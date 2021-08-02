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«Могут посадить в тюрьму»: белорусская легкоатлетка просит убежище в ЕС

«Могут посадить в тюрьму»: белорусская легкоатлетка просит убежище в ЕС (9 фото + 2 видео)

Автор:
02 августа 2021 12:20
Сообщество : Спорт
Метки: Кристина Тимановская   видео   обвинения   олимпиада   скандал   токио   
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Незначительный конфликт в сборной Белоруссии превратился в международный скандал. В МОК уже заговорили о новых санкциях. Спортсменка уверена, что сам президент Лукашенко приказал насильно вывезти ее из Японии.

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Метки: Кристина Тимановская   видео   обвинения   олимпиада   скандал   токио   
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13k
Татьяна Юсова Час назад
Была у нас такая бегунья Юлия Степанова.
В прошлом Юлия была лучшей бегуньей на средние дистанции в сборной России, а её муж Виталий работал в РУСАДА.
Сейчас в США они живут без гражданства и избегают общения с незнакомыми людьми.
Никакой карьеры в спорте на американском континенте Юля не сделала.
Живут на пособия, которые им платят за предательство своей страны.
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459
Alex 4 минуты назад
Как только она начала бузить в сторону РБ кричать про Лукашенко. Она стала талантливой) а почему не просто легкоатлетка. В чем ее таланты? В том что зассала пробежать 400 вместо 200?)
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2k
Николай 4 минуты назад
СССР. Олимпиада в кап.стране. Сборная по хоккею. Два вратаря выпадают по травме, один еще не успел приехать. Тренер подходит к хоккеисту который имеет опыт игры в воротах.
- Дружище, надо постоять одну игру вратарем, форс-мажор, понимаешь?

- Тренер, да я за страну не то что вратарем, я вообще в одиночку их всех могу порвать(нет). Ага, сейчас, все брошу и побегу, ваш косяк, але, ок? И вообще витрины тут красивые, а дипломаты в очереди стоят чтобы убежище дать.
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2k
владимир 8 минут назад
Чего молодец девка. Сейчас у неё реальная возможность получить вид на жительство нормальной европейской страны. Сейчас пока хайп идет ей надо по максимуму поливать помоями беларусь и усатого лично тогда скорее всего и пристроят на каком теплом местечке.
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5k
Борис Карабанов 10 минут назад
Думаю, что теперь другая, не спортивная, а трудовая стезя у неё начинается - разоблачать, клеймить позором режЫм. Выяснится, как её годами пытали в подвалах КГБ, как её насиловал тренер, требуя высоких результатов, как шантажируя подносили к открытому окну её голенького ребёнка и он кричал от холода. Тьфу!
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12k
Kost 12 минут назад
А если б флаг РБ попросили понести, тоже бы завела, почему я, почему ни кто то другой?
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40k
Александр 18 минут назад
Смогла таки вырваться - молоток
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89k
сапер Водичка 19 минут назад
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684
taxcop 20 минут назад
Ну, получит она убежище в Европе, используют её как прокладку (флаг напоминает, который Белоруссия хотели навязать), и всё - забудут новые хозяева политической шлюшки. Истеричка, гля
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10k
Артем 21 минуту назад
Такие как эта недалекая бегунья и в других рабочих коллективах не любят и не держат! А как же командный дух? Взаимовыручка? Для таких людей это незнакомые слова, только о себе любимых думают!
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1k
Боцман 22 минуты назад
очередная курва будет ездить по миру печеньки клянчить
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333
klint Полчаса назад
так пускай отдают эту спортсменку. в нее вложили свои труды родители и потом белорусское правительство. оплатили её участие. а она заплакала. как про нее забудут, денег нп дадут, так захочет вернутся. а всем выгодно сделать из этой ситуации политический скандал. как она станет рикому не нужная, то тогда ей придется самой зарабатывать.
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17k
fanatik115 Полчаса назад
ну хз, они её прикатывают молчать и бояться, а схерали??
она правильно сказала, что белорусские чинуши иплом прощелкали, а ей отрабатывать.
может это вообще не её дистанция. до этого она бежала 200, может к ней и готовилась и знает, что 400 достойно не пробежит.
если б её на этапе тренировок хотя бы морально готовили, что возможно нужно будет отработать и эстафету, то уверен, реакции такой бы не было.

