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Команда российских школьников получила 8 золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, обновив рекорд.
Учащимся российских школ и гимназий удалось обновить рекорд на 21-й по счету Азиатской олимпиаде. На мероприятии в Тайване школьникам и студентам из РФ вручили 8 золотых медалей.
Азиатская олимпиада в этом году проходила удаленно с 17 по 23 мая в два тура. В ней приняли участие более 180 школьников из 23 стран, среди которых особенно выделились российские ученики. Последние тренировались и выступали на мероприятии на базе МФТИ, что позволило им побить предыдущий рекорд.
Тогда как в декабре 2019 года отечественные студенты и школьники завоевали 6 золотых медалей, то организаторы теперешнего состязания в Тайване отдали россиянам 8 почетных наград. В команду от РФ вошли учащиеся Санкт-Петербургского университета имени Алферова, лицея «Физико-техническая школа», Физтех-лицея имени Капицы, а также ряда общеобразовательных учреждений из Москвы и регионов.
Министр просвещения Сергей Кравцов похвалил соотечественников за впечатляющие успехи и выразил уверенность, что за учениками «уже охотятся ИT-компании». Подобные результаты были бы невозможны без новых методик российского образования, считает чиновник.
Тогда как в декабре 2019 года отечественные студенты и школьники завоевали 6 золотых медалей, то организаторы теперешнего состязания в Тайване отдали россиянам 8 почетных наград. В команду от РФ вошли учащиеся Санкт-Петербургского университета имени Алферова, лицея «Физико-техническая школа», Физтех-лицея имени Капицы, а также ряда общеобразовательных учреждений из Москвы и регионов.
Министр просвещения Сергей Кравцов похвалил соотечественников за впечатляющие успехи и выразил уверенность, что за учениками «уже охотятся ИT-компании». Подобные результаты были бы невозможны без новых методик российского образования, считает чиновник.
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А то, что ни новость сплошь убийства, поножовщина и юные трахальщики училок
Это я к тому, что с математическими, физическими, химическими и прочими олимпиадами похожая ситуация.
Но камрады из google им уже нашли тёплые места, наверняка.
Эта шайка лейка умных людей к себе даже в команду не возьмут, а то вдруг подсидят с теплого места.
Или вы считаете что на ключевых должностях должны сидеть люди с профильным образованием, а не всякие Жруналисты, Виолончелисты и прочие Дзюдоисты детства?
У нас хотят иметь на работе гения с заплатой уборщицы. И да, руководителем у гения будет чей то сын или протеже. Будет давать дурацкие задания, а потом говорить, что гений то тупой, походу красный диплом купил.