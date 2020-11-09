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Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку Дзюбы

Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку Дзюбы (4 фото)

Автор:
09 ноября 2020 14:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дзюба   Ямыдзюба   актриса   интересное   поддержка   фото   футболист   шоу бизнес   
4922
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Наверное, уже все знают, что видео с рукоблудием капитана сборной России по футболу Артемой Дзюбой было слито в сеть. Кто-то считает, что Дзюба это заслужил, но большинство российских знаменитостей поддержали футболиста. К сочувствующим присоединилась актриса Варвара Шмыкова, опубликовав обнажённое фото.

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Метки: Дзюба   Ямыдзюба   актриса   интересное   поддержка   фото   футболист   шоу бизнес   
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44  комментария
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24k
Aqueronte 17 часов назад
Она тоже дрочить должна была а не сиськами светить
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1
В. Радич 4 часа назад
Надо было бы ещё и потеребить ради солидарности
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−85
vasya 5 часов назад
это чо за бабище
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44k
Александр 7 часов назад
Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку Дзюбы
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44k
Александр 7 часов назад
Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку Дзюбы
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44k
Александр 7 часов назад
Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку Дзюбы
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44k
Александр 7 часов назад
Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку Дзюбы
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44k
Александр 7 часов назад
какое отвратительное чудовище
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279
Безумный Макс 11 часов назад
Медведь уже был?
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125
fhntv 12 часов назад
Пипец. Ничего хорошего не увидел. Баба некрасивая, мужик рукоблуд.
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12k
хз 14 часов назад
Ну теперь он до мозолей натрет.
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301
Алекс Янгель 14 часов назад
На что только не пойдет ЦРУ , что бы создать инфоповод для отвлечения россиян от влияния на американские выборы...
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258
Старичок 14 часов назад
так это дзюба для неё барсика теребил?!
молоток.
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37k
Сергей 15 часов назад
Ну теперь он должен, в благодарность ей суходрочить на её фотку с приложением видео.
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1k
Мистер Фикс 15 часов назад
Обнажилась она для привлечения подписчиков, а по делу ее сиськи ничего не решают, пусть хоть обосрется на камеру
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7k
Александр 15 часов назад
Вот людям делать нехер, дрочит и пофиг, не им же, а себе.
Как это может относится к футболу, непонятно.
Недавно была статья про ханжей, вот яркий пример.
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344
Вадим 16 часов назад
Беда не приходит одна (((
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4k
prostoVetal22 16 часов назад
Раньше русские ассоциировались с медведем,балолайкой,водкой и автоматом Калашникова,а теперь?Русский=ананюга?
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452
ПУПС 16 часов назад
"С капитаном сборной России по футболу Артемой Дзюбой"
АРТЕМОЙ ???
Он баба?
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4k
prostoVetal22 ПУПС 16 часов назад
Вполне возможно,что хакеры не все видео выкинули.Друг говорит,что некоторые видосы с этого и начинаются.
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4k
CruelAsm 16 часов назад
"Спасибо, подрочил" - ответил Дзюба.
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1k
Бровеносец в потёмках CruelAsm 8 часов назад
Чувак, ты сделал мой день! )))
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10k
ЕвгенийДончак 16 часов назад
Они участвуют с чемпионате по пробитию дна?
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