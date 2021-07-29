Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у спортсменов страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко чрезвычайно недоволен выступлениями спортсменов национальной сборной на Олимпиаде в Токио. Глава государства считает, что те, кто должен отстаивать честь родины на международном уровне, попросту «не голодные», и поэтому не стремятся к высоким результатам, сообщают в пресс-службе Лукашенко.

«Почему мы порой в спорте не выигрываем? Не голодные! Я смотрю эти страны – африканские, разрушенные, возьмите Сербию! Талантливая нация, такая как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь всё. Не победят - будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем. Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жёны! В чемпионате футбола люди получали огромные суммы денег. А зачем жёнам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все - заБЧБсились. От безделья!» — высказался он.