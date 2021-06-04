Нерешительные полицейские тянули до последнего, пытаясь уговорить мужчину бросить оружие. Но преступник и не думал сдаваться и в какой-то момент бросился на сражей порядка. За что и получил несколько пуль в ноги.
В Усолье-Сибирском Иркутской области сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось стрелять в нарушителя, который набросился на них с двумя кухонными ножами. Наряд ППС вызвала сожительница дебошира, сообщив, что нетрезвый мужчина крушит квартиру и угрожает ей расправой. Когда ППСники приехали на место, уже подготовленный к этой встрече буян ждал их у подъезда.
Переговоры не задались - на требование полицейских бросить ножи нарушитель отвечал "Я вас умотаю" и "ты мне в ногу выстрелишь, я добегу до тебя". Его не остановил и предупредительный выстрел в воздух - преступник продолжил приближаться к патрульным с ножами наизготовку.
Полицейские до последнего уговаривали мужчину бросить оружие и начали стрелять лишь когда он атаковал одного из правоохранителей. Получив несколько попаданий в ноги, преступник оказался на земле. Его заковали в наручники и вызвали скорую помощь.
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Нападавшим оказался 44-летний местный житель, который ранее неоднократно был судим за грабеж, разбой, незаконный оборот оружия и наркотиков. После выхода из больницы мужчина сразу отправится на скамью подсудимых. На него завели уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ближайшие лет семь дебошир проведет в местах не столь отдаленных. Ему не привыкать.
Не хватает у нас шокеров, которые выстреливают, очень эффективно останавливать таких вот, без применения оружия...— Александр (@ribalka_tomsk) June 3, 2021
Всё правильно сделали полицейские! Или ждать пока этот придурок воспользуется своими угрозами? Полицейские должны защищать и свою жизнь, если имеется угроза. У полицейских тоже есть дети, жены, родители. Полицейские такие же граждане РФ, как и тот идиот, который угрожал им.— Анна (@3VRlUFaGSeIEqTU) June 3, 2021
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А ведь начни применять оружие, трусы станут смирнее, а отморозки напросятся на пулю. Мир станет добрее и чище.
нельзя травмировать преступника сверх необходимого
Единственное - в момент, когда тип бросился догонять полицейского, стрелять нужно было не в ногу, а в корпус. А то мог и догнать. Все таки непосредственная угроза жизни
Стрелять уже нужно было, когда он пошел с ножом в руке, а не когда нападал. И не ноги выцеливать, а в грудину стрелять