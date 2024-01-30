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Россиянин отогнал соседскую машину на несколько метров и заработал уголовную статью

Россиянин отогнал соседскую машину на несколько метров и заработал уголовную статью

Автор:
30 января 2024 12:56
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Воронеж   конфликт   парковка   уголовная статья   чужой автомобиль   
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Мужчина так торопился проехать к подъезду, что наплевал на возможную ответственность за подобный проступок.

Инцидент произошёл во дворе одного из домов на Московском проспекте в Воронеже 14 декабря. Вечером 39-летний инженер медоборудования подъехал в дому и вышел из машины, чтобы найти парковочное место, оставив при этом ключи в замке зажигания. Следом подъехал 41-летний повар, который так торопился выгрузить новогодние украшения у подъезда, что решил сесть за руль заведённого соседского "Фольцвагена Поло". Он на несколько метров отогнал машину в сторону, чтобы освободить проезд для своей машины.


В этот момент подошёл владелец автомобиля и предъявил своевольному соседу претензии. Судя по всему, севший за руль чужого авто мужчина не отдавал себе отчёта о грозящих последствиях и не стал извиняться и решать дело миром. Между соседями произошла перепалка. Поэтому владелец "Поло" наутро отправился в полицию и написал заявление.

В итоге для повара дело приняло весьма прескверные обороты. На него возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения"). Мужчине теперь грозит до 5 лет лишения свободы.


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Метки: Видео   Воронеж   конфликт   парковка   уголовная статья   чужой автомобиль   
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15  комментариев
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38k
albedo Час назад
В эмиратах нормально и принято:
Если вынужден оставить машину, создав неудобство.
То машина оставляется с ключами и любой может немного отогнать, проехать и вернуть машину на место.
И все довольны.
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23k
BiZ 52 секунды назад
самый прикол что если б водила умел рулить, спокойно объехал бы
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18k
banzai7 12 минут назад
Я не оправдываю действия водителя переместившего машину, но как же задолбали эти "на минутку постоять". Есть же рядом места, где никому не будешь мешать.
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14k
кот базилий 12 минут назад
Фуфло все это.
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12k
Злобный 20 минут назад
У нас во дворе такая же фигня была. Только немного по другому. Один припантованный мужик ставил машину всегда в определённом типа ЕГО месте. И если приезжал и видел что место занято, то тупа цеплял за трос и отволакивал машину с место. Но как то раз видать нарвался на того кто в законах шарит и кто не терпила. Короче тоже запись видео и кажется статья попытка похищение или кража машины. Ну типа хотел подцепить и уволоч , а не получилось. Вообщем-то понты резко кончились
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154
Нобол Вивифайн 22 минуты назад
Не пойму, зачем такие подробности кто где работает? Что за манипуляции сознанием?
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11k
Борис Карабанов Полчаса назад
Давным-давно в детской дворовой среде ходила такая юридическая байка, что угоном считается, если уехал больше 10(50, 100) метров. Зуб даю, пацаны!
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12
Dima Час назад
Так это же пассажир бэхи за руль сел
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17k
Совранский Час назад
Не знаю в каком колледже учатся опера Воронежа - но в чём умысел они увидели по данной статье? (завладение - это незаконное присвоение с ЦЕЛЬЮ получения или использования.)
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94k
Херанука Паибалу Час назад
Считаю инженер имеет полное право разок воспользоваться женой повара.
В отсутствие повара
Ну а че, без дела проста.
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10k
SuperTroll Час назад
В бэхе два оленя водила+пассажир. Там радиус больше можно было взять и на изи завернуть. И коршек дегрот полный, в чужую тачку за руль садится.
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