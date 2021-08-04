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Как создавался отличный боевик 1991 года "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо"

Как создавался отличный боевик 1991 года "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" (7 фото)

Автор:
04 августа 2021 10:09
Сообщество : Кино
Метки: Как снимали   боевик   интересно   кино   факты   фильм   фото   
569
7

Сегодня я предлагаю вспомнить просто отличный боевик 1991 года под названием "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" (Harley Davidson and the Marlboro Man).

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Метки: Как снимали   боевик   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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16k
Василий Пирогов Час назад
курок это не член, его не нужно драчить, на него нужно просто нажать
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22k
Ваня 36 минут назад
- никогда не гоняйся за двумя вещами: за автобусами и за женщинами один хер не догонишь!!!
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9k
Lev Asriev 59 минут назад
Это тот редкий случай, когда из простого, предсказуемого сюжета и набора клише, получается довольно неплохой "смотрибельный" фильм.
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