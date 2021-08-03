«Гидродинамическая фигура»: полный пловец-олимпиец из Палау стал звездой Сети

Ведь мы тоже в некотором роде пловцы!
Участник Олимпийских игр пловец Шон Дингилиус-Уоллес удивил зрителей своим не атлетичным внешним видом и стал предметом бесчисленных обсуждений пользователей Сети. Все началось с испанских комментаторов, которые во время трансляции заплыва на 50 метров, сдержанно засмеялись, когда в кадре показался корпулентный пловец.
На фоне своих жилистых соперников Уоллес действительно выглядит сумоистом, но разве это повод для смеха?
Примерно так подумали многие фанаты спорта и осудили неподобающую реакцию комментаторов. А затем и вовсе устроили целый флешмоб в поддержку Шона на сайте Reddit.
На необычного атлета обратили внимание и российские спортивные журналисты:
Ты удивишься, но вот этот колоритный парень – звезда плавания 🏊♂️— Матч ТВ (@MatchTV) August 3, 2021
Шон Дингилиус-Уоллес – рекордсмен Палау на четырех дистанциях. Что за зверь 💪
И этот мужчина приехал в Токио! Дальше квалификаций Шон не прошел, но звание главной звезды олимпийского бассейна точно заслужил 🏅 pic.twitter.com/RES7ZdX8QE
«Я могу с гордостью сказать, что у меня тело олимпийского пловца»,- написал один из пользователей Reddit
И хотя Уоллес не показал впечатляющих результатов на Олимпиаде и занял в общем зачете 67-е место из 73-х, свое маленькое, но гордое государство он прославил. До его появления на Играх мало кто знал, что неподалеку от Филиппин есть крошечное островное государство Палау, где проживает всего 19 тысяч человек, где нет политических партий, армии, своей валюты и даже нет общественного транспорта. Зато есть прекрасная природа и героический атлет, который для государства с таким крошечным населением показал весьма достойный результат.
Источник:
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Плавают там все неплохо, это ж острова, и море для них дом родной. Так что быть чемпионом Палау вовсе не так легко.
И, кстати, он же все-таки обогнал шестерых худых!
Так что молодец мужик.
И он с завидным постоянством выигрывает все конкурсы города