В ТЦ Китая появились высокотехнологичные писсуары

Фотографии необычного писсуара, установленного в одном из торговых центров Пекина, не первый раз появляются в Сети и вызывают бурные обсуждения. Он оснащен цифровым дисплеем, который позволяет за отдельную плату сдать мочу на анализ.
В торговых центрах, парках и других городских объектах Китая появились высокотехнологичные писсуары, позволяющие быстро сдать анализ мочи. Устройство оснащено датчиками, которые анализируют мочу на множество маркеров, включая кальций, глюкозу, белок, кетоновые тела, аскорбат и другие. Судя по информации на экране, разработчик получил несколько патентов.
Представители компании-производителя утверждают, что их устройства работают по тому же принципу, что и лаборатории.
На экране появляется сообщение "После мочеиспускания вы получите результат анализа, вы оплатите его?", а также QR-код, который можно отсканировать для оплаты. Анализ выполняется за 2 минуты, а услуга стоит 2,80 долларов. По мнению врачей, в подобных исследованиях все равно есть погрешности, поэтому за более точными результатами нужно обращаться в медицинское учреждение.
Один из пользователей поделился фотографией, на которой сказано: "Данное устройство не является медицинским. Полученные результаты не могут быть использованы для постановки диагноза, а применимы только в качестве справочной информации".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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