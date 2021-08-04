Как создавался отличный боевик 1991 года "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо"

История написания сценария этого фильма весьма любопытна. Начинающий сценарист Дон Майкл Пол (за его спиной была только написание пары эпизодов для малоизвестного у нас сериала "Шелковые сети") как-то вечером отправился в любимый бар, чтобы слегка расслабится. Каково было его удивление, когда из этого, ставшего по-настоящему родным местом вывозили оборудование - за долги хозяина перед банком. Парни которые там проводили вечера возмущались такой несправедливостью, а кто-то даже предложил "пойти на криминал" дабы при помощи какого-нибудь банка раздобыть денежку и покрыть долги. Дальше красивых слов дело не пошло, но "шестеренки в голове" сценариста завертелись - он понял что это же просто отличный сюжет! Поспешив домой Дон тут же начал набрасывать черновик сценария...

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