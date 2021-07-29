Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у спортсменов страны

На очередной встрече с руководителями министерств и ведомств президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал своё мнение по результатам выступлений спортсменов национальной сборной на Олимпиаде в Токио.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко чрезвычайно недоволен выступлениями спортсменов национальной сборной на Олимпиаде в Токио. Глава государства считает, что те, кто должен отстаивать честь родины на международном уровне, попросту «не голодные», и поэтому не стремятся к высоким результатам, сообщают в пресс-службе Лукашенко.
«Почему мы порой в спорте не выигрываем? Не голодные! Я смотрю эти страны – африканские, разрушенные, возьмите Сербию! Талантливая нация, такая как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь всё. Не победят - будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем. Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жёны! В чемпионате футбола люди получали огромные суммы денег. А зачем жёнам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все - заБЧБсились. От безделья!» — высказался он.
Лидер страны подчеркнул, что Белоруссия хорошо финансирует в развитие спорта и это должно приносить видимый результат.
«Как видите, Олимпиада… Так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями», — сказал Лукашенко.
Следует отметить, что беспокойство Александра Григорьевича вполне обоснованно - по состоянию на 29 июля, на счету белорусской сборной на Олимпиаде в Токио нет ни одной медали.
P.S.
Похоже, что следующими играми белорусских спортсменов, будут "Голодные игры".
"Голод, как лучший допинг" - шах и мат ВАДА!
Источник:
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Я как-то пост делал о лучшем тренере из Беларуси, воспитавшем 4х (! - это не случайный успех, это - школа) олимпийских чемпионов (правда, по фристайлу) - от него даже потребовали вернуть государству президентскую стипендия (основной источник дохода) за 2 года... Вот список его олимпийских достижений.
И КТО после подобного будет выступать за страну, кто будет выкладываться из последних сил? Почему после этого кого-то удивляет полное отсутствие результатов (даже при действительно огромном для страны финансировании "большого" спорта).
Я сам не сторонник "большого спорта" (в отличие от Лукашенко, который так любит подобную показуху), я считаю это достаточно бессмысленной тратой денег (в отличие от массового спорта). Но причина полного провала на этой Олимпиаде для меня очевидна.
Единственная (негласная) НЕспортивная/преступная дисциплина, ЩЕДРО финансируемая режимом Лукашенко - жестокий беспредел с несогласными.
Тут у него около 1 800 000 Заслуженных Мастеров Спорта Международного Класса (ЗМСМК). Что ни рожа в маске, то Уличный Чемпион.
Все бабло Сиплый Фюрер кидает в свою ЛИЧНУЮ безопасность.
Жрут с руки государства только силовики. Прожирают кредиты России.
Недолго им осталось.