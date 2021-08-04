Как создавался отличный боевик 1991 года "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо"

Сегодня я предлагаю вспомнить просто отличный боевик 1991 года под названием "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" (Harley Davidson and the Marlboro Man).
Уверен, что если вы настоящий ценитель фильмов жанра action, то вы этот замечательный фильм не только смотрели, но и с удовольствием пересматривали ;)
История написания сценария этого фильма весьма любопытна. Начинающий сценарист Дон Майкл Пол (за его спиной была только написание пары эпизодов для малоизвестного у нас сериала "Шелковые сети") как-то вечером отправился в любимый бар, чтобы слегка расслабится. Каково было его удивление, когда из этого, ставшего по-настоящему родным местом вывозили оборудование - за долги хозяина перед банком. Парни которые там проводили вечера возмущались такой несправедливостью, а кто-то даже предложил "пойти на криминал" дабы при помощи какого-нибудь банка раздобыть денежку и покрыть долги. Дальше красивых слов дело не пошло, но "шестеренки в голове" сценариста завертелись - он понял что это же просто отличный сюжет! Поспешив домой Дон тут же начал набрасывать черновик сценария...
Студия Metro-Goldwyn-Mayer сценарий новичка оценила, и дала добро в комплекте с 23 000 000 бюджета. И начался подбор актеров и актрис...
Дон Джонсон получил роль Ковбоя Мальборо без особых проблем, без особой же конкуренции. А вот с ролью его напарника, пришлось повозиться...
Первоначально на роль Харли рассматривался уже ставшим известным актер боевиков Брюс Уиллис, хороший кстати, приятель Дона Джонсона. Но Уиллиса уже были подписаны контракты на целых три фильма - "Последний бойскаут", "Билли Батгейт" и "Гудзонский ястреб", так что не получилось...
Так что на роль второго главного героя был выбран Микки Рурк. Нужно сказать, что по словам Рурка сценарий ему не понравился, от слова "совсем". Зачем же снимался? Очень деньги нужны были в тот момент! А кому они не нужны ;).
Гонорар Микки Рурка составила неплохая сумма в 2 750 000 долларов, размер гонорара Дона Джонсона неизвестен.
Собственно пара друзей на экране, жутко возненавидела друг друга во время съемок. Настолько, что больше ни в одном фильм Рурк и Джонсон вместе больше не снимались.
На женские роли позвали пару симпатичных актрис (обе бывшие фотомодели) - Челси Филд и Тиа Каррере. Обе хороши они были в молодости ;).
Возможно ради юмора, а может чтобы меньше придумывать, сценарист немалому количеству персонажей дал имена/фамилии в виде названий известных торговых марок. Кроме главных действующих лиц, есть еще такие персонажи как Дэниэлс и Грэндэд.
Музыку к фильму написал известный голливудский композитор Бэзил Поледурис (помните его брутальную музыкальную тему из "Конана-варвара"?), а одну из песен исполнил чертовски популярный тогда Джон Бон Джови, вокалист рок-группы Bon Jovi - в фильме звучит его песня Wanted Dead or Alive.
Финальную перестрелку снимали в Аризоне, на складе "замороженных" самолетов ВВС США. Спустя годы, эта локация использовалась и в съемке фантастического боевика "Трансформеры: Месть падших".
Действие фильма разворачивалась в недалеком тогда будущем - в 1996 году. Зачем был придуман такой хитрый сценарный прием, я честно говоря не в курсе...
Трюки своего персонажа Микки Рурк исполнял лично, и после съемок довольно долго лечил травмированное плечо и колено.
Помните пуленепробиваемый плащи боевиков с автоматами? Позже этот предмет одежды "снялся" в известном фантастическом боевике "Эквилибриум".
Актерам братьям Болдуин было предложено сыграть этот самый отряд боевиков, но согласился только один - Дэниэл Болдуин.
Насколько хорошо фильм показал себя в прокате? Очень плохо показал:
Бюджет - 23 000 000 долларов, сборы в американском кинопрокате - немногим более 7 400 000 долларов.
Продажи на видеокассетах были неплохими, но в плюс фильм так и не вывели.
Фильм вышел в прокат 23 августа 1991 года.
Источник:
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