegebayeva
Как сообщают СМИ, в полиции в настоящий момент уточняют информацию относительно данного инцидента. Интересно, получит ли дело ход?
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так черножопый - это ты, русская потная обезьяна
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В отличае от тебя русская потная обезьяна, кыргызы имеют очень древнюю историю в несколько тысяч лет. А вот первые сведения о славянах вообще датируются лишь 7в нэ как о крайне отсталых существах, впрочем вы и сейчас такие же отсталые.
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Это что за территория такая? или ты имеешь в виду исконные земли 200 коренных народов? ну давай, попробуй запустить в них чем-нибудь русская потная обезьяна
1 Какого хрена отпустили без передержки
2 Нахождение в общественном месте в состоянии алк. опьянения КоАП РФ Статья 20.21.