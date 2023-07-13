В ТЦ Китая появились высокотехнологичные писсуары

На экране появляется сообщение "После мочеиспускания вы получите результат анализа, вы оплатите его?", а также QR-код, который можно отсканировать для оплаты. Анализ выполняется за 2 минуты, а услуга стоит 2,80 долларов. По мнению врачей, в подобных исследованиях все равно есть погрешности, поэтому за более точными результатами нужно обращаться в медицинское учреждение.

Один из пользователей поделился фотографией, на которой сказано: "Данное устройство не является медицинским. Полученные результаты не могут быть использованы для постановки диагноза, а применимы только в качестве справочной информации".