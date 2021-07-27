FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2344 поста • 398 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
5 пар близняшек, которые прямо сейчас блистают на Олимпиаде в Токио

5 пар близняшек, которые прямо сейчас блистают на Олимпиаде в Токио (6 фото)

Автор:
27 июля 2021 19:39
Сообщество : Спорт
Метки: близняшки   олимпиада   спортсменки   токио   фото   
1175
6

Нынешние Игры запомнятся не только закрытыми стадионами для иностранцев, но и рекордным количеством спортсменок-сестер, которые похожи друг на друга как две капли воды.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: близняшки   олимпиада   спортсменки   токио   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Александр 2 часа назад
Наши самые красивые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
8k
Vacony 11 минут назад
ну наши без разговоров самые красивые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жорик Полчаса назад
прям чудо-чудесное, у меня в роте было 103 человека, 3 офицера, 7 прапоров и десяток контрактников, остальные срочники, среди срочников было 3 пары близнецов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Igorok_2000 Час назад
забыли сестёр Фролкиных, баскетбол 3 на 3, Россия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на Олимпиаде в Токио "Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на... МОК одобрил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио МОК одобрил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио МОК запретил спортсменам на Олимпиаде преклонять колено в поддержку BLM МОК запретил спортсменам на Олимпиаде преклонять колено в поддержку BLM Российские олимпийцы показали японские "антисекс-кровати" Российские олимпийцы показали японские "антисекс-кровати" Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике Российские гребцы лишились поездки на Олимпиаду, попавшись на допинге Российские гребцы лишились поездки на Олимпиаду, попавшись на допинге
No Fear

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9883



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
1
131
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!
2
96
Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!
﻿
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на Олимпиаде в Токио
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#интересное#автомир#люди#подборка#история#красота#приколы#фильм
#Юмор#СССР#автомобили#дтп#факты#аварии#шоу бизнес#истории#фотографии#дети
#интересно#прикол#животные#кино#ynews#спорт#авто аварии#картинки#в мире#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться