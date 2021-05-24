Азиатская олимпиада в этом году проходила удаленно с 17 по 23 мая в два тура. В ней приняли участие более 180 школьников из 23 стран, среди которых особенно выделились российские ученики. Последние тренировались и выступали на мероприятии на базе МФТИ, что позволило им побить предыдущий рекорд.



Тогда как в декабре 2019 года отечественные студенты и школьники завоевали 6 золотых медалей, то организаторы теперешнего состязания в Тайване отдали россиянам 8 почетных наград. В команду от РФ вошли учащиеся Санкт-Петербургского университета имени Алферова, лицея «Физико-техническая школа», Физтех-лицея имени Капицы, а также ряда общеобразовательных учреждений из Москвы и регионов.



Министр просвещения Сергей Кравцов похвалил соотечественников за впечатляющие успехи и выразил уверенность, что за учениками «уже охотятся ИT-компании». Подобные результаты были бы невозможны без новых методик российского образования, считает чиновник.