В Усолье-Сибирском Иркутской области сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось стрелять в нарушителя, который набросился на них с двумя кухонными ножами. Наряд ППС вызвала сожительница дебошира, сообщив, что нетрезвый мужчина крушит квартиру и угрожает ей расправой. Когда ППСники приехали на место, уже подготовленный к этой встрече буян ждал их у подъезда.





Переговоры не задались - на требование полицейских бросить ножи нарушитель отвечал "Я вас умотаю" и "ты мне в ногу выстрелишь, я добегу до тебя". Его не остановил и предупредительный выстрел в воздух - преступник продолжил приближаться к патрульным с ножами наизготовку.



Полицейские до последнего уговаривали мужчину бросить оружие и начали стрелять лишь когда он атаковал одного из правоохранителей. Получив несколько попаданий в ноги, преступник оказался на земле. Его заковали в наручники и вызвали скорую помощь.