Белорусская спортсменка обратилась в МОК всвязи с выдворением её с ОИ 2020

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Забавные новости приходят с олимпиады. Если раньше нас разрывала на части в хорошем смысле, гордость за спортсменов, а спрртсмены были лучшими представителями нас самих, искренне плакали, когда слышали гимн нашей страны, то сейчас спорт превратился лишь в возможность заработать капитал и в этой возможности полностью отсутствует понятие "патриотизм"! Мнений может быть много, но моё, сугубо личное, состоит в том, что если страна выбрала тебя представлять эту страну, если страна доверила тебе выполнение сверхзадачи, то ты должен сделать всё, что можешь, чтобы оправдать это доверие! Иначе зачем тогда нужна олимпиада? В таком случае можно устраивать турниры среди безродных космополитов, представляющих только себя самого и не рассчитывать на уважение своих! Родина сказала: некому бежать эстафету, побежишь ТЫ, так, блин, беги! Не жалея сил! Да, тяжело, да, на жто ты не рассчитывала, но, давайте хоть на миг представим 41 год и каждый из них, живших в то время, посчитает, что должен заниматься лишь тем, на что он был морально готов и что без уведомления, слесарю нельзя на фронт и т.д, поймите, аналогий может быть бесконечное множество! Глядя на таких "спортсменов", создаётся впечатление, что на ои они поехали лишь ради того, чтобы поудачнее свалить за кордон!Ниже описание проблемы. А вы что думаете по этому поводу?" Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская записала видеообращение с просьбой о помощи Международному олимпийскому комитету.Представители белорусской команды намерены насильно депортировать спортсменку из Токио. Они купили ей авиабилеты и отправили в аэропорт.«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», — заявила Тимановская.Легкоатлетка высказала возмущение решением тренерского штаба включить ее в эстафетную четверку на 4×400 метров без предварительного уведомления, хотя спортсменка специализируется на других дистанциях.