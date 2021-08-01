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Белорусская спортсменка обратилась в МОК всвязи с выдворением её с ОИ 2020

Белорусская спортсменка обратилась в МОК всвязи с выдворением её с ОИ 2020 (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 августа 2021 20:22
Сообщество : Спорт
Метки: Ои токио 2020   беларусская спортсменка   лукашенко   
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская записала видеообращение с просьбой о помощи и адресовала его Международному олимпийскому комитету.

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Метки: Ои токио 2020   беларусская спортсменка   лукашенко   
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38  комментариев
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18k
Юрий 2 часа назад
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую Национальный олимпийский комитет (НОК) республики захотел депортировать из Токио, решила попросить об убежище в Германии или Австрии.
"I will not return to Belarus," she told Reuters in a message over Telegram.
https://www.reuters.com/https://www.reuters.com/
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46k
Александр Полчаса назад
Тимановска тихоновская что-то есть общее))
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8k
Andrei 44 минуты назад
Ну, когда меня на городских соревнованиях вместо 800 метров поставили на 3000, я тоже громко возмущался, правда я не знал, что можно отказаться. А на старте оказался с бывшим одноклассником от другой школы, кстати, с такой же проблемой. После недолгого совещания решили рекордов не ставить и бежали вообще не напрягаясь. Что интересно, в итоговом зачёте оказались совсем не последними.
У девочки, конечно, несколько сложнее, эстафета, когда один за всех, а потом все на одного. Но маловероятно, что они рассчитывали на медали. Каких-то полторы минуты позора.
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9k
K7OO 58 минут назад
Буквально неделю назад убежища попросил чувак из Уганды - так его обломили и отправили домой. Теперь сидит наверное и локти кусает, что белорусом не прикинулся.
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4k
RomaXz Час назад
Вообще, интересно, чем руководствовался идиот, решивший ее на другую дистанцию ставить. " Да ладно, и так сойдёт"?
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4k
RomaXz Час назад
Да она же серьезный преступник! Посмела критиковать работу белорусского руководства! Немедленно депортировать и сжечь!

А если серьезно - все правильно сделала. Белорусские силовики и Лукашенко совсем охренели, лучше валить в такой ситуации.
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17k
KOSTELLO Час назад
Точно ТиМановская?
Ошибки нет в фамилии?))))

Ну, а если серьезно, тебя, дуру, за Государственные деньги отправили в Токио, теперь за Государственные же деньги возвращают обратно.
Кому ты там жаловаться собралась?
Хочешь политубежища, так хоть научись грамотно свои мысли излагать.
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13k
Татьяна Юсова Час назад
Тимановская... Тихановская...
А между тем, на пике политического кризиса в Белоруссии во второй половине 2020 года Тимановская подписывала обращения против «жестокости силовиков»...
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396
Елена Букреева 2 часа назад
Может, ее слить хотели? Если она показывает плохой результат в этом соревновании, зачем ее ставить с теми, кто спецом под это соревнование весь год тренировался?
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5k
Ruk 2 часа назад
статус Олимпийских игр вообще невнятный, были чемпионаты стран, континентов, мира, и каждая медаль имела свой вес, и паралельно олимпийские медали любителям ( а их результаты не дотягивали конечно до профи) как послам мира и доброй воли, сейчас там любителей нет совсем, ни одного, только профи, а это только бизнес и шоу, спорт это всё таки игра

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20k
Matrosskin 2 часа назад
А что вы хотите ? Евровиденье это уже давно, а не Олимпийские Игры по происходящим процессам. Именно за баблом и едут, всеми правдами и неправдами. Более-менее в "молодых" видах спорта, недавно вошедших - типа скейта, BMX, и подобных ещё есть отголоски олимпийского духа. Там и деньги поменьше крутятся да и участники не то чтоб совсем уж профи "всю жизнь мечтали и готовились", не так зажрались. А остальные, "классические" -давно уже превратились в соревнования фармакологов, административного ресурса и кто сильнее засветится...
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2k
A 2 часа назад
Автор, Вы кем работаете? Представьте,что Вам скажут:" завтра поведешь самолет с 300 пасажирами" и пофиг, что ты специализируешься на другом. Как Вы выразились? "Родина сказала: некому...."
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4k
VL 2 часа назад
Про безродных космополитов под странной тряпкой и еще более странной музыкой вместо гимна, с вами, автор, полностью согласен.
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