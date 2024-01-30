Россиянин отогнал соседскую машину на несколько метров и заработал уголовную статью

Инцидент произошёл во дворе одного из домов на Московском проспекте в Воронеже 14 декабря. Вечером 39-летний инженер медоборудования подъехал в дому и вышел из машины, чтобы найти парковочное место, оставив при этом ключи в замке зажигания. Следом подъехал 41-летний повар, который так торопился выгрузить новогодние украшения у подъезда, что решил сесть за руль заведённого соседского "Фольцвагена Поло". Он на несколько метров отогнал машину в сторону, чтобы освободить проезд для своей машины.

В этот момент подошёл владелец автомобиля и предъявил своевольному соседу претензии. Судя по всему, севший за руль чужого авто мужчина не отдавал себе отчёта о грозящих последствиях и не стал извиняться и решать дело миром. Между соседями произошла перепалка. Поэтому владелец "Поло" наутро отправился в полицию и написал заявление.