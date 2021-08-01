Белорусская спортсменка обратилась в МОК всвязи с выдворением её с ОИ 2020

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская записала видеообращение с просьбой о помощи и адресовала его Международному олимпийскому комитету.
Забавные новости приходят с олимпиады. Если раньше нас разрывала на части в хорошем смысле, гордость за спортсменов, а спрртсмены были лучшими представителями нас самих, искренне плакали, когда слышали гимн нашей страны, то сейчас спорт превратился лишь в возможность заработать капитал и в этой возможности полностью отсутствует понятие "патриотизм"! Мнений может быть много, но моё, сугубо личное, состоит в том, что если страна выбрала тебя представлять эту страну, если страна доверила тебе выполнение сверхзадачи, то ты должен сделать всё, что можешь, чтобы оправдать это доверие! Иначе зачем тогда нужна олимпиада? В таком случае можно устраивать турниры среди безродных космополитов, представляющих только себя самого и не рассчитывать на уважение своих! Родина сказала: некому бежать эстафету, побежишь ТЫ, так, блин, беги! Не жалея сил! Да, тяжело, да, на жто ты не рассчитывала, но, давайте хоть на миг представим 41 год и каждый из них, живших в то время, посчитает, что должен заниматься лишь тем, на что он был морально готов и что без уведомления, слесарю нельзя на фронт и т.д, поймите, аналогий может быть бесконечное множество! Глядя на таких "спортсменов", создаётся впечатление, что на ои они поехали лишь ради того, чтобы поудачнее свалить за кордон!
Ниже описание проблемы. А вы что думаете по этому поводу?
" Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская записала видеообращение с просьбой о помощи Международному олимпийскому комитету.
Представители белорусской команды намерены насильно депортировать спортсменку из Токио. Они купили ей авиабилеты и отправили в аэропорт.
«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», — заявила Тимановская.
Легкоатлетка высказала возмущение решением тренерского штаба включить ее в эстафетную четверку на 4×400 метров без предварительного уведомления, хотя спортсменка специализируется на других дистанциях.
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Ниже описание проблемы. А вы что думаете по этому поводу?
" Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская записала видеообращение с просьбой о помощи Международному олимпийскому комитету.
Представители белорусской команды намерены насильно депортировать спортсменку из Токио. Они купили ей авиабилеты и отправили в аэропорт.
«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», — заявила Тимановская.
Легкоатлетка высказала возмущение решением тренерского штаба включить ее в эстафетную четверку на 4×400 метров без предварительного уведомления, хотя спортсменка специализируется на других дистанциях.
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Авторский пост
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"I will not return to Belarus," she told Reuters in a message over Telegram.
https://www.reuters.com/https://www.reuters.com/
У девочки, конечно, несколько сложнее, эстафета, когда один за всех, а потом все на одного. Но маловероятно, что они рассчитывали на медали. Каких-то полторы минуты позора.
...меня послали на городские бежать 800метров. Плачевно...
Ленинград.
А если серьезно - все правильно сделала. Белорусские силовики и Лукашенко совсем охренели, лучше валить в такой ситуации.
Ошибки нет в фамилии?))))
Ну, а если серьезно, тебя, дуру, за Государственные деньги отправили в Токио, теперь за Государственные же деньги возвращают обратно.
Кому ты там жаловаться собралась?
Хочешь политубежища, так хоть научись грамотно свои мысли излагать.
А между тем, на пике политического кризиса в Белоруссии во второй половине 2020 года Тимановская подписывала обращения против «жестокости силовиков»...
я тебе скажу другое , те из спортсменов кто подписывался под письмом против необоснованного насилия устраиваемого силовиками не могли попасть в олимпийскую команду. потому как всех попёрли из спорта кому то контракт не продлили кому то сделали предложение от которого нельзя отказаться ... белорусским властям очень не в жилу когда кто то говорит правду неважно про что, про проблемы с кислородом в больнице ( наказать примерно было велено, хотя потом то выяснилось что проблем было и из за этого теряли больных) , про 0 промилле Лукашенко заявляет что убитый его прихвостнями парень был пьян, а на деле в крови убитого алкоголя не было...
спортсменов не то что выступивших против беззакония силовиков , а даже тех, кто не подписал провластное письмо (якобы против санкций запада ) так или иначе от спорта оттеснили и явный фишкянский "кремлебот" вдруг заявляет что белорусские спецслужбы про..бали "вражину" и пустили её на олимпиаду... смешно . если ещё не дали методичку что надо брехать , хотя бы отсебятину не гони - умнее будешь выглядеть
Может и за умного сойдешь.
Хотя тебе читать и читать......
Я не думаю, что я умный.
Я просто знаю, что ты дурак.
Да и ты в общем то знаешь об этом.
И тебе с этим жить .
Так тебе и надо .