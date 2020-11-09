Российская актриса Варвара Шмыкова обнажилась в поддержку Дзюбы

Только ленивый не высказал своё мнение по поводу видеозаписи Артёма Дзюбы, на которой он открыто мастурбирует на камеру. Надо отметить, что видео было слито в сеть хакерами и о хайпе речи быть не может, ведь Дзюба уже лишился ноябрьских матчей национальной команды, а также капитанской повязки в «Зените». После слива российские знаменитости изо всех сил принялись поддерживать Артёма, кто во что горазд.