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6 необычных привычек голландцев

6 необычных привычек голландцев (7 фото)

Автор:
12 июля 2021 08:21
Сообщество : Факты
Метки: голландия   голландцы   жизнь   интересно   люди   познавательно   факты   фото   
6632
7

Наиболее яркие черты жителей разных стран и носителей отличных друг от друга культур проявляются в общении, взглядах на ведение быта.

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Метки: голландия   голландцы   жизнь   интересно   люди   познавательно   факты   фото   
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17  комментариев
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36k
Андрей 3 часа назад
Жать руку - это действительно очень необычно.
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78
Михаил Андреев 6 минут назад
Ну да, знаем-с,

"дама из амстердама" аж с 17 или 18 века выражение повелось.
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5k
evenSeven Полчаса назад
Работать не любят. 30,5 часов рабочая неделя... То есть, даже не четыре полноценных дня... И не знаю что они там планируют, но голландское "завтра" это в лучшем случае через неделю. Хуже них, по моей практике, только чехи, у которых это минимум месяц.
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1k
b0r 50 минут назад
Ещё у них есть привычка кормить весь мир едой. Вроде как они на втором месте по экспорту продовольствия. У них очень развито животноводство и аграрная сфера. Более половины территории занято под это дело. Но у нас почему-то эта их привычка мало известна...
Ссылка youtu.be
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23k
Андрей Час назад
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Наркоманы всегда несут всякую х.уйню и считают это честностью. И кстати когда на хавчик пробивает, они всё до последней крошки жрут.
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2k
neutrino 2 часа назад
Мне только одна знакомая голандка как-то сказала:"У тебя просто огромный!" А все остальные молчали всегда.
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2k
VPJ 2 часа назад
То, есть, когда мне голландка скажет "Тыыы, лыыысыйй ооочкарик", я могу эдак по голландски, с фламандским акцентом ответить. "А ты жирная брабантская , целлюлитная , корова. На тебе тюльпан. Счет по почте. Почтовые услуги за твой счет. Следующая встреча, когда рак на горе свиснет...Ну, после дождичка в четверг)))))))))))
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1k
WTF? 2 часа назад
Я голландец походу
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55k
Андрей 2 часа назад
Обратная сторона этих 2необычных привычек" - запредельная скупость, скаредность и эгоизм. Остальные - следствие куркульского воспитания сельского жителя. Все эти "милые" привычки можно встретить, например, в какой-нибудь прибалтийской глухой деревушке.
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2k
Татьяна Юсова 3 часа назад
А мы тоже не унываем из-за плохой погоды и не упустим возможности пожаловаться на непогоду в очередной светской беседе!
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43k
doker 3 часа назад
Ага. Голландцы, они такие...
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