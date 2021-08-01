Сколько весил олимпийский Мишка?





Сцена с покидающим Олимпиаду медведем и «плачущий» Мишка на живых панно были невероятно трогательным зрелищем, а готовилось это шоу больше двух лет.





За три года до Олимпиады из десятков тысяч вариантов, присланных на конкурс, был выбран образ, созданный детским иллюстратором Виктором Чижиковым. Удивительно, но художник страдал дальтонизмом, что не мешало ему работать с цветом: он видел мир в бежевых тонах с вкраплениями оранжевого и синего, не различая оттенков красного, розового и зеленого, поэтому ориентировался на подписи к краскам.



