Россиянин отогнал соседскую машину на несколько метров и заработал уголовную статью

Мужчина так торопился проехать к подъезду, что наплевал на возможную ответственность за подобный проступок.
Инцидент произошёл во дворе одного из домов на Московском проспекте в Воронеже 14 декабря. Вечером 39-летний инженер медоборудования подъехал в дому и вышел из машины, чтобы найти парковочное место, оставив при этом ключи в замке зажигания. Следом подъехал 41-летний повар, который так торопился выгрузить новогодние украшения у подъезда, что решил сесть за руль заведённого соседского "Фольцвагена Поло". Он на несколько метров отогнал машину в сторону, чтобы освободить проезд для своей машины.
В этот момент подошёл владелец автомобиля и предъявил своевольному соседу претензии. Судя по всему, севший за руль чужого авто мужчина не отдавал себе отчёта о грозящих последствиях и не стал извиняться и решать дело миром. Между соседями произошла перепалка. Поэтому владелец "Поло" наутро отправился в полицию и написал заявление.
Источник:
В итоге для повара дело приняло весьма прескверные обороты. На него возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения"). Мужчине теперь грозит до 5 лет лишения свободы.
Источник:
- "Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней удушающий прём
- Жителя Киришей избили из-за замечания о парковке на газоне
- "Криминальный авторитет" обматерил участкового и поплатился
- "Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы избил актера Рыжикова
- Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже
Если вынужден оставить машину, создав неудобство.
То машина оставляется с ключами и любой может немного отогнать, проехать и вернуть машину на место.
И все довольны.
Был умысел, взять чужое и переместить куда-то. Если конечно этот горе-водитель не докажет, что совершил это в приступе лунатизма и отчета в своих действиях себе не отдавал...
В отсутствие повара
Ну а че, без дела проста.