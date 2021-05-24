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Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике (2 фото)

Автор:
24 мая 2021 10:24
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: азия   олимпиада   рекорд   физика   фото   школьники   
284
2
Команда российских школьников получила 8 золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, обновив рекорд.

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Метки: азия   олимпиада   рекорд   физика   фото   школьники   
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10  комментариев
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6k
КОСТЯН Час назад
Ну хоть одна бодрая новость о школьниках... Побольше бы такой молодежи блин...
А то, что ни новость сплошь убийства, поножовщина и юные трахальщики училок
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872
Сергей 18 минут назад
как то имел отношение к бальным танцам. Почти все дети, которые более-менее серьезно занимались были призерами каких то международных соревнований, конкурсов, первенств. Дома у этих детей бал отдельный шкаф с наградами. Мне показалось, что странно это. Что не ребенок, то молодое танцевальное дарование. Углубился в вопрос и выяснил, что любой кто хочет может провести международный конкурс. Правила устанавливает сам. В общем, нет единого подхода как в боксе, футболе, гандболе. Нет рейтинга престижности соревнований.

Это я к тому, что с математическими, физическими, химическими и прочими олимпиадами похожая ситуация.
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4k
Wadim Полчаса назад
Не просрали ещё советское образование, это радует.

Но камрады из google им уже нашли тёплые места, наверняка.
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8k
Andrei 43 минуты назад
В новостях про школьные олимпиады было бы очень неплохо объяснять что такое золотая медаль на таких мероприятиях. А то неподготовленные люди могут решить, что это 8 первых мест в различных дисциплинах, как в спорте. Но это вовсе не так, там золотая медаль - как в школе, когда участник правильно решает определённый процент задач.
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210
wr2x2 Час назад
новые работники гугла ))
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253
Алексей Давыдов Час назад
Дети молодцы! Идеальные кадры для силиконовой долины и прочих научных мест!
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174
Vadim Серёга@ 19 минут назад
В каком месте, они нужны России?!
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