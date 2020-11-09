Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку Дзюбы

Наверное, уже все знают, что видео с рукоблудием капитана сборной России по футболу Артемой Дзюбой было слито в сеть. Кто-то считает, что Дзюба это заслужил, но большинство российских знаменитостей поддержали футболиста. К сочувствующим присоединилась актриса Варвара Шмыкова, опубликовав обнажённое фото.
Только ленивый не высказал своё мнение по поводу видеозаписи Артёма Дзюбы, на которой он открыто мастурбирует на камеру. Надо отметить, что видео было слито в сеть хакерами и о хайпе речи быть не может, ведь Дзюба уже лишился ноябрьских матчей национальной команды, а также капитанской повязки в «Зените». После слива российские знаменитости изо всех сил принялись поддерживать Артёма, кто во что горазд.
Актриса Варвара Шмыкова, сыгравшая в сериале "Чики", оголилась в поддержку футболиста и опубликовала фотографию в stories с хэштегом #ямыдзюба.
При этом на странице Варвары можно найти фотографии с поля. Со слов актрисы, она часто играет в футбол на поле и уже достигла особых успехов.
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
Источник:
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молоток.
Как это может относится к футболу, непонятно.
Недавно была статья про ханжей, вот яркий пример.
АРТЕМОЙ ???
Он баба?