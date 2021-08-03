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«Гидродинамическая фигура»: полный пловец-олимпиец из Палау стал звездой Сети

«Гидродинамическая фигура»: полный пловец-олимпиец из Палау стал звездой Сети (5 фото)

Автор:
03 августа 2021 15:40
Сообщество : Спорт
Метки: Палау   атлет   лишний вес   насмешки   олимпиада   плавание   поддержка   фото   
4596
5

Ведь мы тоже в некотором роде пловцы!

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Метки: Палау   атлет   лишний вес   насмешки   олимпиада   плавание   поддержка   фото   
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19  комментариев
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9k
Кыся 40 минут назад
Ну на Палау почти все такой комплекции, это для них норма. Не то, чтобы они там отжирались, нет, просто генетика такая, да и местная диета способствует.
Плавают там все неплохо, это ж острова, и море для них дом родной. Так что быть чемпионом Палау вовсе не так легко.
И, кстати, он же все-таки обогнал шестерых худых!
Так что молодец мужик.
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20k
Ватаку Накомоде 23 минуты назад
Наш старый знакомый?))
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6k
Шурави Полчаса назад
Но 6-х он обогнал.
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3k
Иван 46 минут назад
Ну у Кадырова сын тоже спортсмен.
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111
TORNADO MARKETING 53 минуты назад
молодец человек-тюлень! Не зассал! Слава Палау! Банану слава!
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111
TORNADO MARKETING Батончик с маком Полчаса назад
е.б.аныйврот! Я ж не знал. Только сегодня первый раз услышал об этом "государстве". так, может они не в курсе вопроса, и про Войну узнали только в 90-х. ?
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! 56 минут назад
Главное, что не "транслятор". Качков-то там много, а с таким "центром воли" - один. И по выражению лица - орёл. Будто бы после смены на "слесарном" и сразу в общественную профсоюзную нагрузку. Да, по виду сразу видно - "наш мужик"!
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153
Лёха Час назад
Может он хочет основать водное сумо
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716
korney Час назад
А плыл бы под водой ...
Ссылка www.youtube.com
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23k
Батончик с маком Час назад
Зато плавает как кит
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405
Отец Пигидий Час назад
Это сын прокурора. Они всегда немного отличаются от остальных участников.
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2k
Заряд бодрости Час назад
В одном фильме про водолазов наглядно показали, что качки в воде тонут, а жирок- нет
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