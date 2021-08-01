Сколько весил олимпийский Мишка?

Пожалуй, пока ни одна из олимпиад не смогла повторить накал эмоций, которые сопровождали прощание с символом Московской олимпиады – 1980, улетевшем на воздушных шарах.
Сцена с покидающим Олимпиаду медведем и «плачущий» Мишка на живых панно были невероятно трогательным зрелищем, а готовилось это шоу больше двух лет.
За три года до Олимпиады из десятков тысяч вариантов, присланных на конкурс, был выбран образ, созданный детским иллюстратором Виктором Чижиковым. Удивительно, но художник страдал дальтонизмом, что не мешало ему работать с цветом: он видел мир в бежевых тонах с вкраплениями оранжевого и синего, не различая оттенков красного, розового и зеленого, поэтому ориентировался на подписи к краскам.
За свой эскиз Мишки Виктор Чижиков получил две тысячи рублей – примерно свою годовую зарплату. Но спустя много лет, уже в наше время, художник решил, что ему не доплатили – ведь государство получило доходы от продажи олимпийской символики, не поделившись с автором. Думаю, конечно, художник был неправ – он участвовал в конкурсе и выполнил заказ, получив очень солидную оплату, к такому же мнению пришел и суд в 2010-м году – многомиллионный иск Чижикова к каналу НТВ был отклонен.
Тем более, над символом Московской олимпиады на самом деле работал целый ряд художников, точно так же выполнявших госзаказ на объемный талисман или символику для разных видов спорта.
Удивительно удачным элементом церемонии закрытия Олимпиады стала скатывающаяся слезинка выложенного цветными щитками интерактивного медведя. Этот ход не был задуман и случился случайно на одной из репетиций: один из волонтеров ошибся и показал не тот цвет, а когда режиссер попросил в рупор исправиться, сразу несколько волонтеров, сидящих рядом, решили, что замечание относится к ним, и тоже сменили цвет.
Всего на трибуне с живым панно сидело 4,5 тысячи специально подготовленных волонтеров, большей частью набранных из солдат – в их активе были цветные щитки, шапочки, шарфы и накидки, с помощью которых складывались картины, видные всему стадиону.
Ошибка волонтера навела режиссера на мысль о катящейся слезинке – и эта слеза стала одним из самых запоминающихся впечатлений от церемонии.
Главным участником закрытия Олимпиады должен был стать восьмиметровый Мишка, после долгих споров и согласований решили, что он должен улететь, помахав на прощание лапой.
Готовый медведь многократно испытывался и дорабатывался, чтобы его полет прошел без сюрпризов
Медведя изготавливал НИИ резиновой промышленности, всего сделали три фигуры, с запасом. Материалом послужил прорезиненный хлопок, толстая ткань, из которой делали надувные спасательные плоты. По проекту фигура должна была весить около сорока килограмм, так, чтобы наполненная гелием, она могла бы взлететь.
Однако реально получился медведь весом под семьдесят килограмм – фигуру пришлось укреплять во многих местах, да и краски понадобилось намного больше, чем предположили сначала.
Чтобы пронести надувного медведя на стадион, его пришлось заносить через вход наклонно. Это тоже придало зрелищности моменту: огромная фигура будто выросла из-под земли.
Такой тяжелый Мишка уже не смог бы взлететь, поэтому было решено отправить его в полет на воздушных шарах, тоже с гелием. Весь этот проект был довольно рискованный, потому что зависел от погодных условий, к тому же, нельзя было задеть горящий олимпийский факел.
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После закрытия Олимпиады по городу ходили слухи о том, куда на самом деле улетел надувной медведь. В реальности его полет был, конечно, отслежен специальным отрядом ГАИ, и по замыслу предполагалось, что через час после запуска Мишка приземлится (запуская, открыли в нем специальный клапан, из которого гелий постепенно выходил), все сложилось по плану.
После Олимпиады дубликат запущенного медведя выставлялся на ВДНХ, а тот Мишка, который выпускали со стадиона, повредился при посадке. В любом случае, прорезиненных хлопок, из которого сделали фигуры, не был рассчитан на долгое хранение, так что сейчас этих медведей посмотреть уже нельзя.
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Понравилось111
Брат выжигал в ту олимпиаду....
В "Комсомолке" писАли.
Может байка.
И сейчас слеза наворачивается.
Мишка-шедевр, это не лошадь норвежская.