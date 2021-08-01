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Сколько весил олимпийский Мишка?

Сколько весил олимпийский Мишка? (7 фото)

Автор:
01 августа 2021 09:18
Сообщество : Спорт
Метки: Мишка   интересно   олимпиада   спорт   факты   фото   эмоции   
3112
7

Пожалуй, пока ни одна из олимпиад не смогла повторить накал эмоций, которые сопровождали прощание с символом Московской олимпиады – 1980, улетевшем на воздушных шарах.

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Метки: Мишка   интересно   олимпиада   спорт   факты   фото   эмоции   
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26  комментариев
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13k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Люди реально плакали!
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1k
Владимир Минуту назад
Ни единого момента московской Олимпиады не видел. В это время был салагой в армии.
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16k
Alush 16 минут назад
Помню, помню... Искаженный моими слезами экран черно-белого телевизора, когда я смотрел как улетает Мишка. Не хотелось показывать слезы другим членам семьи-мне же ведь почти десять!.. Впрочем,уверен,что слезы были в глазах и у них...
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3k
Protivogaz 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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6k
Vadim Полчаса назад
Прикольно. США, как и много других стран, байкотировали московскую олимпиаду. А зрители из США похоже были :).
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11k
Великий Кормчий 53 минуты назад
А у меня вот какой есть...
Брат выжигал в ту олимпиаду....
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321
Suq Muddiq Час назад
Самое необычное, когда показывают аудиторию - и никто не снимает на телефон. Чудеса
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5k
Кузнец душ. Час назад
Мне было 6 лет. Потом часто ходил на ВДНХ смотреть на мишку в павильон Космос. Он казался огромным.
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156
vijilante Час назад
Мы читали что после Олимпиады его хотел купить какой-то американский пудель,но наши не продали и в 90-х,на складах завода-изготовителя нашли полуразложившийся кусок резины : всё что осталось от Мишки.
В "Комсомолке" писАли.
Может байка.
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10k
Шурка ВодоГрей 2 часа назад
Радость и теплота на лицах зрителей...
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24k
Андрей 2 часа назад
Якубович врал что он внутри Мишки сидел
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21k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Нисколько))) иначе бы он не улетел!
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1k
Bobbus 2 часа назад
Была байка что он вместе с оператором, что сидел внутри медведя, улетел на окраину города, задел пивной ларек, перевернул его и там остался лежать.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−37
472
Советский Оккупант натан кац 2 часа назад
Ну вот куда вы, хохлодрыщенские задроты, лезете?
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5k
Горец Ю 3 часа назад
Мне было 12, сидя у ТВ плакал...
И сейчас слеза наворачивается.
Мишка-шедевр, это не лошадь норвежская.
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86
gloomy old fart 3 часа назад
Чижиков, Мигунов - одни из лучших детских иллюстраторов!
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2k
DENIS-KA 3 часа назад
У задорноваа был монолог, что гелия в медведя закачал очень много и нужен был противовес. И в медведя посадили Якубовича))) Мол, потом Леонид Аркадьевич ещё неделю писклявым голосом говорил)))) Ерунда, конечно, но забавно
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6k
dikijjim 3 часа назад
так сколько он весил.
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39
Вовк dikijjim 2 часа назад
70 кг. написано же
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73
Михайло Потапыч 3 часа назад
Помню, эти мишки были почти везде, и ещё лет 10 после Олимпиады.
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11k
поручик Ржевский 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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