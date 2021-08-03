«Гидродинамическая фигура»: полный пловец-олимпиец из Палау стал звездой Сети

И хотя Уоллес не показал впечатляющих результатов на Олимпиаде и занял в общем зачете 67-е место из 73-х, свое маленькое, но гордое государство он прославил. До его появления на Играх мало кто знал, что неподалеку от Филиппин есть крошечное островное государство Палау, где проживает всего 19 тысяч человек, где нет политических партий, армии, своей валюты и даже нет общественного транспорта. Зато есть прекрасная природа и героический атлет, который для государства с таким крошечным населением показал весьма достойный результат.



