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Житель Бишкека запустил в девушку калькулятором за разговор на русском языке

Житель Бишкека запустил в девушку калькулятором за разговор на русском языке (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   детский центр   киргизия   нападение   националист   хам   
2845
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Инцидент произошел в детском развлекательном центре. Кто-то оправдывает киргиза тем, что он был пьян, однако работники заведения недоумевают: разве подобное вообще нормально? И почему этого хама не задержала полиция?

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Метки: видео   детский центр   киргизия   нападение   националист   хам   
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34k
Alex 2 часа назад
Жирное черножопое говно, потомок потной обезьяны. Хрена в в Россию тогда лезете, суки?
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2k
cfhfwby 56 секунд назад
Чурки...
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−40
Bansai 7 минут назад
А,сколько черножопых ходит по Москве и трындит на своём языке?!!И ведь свободно это делают.Хотя,честно скажу,меня лично,это очень оскорбляет
-----
так черножопый - это ты, русская потная обезьяна
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86
Андрей Bansai 40 секунд назад
А разве где то запрещено разговаривать на своем языке ?
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225
Nane First NameLast 9 минут назад
Чувака не оправдываю. Но с другой стороны, этой представительнице женского пола было взападло общаться на местном языке?
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−40
Bansai 9 минут назад
Только научились ссать стоя, сразу калькуляторами бросаются, услышав, что кто-то не говорит на обезьянском языке
------------
В отличае от тебя русская потная обезьяна, кыргызы имеют очень древнюю историю в несколько тысяч лет. А вот первые сведения о славянах вообще датируются лишь 7в нэ как о крайне отсталых существах, впрочем вы и сейчас такие же отсталые.
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−40
Bansai 11 минут назад
подхватываем челлендж и запускаем калькуляторами во всех киргизцов которые балакают на тарабарском на территории РФ
---------
Это что за территория такая? или ты имеешь в виду исконные земли 200 коренных народов? ну давай, попробуй запустить в них чем-нибудь русская потная обезьяна
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7k
djinn 11 минут назад
10 первых попавшихся кыргызов взять за хобот и выслать на родину без права на возвращение. Пусть там сами ищут своего дикого брата и объясняют для чего на самом деле используется калькулятор.
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1k
Дмитрий 13 минут назад
Всех русских забрать оттуда. Всех приезжих выгнать отсюда. Оградить страну забором и идут они все лесом..
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11k
Евгений 15 минут назад
Вот мусора везде мусора. Пьяный агрессивный бык в детском центре, напавший на сотрудницу? Та конечно отпустим, разве он опасен ?
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2k
Ivan 17 минут назад
Был виновником обратной ситуации. Дал в рыло таджику за разговоры на таджикском! Но, что характерно, после он понял сразу, что мне нужен был старший и пригласил его.
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7k
Serjio 18 минут назад
Ну вот оказывается обезьяны не только в африке и америке живут.
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1k
АлексЮстасу 21 минуту назад
Только научились ссать стоя, сразу калькуляторами бросаются, услышав, что кто-то не говорит на обезьянском языке
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6k
fish67 Полчаса назад
Наверное беляш не свежий скушал и решил злость на девушке сорвать.
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−30
orys shoshka Полчаса назад
В россии на кыргызском обслужат? Почему в Кыргызстане должны обслуживать на чужом языке?
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225
Nane First NameLast orys shoshka 5 минут назад
Это называется шовинизм. Им всё можно, а другим нельзя так себя вести. И эти всраные шовинисты ещё удивляются и злятся, когда с ними поступают как они же.
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8k
Rus77 39 минут назад
Ослоёб только так и умеет, потом приезжает в Москву жить в вонючем подвале и разгребать говно на помойке!
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Да синька она везде синька. Правильно сказали - этому просто повод нужен был.
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21
Sergy Paramonov Час назад
подхватываем челлендж и запускаем калькуляторами во всех киргизцов которые балакают на тарабарском на территории РФ
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2k
EvgeniySAN Час назад
Кыргызы одна из национальностей, страдающая манией величия, вспоминающая прошлое эпохи кыргызского каганата. Они считают, что Чингисхан тоже был кыргыз и что все земли юга западной Сибири принадлежат им по праву. Кроме того считают, что не существует алтайцев, шорцев, тувинцев, хакасов и т.д. как отдельных национальностей, это все кыргызы, чем сильно раздражают эти народы, которые не считают себя кыргызами, хоть и признают, что все они родственники. И это не смотря на разные языки(хоть и схожие, одна группа языков), разное вероисповедание и прочие культурные отличия. Живут мечтой о современном кыргызском каганате и пропагандируют великую историю, так как они потомки древнейшего и "величайшего" народа.
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7k
КОСТЯН Час назад
Так себе у неё напарник... Должен был 2й калькулятор ему об бошку сломать, бумеранг типа вернулся
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6k
sivanov1079 2 часа назад
С ошской области. Там много таких. Тупых нищих быдло
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3k
Leo 2 часа назад
Очень много вопросов к полиции и как следствие к УСБ.
1 Какого хрена отпустили без передержки
2 Нахождение в общественном месте в состоянии алк. опьянения КоАП РФ Статья 20.21.
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