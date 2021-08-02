«Могут посадить в тюрьму»: белорусская легкоатлетка просит убежище в ЕС

Незначительный конфликт в сборной Белоруссии превратился в международный скандал. В МОК уже заговорили о новых санкциях. Спортсменка уверена, что сам президент Лукашенко приказал насильно вывезти ее из Японии.
Вчера по всем СМИ прошла громкая новость о талантливой белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой повлиять на ее "насильное" выдворение из Японии. МОК помочь ей не успел, но девушка сама решила проблему, обратившись в полицию уже в аэропорту. Так незначительный конфликт из-за белорусской бюрократии перерос в международный скандал.
Все началось с видеоролика, который Тимановская записала несколько дней назад. В нем девушка обвинила спортивное руководство в том, что ее заявили на эстафету 4x400 метров, даже не предупредив об этом. Это совсем не ее дистанция - девушка выступает в спринте на 100 и 200 метров. Но проблема даже не в этом. Главная претензия Тимановской была в том, что ей приходится расплачиваться за "косяки" начальства, которое не успело провести нужное количество допинг-тестов для одной из спортсменок, которую ей предстояло заменить.
«Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!
Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами… Плевать, с чем угодно! Почему я должна расхлебывать эти проблемы. Какого хера я узнаю это от левых людей?!» - возмутилась Тимановская.
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Тимановскую заочно осудили на белорусском телевидении и провластных ТГ-каналах. А через некоторое время Национальный олимпийский комитет Белоруссии выступил с заявлением, что Тимановская снимается с соревнований в связи с эмоционально-психологическим состоянием.
«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», - говорится в сообщении.
По словам Тимановской, врачи ее не осматривали. И ей не понятно, на каких основаниях тренерский штаб решил, что у нее случился нервный срыв, из-за которого она не может выступать на соревнованиях.
Перед отправкой в аэропорт с Тимановской побеседовали два чиновника из делегации. Девушка записала этот разговор
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Перед тем как выехать в аэропорт в сопровождении спортивных чиновников, девушка записала видео, которое и взбудоражило общественность.
Уже в аэропорту девушка обратилась к полицейским и объяснила, что ее без согласия отправляют домой и она опасается за свою свободу. Девушку поместили под охрану и поселили в отеле при аэропорте.
Еще вчера девушке посыпались предложения об убежище от Польши и Чехии. Хотя Тимановская планировала обратиться в посольство Австрии в Токио. Сегодня стало известно, что и Франция рассматривает возможность предоставления для Кристины политического убежища.
В МОК высказались о возможных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Тимановской. О пожизненной дисквалификации и лишении аккредитации некоторых представителей делегации попросил Белорусский Фонд спортивной солидарности (БФСС). Однако в МОК пока ждут объяснений от белорусской стороны.
"Мне не нравиться этот человек. Она отказывается лизать зад начальству так как это делаю я"— Red Stripe (@yauhen38) August 1, 2021
Я бы на месте лукашенко забила бы. Вообще бы никак не комментировала и не упоминала. А на вопросы корреспондентов смеялась бы в ответ.— Эмма (@waterspaceout) August 1, 2021
"Жертва режима" блин 🤣🤣🤣
Тривиальный спортивный конфликт стал политическим делом. В сатрапиях всегда так.— Nebulkin❌ and 174 others (@nebulkin) August 2, 2021
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В прошлом Юлия была лучшей бегуньей на средние дистанции в сборной России, а её муж Виталий работал в РУСАДА.
Сейчас в США они живут без гражданства и избегают общения с незнакомыми людьми.
Никакой карьеры в спорте на американском континенте Юля не сделала.
Живут на пособия, которые им платят за предательство своей страны.
- Дружище, надо постоять одну игру вратарем, форс-мажор, понимаешь?
- Тренер, да я за страну не то что вратарем, я вообще в одиночку их всех могу порвать(нет). Ага, сейчас, все брошу и побегу, ваш косяк, але, ок? И вообще витрины тут красивые, а дипломаты в очереди стоят чтобы убежище дать.
она правильно сказала, что белорусские чинуши иплом прощелкали, а ей отрабатывать.
может это вообще не её дистанция. до этого она бежала 200, может к ней и готовилась и знает, что 400 достойно не пробежит.
если б её на этапе тренировок хотя бы морально готовили, что возможно нужно будет отработать и эстафету, то уверен, реакции такой бы не было.
по факту, эти дяди спасают свои жопы, ибо дома их ждет Лука и они понимают, как им развальцуют жопы.
Тебя не просят победить, тебя просят показать флаг своей Родины.
Но жажда наживы ведь превыше спорта?
Вон, наши вообще без флага выступают, но всеми неправдами заявляют о себе как о сборной России!
А вообще правило "не плюй в колодец из которого пьешь" еще не отменяли.
Если по хорошему - она уже в Токио, ну сказали "пробежишь 400 метров вместо 200". Так по хорошему могла бы и побежать. А вдруг бы выиграла? А если и нет, так хотя бы было бы оправдание, мол я тренировалась бежать 200 метров, а тут сказали 400 вот и проиграла. А тут она даже и не пыталась. Или поняла что ни 200 ни 400 метров ей не выиграть и решила обратить на себя внимание спровоцировав международный скандал?
А теперь о главном.. Эта Тим(х)ановская поддерживала бел майдан, и невероятное совпадение.. практически перед самым скандалом её семья выехала в Киев (муж с ребенком).
Налицо спланированная провокация от проплаченой дуры. Прекрасно понимая что шансов у неё на призовые места нету эта девочка решила устраивать свою жизнь через предательство своей страны.
Какого хера ты, гандон, меня оскорбляешь?