6 необычных привычек голландцев





Высчитывают траты

Английское выражение "Going Dutch" отлично описывает голландскую привычку делить сумму, потраченную компанией людей на еду или развлечения, поровну. Среди жителей Голландии очень популярно приложение, предназначенное как раз для расчета своей доли, которую нужно оплатить, например, если заказ в ресторане был совершен совместно. А должникам может прилететь платежный запрос в другом приложении.





Тщательно планируют жизнь

Визит в банк без оформленной записи или спонтанное решение забежать к знакомому на чай в Нидерландах считается чем-то из ряда вон выходящим. Вероятнее всего, даже друзья откажут вам в такой встрече, если до этого она не была согласована. Жители страны настолько любят порядок и структурированность, что для организации совместных мероприятий и прогулок используют специальное приложение, где приглашенные участники отмечают подходящие им даты. Зато всем очень удобно, ведь серьезное и ответственное отношение к таким, казалось бы, неформальным вещам вносит в жизнь определенность и ясность.





Любят рукопожатия

Есть версия, что Амстердам является основателем деловой этики, которая сейчас востребована в мировом сообществе. Речь идет об обмене рукопожатиями при приветствии, в знак уважения к партнеру или как символ заключения сделки. У голландских фермеров даже принято сопровождать ценовое предложение пожатием руки со звонким хлопком.





Говорят все что думают

Голландцы считают, что запретных тем существовать не должно, они честны и прямолинейны. Не удивляйтесь, если собеседник заденет вас словом или поведением: в стране принято быть откровенными.





Экономят и используют ресурсы экологично

Жители Нидерландов придерживаются идеи разумного потребления, когда в зимние месяцы экономят электричество, предпочитая кутаться в несколько свитеров, или когда пытаются достать остатки пасты или йогурта специальной ложечкой. И вместе с тем, быть бережливыми ― в их крови. Нидерландцев привлекает концепт повторного использования: лучше дать вещам новую жизнь, чем утилизировать их. Здесь пользуются большим спросом свопы, где происходит обмен одеждой, а также по всей стране действует сервис бесплатного ремонта вещей.





Не унывают из-за плохой погоды

В Нидерландах влажно и ветрено, поэтому жители давно адаптировались к капризам природы. И несмотря на то, что ни один голландец не упустит возможности пожаловаться на непогоду в очередной светской беседе, в основном жители одеваются легко даже в ливень и шторм. Но ценность солнечных дней нидерландцы все-

таки прознали, и хорошую погоду встречают на свежем воздухе на террасах и в парках.

Благодаря природным особенностям в шторм здесь даже проводятся велосипедные гонки против ветра. Условия соревнований по-настоящему суровы, и некоторые заезды даже приходится отменять, а не то вдруг с трассы занесет прямо в море.