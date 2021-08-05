Интересные факты о съёмках первого советского фильма ужасов «Вий»

FISHKINET
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов #васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в... Великое искушение от McDonald’s: москвичка подала в суд на ресторан сети общепита Великое искушение от McDonald’s: москвичка подала в суд на... 20 снимков, которые не оставляют логике ни единого шанса 20 снимков, которые не оставляют логике ни единого шанса Как О. Генри подружился с бандитом, попал в тюрьму и стал писателем Как О. Генри подружился с бандитом, попал в тюрьму и стал писателем На каждую хитрую «Тошибу»: как японская жадность помогла СССР На каждую хитрую «Тошибу»: как японская жадность помогла СССР 35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух 35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух Как снималась знаменитая комедия "Горячие головы" Как снималась знаменитая комедия "Горячие головы" Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром Когда нет ни опыта, ни связей. Пост о тех, кто стал стажёром Негодяй получил 7 лет тюрьмы за нападение на 12-летнего танцора Негодяй получил 7 лет тюрьмы за нападение на 12-летнего танцора Смелый кот отбил нападение агрессивной кобры Смелый кот отбил нападение агрессивной кобры Мастерский миллиметраж: водитель из Нью-Йорка выезжает из невероятно тесной ловушки Мастерский миллиметраж: водитель из Нью-Йорка выезжает из... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять 15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять Мать уничтожила инстаграм дочери с 1,7 миллионом подписчиков Мать уничтожила инстаграм дочери с 1,7 миллионом подписчиков Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке Учимся безопасно кормить манула Учимся безопасно кормить манула Нарыл древнюю папку с нестандартными веселыми картинками. Часть 2 Нарыл древнюю папку с нестандартными веселыми картинками. Часть 2 37 интересных и смешных фотографий для поднятия настроения 37 интересных и смешных фотографий для поднятия настроения "Похлопайте! Бараны!": авиапассажира сняли с рейса за отказ надеть маску "Похлопайте! Бараны!": авиапассажира сняли с рейса за отказ надеть...
Интересные факты о съёмках первого советского фильма ужасов «Вий»

Интересные факты о съёмках первого советского фильма ужасов «Вий» (14 фото + 2 гиф)

Автор:
05 августа 2021 22:06
Метки: интересные факты   история фильма   кино   
663
16
Включить все анимашки

Фильм снимали в трёх разных церквях на Украине, но главная сцена с летающим гробом и вурдалаками была отснята в павильоне «Мосфильма», где были созданы декорации, копирующие одну их этих старых церквей.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересные факты   история фильма   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
parallax 8 часов назад
В детстве было сташно смотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh 15 минут назад
В детстве в кинотеатре смотрел, жуть!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
котегRUS 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 3 часа назад
- Паночка помэрла!
- Як?! Ужэ помэрла?
(c)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Юрьевич 4 часа назад
Хорошо что тогда у этих гениальных режиссёров и операторов не было в распоряжении современных компьютерных технологий... мы бы тогда усрались от страха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
amrita 6 часов назад
....для меня это самый страшный фильм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
125
Ernesto Tatti🇫🇮 7 часов назад
Включён в сотку самых страшных фильмов ужасов мира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Olga Raudis 7 часов назад
Ну что касается страха, то лично для меня самым страшным моментом стало, когда у мертвой вдруг вытекла слеза и превратилась в каплю крови! Все эти чудища могут идти нервно курить в стронке, но вот именно в тот момент у меня аж всё оборвалось внутри.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов #васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов Как выглядели в молодости самые знаменитые волшебники из мира кино Как выглядели в молодости самые знаменитые волшебники из мира кино Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино Как создавался отличный боевик 1991 года "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" Как создавался отличный боевик 1991 года "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" 25 фактов о фильме "Титаник", которые могут заинтересовать даже истинных его поклонников 25 фактов о фильме "Титаник", которые могут заинтересовать даже истинных его поклонников 25 фактов о мире Гарри Поттера, которые знает настоящий фанат 25 фактов о мире Гарри Поттера, которые знает настоящий фанат
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3811410



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
«Гидродинамическая фигура»: полный пловец-олимпиец из Палау стал звездой Сети
1
91
«Гидродинамическая фигура»: полный пловец-олимпиец из Палау стал звездой Сети
20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано
4
105
20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано
﻿
Набирающие популярность
Самые дерзкие герои истории и современности
0
30
Самые дерзкие герои истории и современности
Секреты хорошего летнего клева
0
4
Секреты хорошего летнего клева
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских спортсменов
#васздесьбытьнедолжно: пользователи TikTokа поддержали кампанию в адрес российских...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#интересное#история#дтп#животные#аварии#авто аварии#фильм#олимпиада
#Юмор#прикол#факты#автомобили#картинки#кино#СССР#забавно#кот#приколы
#интересно#подборка#автомир#Россия#люди#шоу бизнес#сша#фотографии#Украина#суд

На что жалуетесь?

Вернуться