по факту, эти дяди спасают свои жопы, ибо дома их ждет Лука и они понимают, как им развальцуют жопы.
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119k
arek14 Полчаса назад
Белорусская легкоатлетка Тимановская будет просить политубежище в Европе, а могла бы как Исинбаева восхвалять диктатора, помогать переписывать конституцию и спокойно жить в Монако.
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11k
Великий Кормчий Полчаса назад
Какая разница на какую дистанцию бежать на олимпиаде, если ты заранее знаешь что не тянешь не в одной из дисциплин?
Тебя не просят победить, тебя просят показать флаг своей Родины.
Но жажда наживы ведь превыше спорта?
Вон, наши вообще без флага выступают, но всеми неправдами заявляют о себе как о сборной России!
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8k
ScorpionDS Полчаса назад
Какая-то она токсичная и скандальная, нет бы решить как-то проблему, устроила скандал.
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454
Карл Такойто 39 минут назад
Так поехавший диктатор сам на днях запугивал спортсменов,чтобы без медалей и результатов не возвращались)) Поэтому понять девочку очень даже можно когда её ставят на отрезки к которым её не готовили-ей же не охота по возвращению в страну попасть под репрессии. Поэтому она жалуется на это надеясь найти справедливости и понимания,но получает только то что её делают крайней и пытаются вывезти в Беларусь-пока ещё чего не наговорила)) Хотя таракан ведь сказал не возвращайтесь,вот она после такого уже и не хочет возвращаться и просит убежища. И правильно делает-из этой ,, Северной Кореи,, в центре Европы лучше свалить пока там поехавший диктатор правит-целее будешь.
Ссылка youtu.be
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333
klint Карл Такойто Полчаса назад
как послушаешь, там всех репрессируют. аж пипец.
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454
Карл Такойто klint 2 минуты назад
Так это президент страны публично заявляет в страну не возвращайтесь,тем более когда события прошлого года показывают что это он не шутит,а очень даже способен на разное)) Ты его слушай и выводы делай если твой мозг на это способен конечно,он как бы не скрывает ничего и предельно откровенен))
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28k
ACU900 41 минуту назад
Плнимает, если вернется в страну, ее бацько в ГУЛАГ отправит. Золото копать на рудниках вряд ли будет , как никак времена Сталина уже прошли ("кто не привезет золото, тот поедет его добывать"), а вот в каком нибудь колхозе картошку копать -вполне могут устроить.
А вообще правило "не плюй в колодец из которого пьешь" еще не отменяли.
Если по хорошему - она уже в Токио, ну сказали "пробежишь 400 метров вместо 200". Так по хорошему могла бы и побежать. А вдруг бы выиграла? А если и нет, так хотя бы было бы оправдание, мол я тренировалась бежать 200 метров, а тут сказали 400 вот и проиграла. А тут она даже и не пыталась. Или поняла что ни 200 ни 400 метров ей не выиграть и решила обратить на себя внимание спровоцировав международный скандал?
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333
klint ACU900 Полчаса назад
так за нормальный комент сразу минусы лепят ) одни чувствительные понабежали. а когда их собственный ребёнок за их же деньги херню натворит, тогда горько завоют.
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23k
Батончик с маком 43 минуты назад
тихановская, тимановская,зеленский, навальный..,. Странная закономерность - у всех предателей пшековские фамилии
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64k
Максим 56 минут назад
Начнем с того что пробежать 1 этап эстафеты за страну в результате форс-мажора.. Хз. От неё бы убыло? от неё не требуют ставить рекорды.. просто нужно 4 человека.
А теперь о главном.. Эта Тим(х)ановская поддерживала бел майдан, и невероятное совпадение.. практически перед самым скандалом её семья выехала в Киев (муж с ребенком).
Налицо спланированная провокация от проплаченой дуры. Прекрасно понимая что шансов у неё на призовые места нету эта девочка решила устраивать свою жизнь через предательство своей страны.
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319
Aleks 57 минут назад
Только не в Литву! К нас таких трутней-дармоедов и без того полно!
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