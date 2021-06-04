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Иркутские полицейские применили оружие, чтобы обезвредить напавшего на них дебошира с ножами

Иркутские полицейские применили оружие, чтобы обезвредить напавшего на них дебошира с ножами (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 11:11
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   иркутская область   нападение   ппс   табельного оружие   
1395
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Нерешительные полицейские тянули до последнего, пытаясь уговорить мужчину бросить оружие. Но преступник и не думал сдаваться и в какой-то момент бросился на сражей порядка. За что и получил несколько пуль в ноги.

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Метки: видео   задержание   иркутская область   нападение   ппс   табельного оружие   
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38  комментариев
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2k
Максим 56 минут назад
Именно из-за практики применения, а точнее практики на неприменение оружия, быдло и распоясалось. Не боится полицию, не уважает закон и общество. Какой-то блогер хватает полицейского и таскает на камеру как игрушку. Алконавт идёт с ножом и нет страха.
А ведь начни применять оружие, трусы станут смирнее, а отморозки напросятся на пулю. Мир станет добрее и чище.
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13k
Serg2001 3 минуты назад
Вот каково жить, имея такого соседа?... Это же мина замедленного действия. Рвануть может в любой момент. И ему упоротому пофиг женщина перед ним, ребенок... Без него мир стал бы чище. Валить надо было наглушняк. Закон это позволяет. А так рано или поздно он вернется и у нормальных людей снова начнется ад.
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47
Чумной Доктор 9 минут назад
ну да один в воздух для порядку потом первый в ногу как предупредительный остальные должны идти по тазу чтоб его раздробить и преступник не смог бежать. а то ведь почти добежал
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2k
Стоша 22 минуты назад
с одной стороны мусора у нас собаки лютые как с народа чесать, а с другой обсираются при виде преступников, если наших полицаев как американских не учат не подпускать подозреваемого ближе 6.4 метра (правило добегания за 1.5 секунды) то я конечно не очень удивлюсь
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8k
Шурум-бурум Полчаса назад
надо таких в голову срузу отстреливать! чтобы нормальные люди не страдали от подобных персонажей!
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8k
ScorpionDS Полчаса назад
Говорит "ты в ногу выстрелишь, я все равно добегу до тебя" (примерно), вот потому в США стреляют в туловище и несколько раз.
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25k
blus Полчаса назад
Предупредительный выстрел в колено заменяет получасовую разъяснительную беседу.
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−3
Лучший Друг Полчаса назад
Ну вот, сразу видна правильная работа полицейского, никаких пинков, оскорблений и случайных выстрелов.

Единственное - в момент, когда тип бросился догонять полицейского, стрелять нужно было не в ногу, а в корпус. А то мог и догнать. Все таки непосредственная угроза жизни
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2k
Brataxe Полчаса назад
Возможно сделали и в рамках нашего правового поля, и даже скорее по совести, не стали брать грех убийства, но только он мог спокойно их порезать, даже раненый. Уж сильно близко они его подпустили, и долго не решались, а надо было ещё после предупредительного.
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3k
cfhfwby Полчаса назад
Вообще-то, лучше бы прибыли, избавили от скота мир.
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3k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Даже слишком нерешительно. После предупредительного выстрела субъект не прекратил наступательного движения и не бросил ножи. Позиция для выстрела была более безопасной для окружающих напротив стены дома, а не в противоположную сторону. Вот, я бы...:) Легко на диване строить диспозиции.
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5k
Дмитрий Горчилин 43 минуты назад
Что сказать, еще и долго панькались. При чем, в ноги стрелять опасно, легко промахнуться. Преступник при этом продолжает перемещаться и может атаковать полицейского. В брюхо надежней.
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14k
Габит Калыков 44 минуты назад
Мужика с таким багажом не жалко было бы и пристрелить. Теперь тратить деньги и время на суды и содержание в тюрьме.
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32k
Alex 46 минут назад
Таких сразу мочить надо
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4k
tamin 52 минуты назад
Молодцы!
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2k
Дмитрий 57 минут назад
Вот по чему в Америке стреляют сразу на поражение, а ни по каким таким ногам! Ведь мог действительно доюежать!
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13k
Вася Александрович 59 минут назад
Ошибка ментов в любых странах - с неадекватами пытаются разговаривать как с нормальными. Понимаю, что их закон обязывает, но...
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427
Миша Час назад
Вот это законно стреляли, молодцы, только белочку так не убить. )
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13k
Роберт Шекли Час назад
Я решительно не оправдываю действий полицейских.

Стрелять уже нужно было, когда он пошел с ножом в руке, а не когда нападал. И не ноги выцеливать, а в грудину стрелять
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46k
noName Час назад
Что значит "Нерешительные полицейские "!? Поступили по человечески,пытались уговорить
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
10 выстрелов одно попадание, метко куле.
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313
Бобр ВОВЧЕГ Полчаса назад
думаю хотели касательно попасть. но выстрелов 10 не может быть. там всего 8 патронов. хорошо что в убегающего напарника не попал))))
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