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В ТЦ Китая появились высокотехнологичные писсуары

В ТЦ Китая появились высокотехнологичные писсуары

Автор:
13 июля 2023 13:02
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Китай   анализ   медицина   новинка   писсуар   туалет   
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Фотографии необычного писсуара, установленного в одном из торговых центров Пекина, не первый раз появляются в Сети и вызывают бурные обсуждения. Он оснащен цифровым дисплеем, который позволяет за отдельную плату сдать мочу на анализ.

В торговых центрах, парках и других городских объектах Китая появились высокотехнологичные писсуары, позволяющие быстро сдать анализ мочи. Устройство оснащено датчиками, которые анализируют мочу на множество маркеров, включая кальций, глюкозу, белок, кетоновые тела, аскорбат и другие. Судя по информации на экране, разработчик получил несколько патентов.


Представители компании-производителя утверждают, что их устройства работают по тому же принципу, что и лаборатории.


На экране появляется сообщение "После мочеиспускания вы получите результат анализа, вы оплатите его?", а также QR-код, который можно отсканировать для оплаты. Анализ выполняется за 2 минуты, а услуга стоит 2,80 долларов. По мнению врачей, в подобных исследованиях все равно есть погрешности, поэтому за более точными результатами нужно обращаться в медицинское учреждение.

Один из пользователей поделился фотографией, на которой сказано: "Данное устройство не является медицинским. Полученные результаты не могут быть использованы для постановки диагноза, а применимы только в качестве справочной информации".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   анализ   медицина   новинка   писсуар   туалет   
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2  комментария
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232
iskra 2 часа назад
Не удивлюсь,если эта штука будет и на наркотики проверять,а результаты отправлять,куда следует..
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19k
Bill 54 минуты назад
Мы сделали фотографию вашего члена и собираемся выложить её в Интернете. Хотите ли Вы за $3 отменить публикацию?
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