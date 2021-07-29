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Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у спортсменов страны

Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у спортсменов страны (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 23:57
Сообщество : Спорт
Метки: Белоруссия   Реакция   видео   лукашенко   олимпиада 2021   результаты   спорт   токио   
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На очередной встрече с руководителями министерств и ведомств президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал своё мнение по результатам выступлений спортсменов национальной сборной на Олимпиаде в Токио.

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Метки: Белоруссия   Реакция   видео   лукашенко   олимпиада 2021   результаты   спорт   токио   
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9  комментариев
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2
григорий остенбакен Час назад
На картохе много не наиграешь.
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5k
Ya Полчаса назад
Ну то что зажрались спортсмены сомнений нет. А второе- наверно выступать в условиях политического террора не очень комфортно.
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−11
Андрей 38 минут назад
Где Калаш з бульбай??? Летали бы як сраные венякы!
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51
Дмитрий Д 43 минуты назад
Надо было омон отправить на игры, показали бы уровень, как надо
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4k
Дмитрий Час назад
Всех тех тренеров и спортсменов, которые имели неосторожность высказать свое мнение по поводу выборов, у кого есть характер, государство начало гнобить - как только могло. Им полностью обрезали любое финансирование, их исключили из сборных, а тех, кого исключить не смогли, провалили с допинг-тестами (нет, никакого допинга не обнаружили, просто организовали все так, что спортсмены требуемые тесты не смогли сдать - спортсмены узнали о своем неучастии в последний момент, желающие могут погуглить: Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, "случайно" они все оказались и "диссидентами", и недопущенными). Я не говорю об арестах на сутки и штрафах. Вот и получилось что при огромных вложениях в спорт настоящих спортсменов больше не осталось.
Я как-то пост делал о лучшем тренере из Беларуси, воспитавшем 4х (! - это не случайный успех, это - школа) олимпийских чемпионов (правда, по фристайлу) - от него даже потребовали вернуть государству президентскую стипендия (основной источник дохода) за 2 года... Вот список его олимпийских достижений.
И КТО после подобного будет выступать за страну, кто будет выкладываться из последних сил? Почему после этого кого-то удивляет полное отсутствие результатов (даже при действительно огромном для страны финансировании "большого" спорта).
Я сам не сторонник "большого спорта" (в отличие от Лукашенко, который так любит подобную показуху), я считаю это достаточно бессмысленной тратой денег (в отличие от массового спорта). Но причина полного провала на этой Олимпиаде для меня очевидна.
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945
S C Час назад
Всех спортсменов мирового уровня, кто мог завоевать медали, он самолично исключил из сборных страны за то, что они подписали письмо против насилия, жестокости и пыток, а также публично высказывались против этого. У него ведь незаменимых нет (кроме него самого)... Ведь после того, как всех спортсменов выгнал, легко можно найти новых на замену, они же в каждом дворе, в каждой спортивной секции есть, звезды мирового уровня
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371
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Батька прав. Всех функционеров в колхозы на картошку. А спортсменов суперменов вагоны с углём разгружать в ручную. Ибо толку от первых и от вторых нет.
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7k
Dima Час назад
Он скоро сам устроит игры и покажет, как надо.
Ссылка youtu.be
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
"Лидер страны подчеркнул, что Белоруссия хорошо финансирует в развитие спорта и это должно приносить видимый результат." (c)
Единственная (негласная) НЕспортивная/преступная дисциплина, ЩЕДРО финансируемая режимом Лукашенко - жестокий беспредел с несогласными.
Тут у него около 1 800 000 Заслуженных Мастеров Спорта Международного Класса (ЗМСМК). Что ни рожа в маске, то Уличный Чемпион.
Все бабло Сиплый Фюрер кидает в свою ЛИЧНУЮ безопасность.
Жрут с руки государства только силовики. Прожирают кредиты России.
Недолго им осталось.
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