5 пар близняшек, которые прямо сейчас блистают на Олимпиаде в Токио

Нынешние Игры запомнятся не только закрытыми стадионами для иностранцев, но и рекордным количеством спортсменок-сестер, которые похожи друг на друга как две капли воды.
Разумеется, близняшками на спортивных соревнованиях никого не удивишь, но нынешняя Олимпиада в Токио, кажется, собрала все топовые и красивые пары сестер.
Для 22-летних художественных гимнасток из России это первые Олимпийские игры. По словам сестер, они приехали только побеждать.
16-лентние спортивные гимнастки азербайджанского происхождения выступают на Олимпиаде за сборную Великобритании. В спорте девушки с шести лет. На их счету медали чемпионата Великобритании и мира среди юниоров.
22-летние француженки выступают за сборную по синхронному плаванию. На чемпионате мира 2019 года, они заняли скромное 8 место, что, впрочем, помогло им квалифицироваться на Олимпиаду.
Сестры из Нидерландов выступают за сборную по спортивной гимнастике. В 2016 году одна из сестер, Санни, стала первой олимпийской чемпионкой в истории Нидерландов в упражнениях на бревне.
Близняшки из Италии также приехали в Токио, чтобы побеждать в спортивной гимнастике. Как и для россиянок, для них это первая Олимпиада. До этого девушки достойно представляли свою страну на многих международных соревнованиях.
Источник:
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