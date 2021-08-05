Интересные факты о съёмках первого советского фильма ужасов «Вий»

Фильм снимали в трёх разных церквях на Украине, но главная сцена с летающим гробом и вурдалаками была отснята в павильоне «Мосфильма», где были созданы декорации, копирующие одну их этих старых церквей.
Это было связано с тем, что в настоящей церкви не было условий для использования циркового реквизита, с помощью которого Наталья Варлей в прямом смысле слова летала в гробу.
Трапеции для трюка и весь реквизит был доставлен из московского цирка и установлен откомандированными оттуда сотрудниками.
Сцену с полётами гроба снимали больше недели, было снято несколько десятков дублей с разных ракурсов, чтобы при монтаже была возможность выбрать лучшие.
Один из образов панночки очень достоверно сыграл известный актёр Николай Кутузов
Художественным руководителем картины и одним из сценаристов был знаменитый режиссер-сказочник Александр Лукич Птушко.
Самые страшные сцены были сняты под его прямым руководством, так как у режиссёра картины Константина Ершова не было достаточно опыта в подобных съёмках.
Птушко требовал достоверности в каждой сцене и любил повторять, что, мол, мы не для детей страшилку снимаем, а должны испугаться суровые взрослые мужики.
Наталья Варлей чувствовала себя на съёмках вполне уверенно, и говорила, что в цирке ей приходилось летать горазды выше.
Так как снимали много крупных планов, между дублями постоянно приходилось поправлять грим актёров.
Но, несмотря на суровый сюжет, Варлей и Куравлев между дублями успевали подшучивать друг над другом.
Это была первая советская картина, которую сразу купили более десяти стран, еще до того, как премьерные показы фильма прошли по всей стране.
Советский фильм ужасов 1967 года высоко оценили даже в Голливуде, хотя они в то время считались признанными мировыми лидерами по выпуску подобных картин.
Источник:
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