«Могут посадить в тюрьму»: белорусская легкоатлетка просит убежище в ЕС

Вчера по всем СМИ прошла громкая новость о талантливой белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой повлиять на ее "насильное" выдворение из Японии. МОК помочь ей не успел, но девушка сама решила проблему, обратившись в полицию уже в аэропорту. Так незначительный конфликт из-за белорусской бюрократии перерос в международный скандал.





Все началось с видеоролика, который Тимановская записала несколько дней назад. В нем девушка обвинила спортивное руководство в том, что ее заявили на эстафету 4x400 метров, даже не предупредив об этом. Это совсем не ее дистанция - девушка выступает в спринте на 100 и 200 метров. Но проблема даже не в этом. Главная претензия Тимановской была в том, что ей приходится расплачиваться за "косяки" начальства, которое не успело провести нужное количество допинг-тестов для одной из спортсменок, которую ей предстояло заменить.





«Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!





Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами… Плевать, с чем угодно! Почему я должна расхлебывать эти проблемы. Какого хера я узнаю это от левых людей?!» - возмутилась Тимановская.