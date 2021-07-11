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Китай собирается запустить ракетный флот против астероида-убийцы

Китай собирается запустить ракетный флот против астероида-убийцы (6 фото)

Автор:
11 июля 2021 13:47
Сообщество : Наука
Метки: ynews   Бенну   астероидная угроза   китай   космический флот   наука   новости   ракетный удар   
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Специалисты из Национального центра космических исследований Китая опубликовали ноую концепцию борьбы с надвигающейся из космоса угрозой. Они собираются нанести удар по Бенну, астероиду диаметром около 500 метров. Вероятность столкновенияэтой космической скалы с Землей в период с 2175 по 2199 год составляет 1 к 2700. Разработанная китайцами модель позволяет предположить, что 23 одновременных удара ракет могут предотвратить катастрофу.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Бенну   астероидная угроза   китай   космический флот   наука   новости   ракетный удар   
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3  комментария
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157k
☭Cheкаво☭ 43 минуты назад
На это всему МИРу нужно "скидываться"
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Meri Poppins Ufa 7 минут назад
Как бы этот удар их ракетами, если они аналог качества китайской обуви, не привел бы к изменению траектории на вероятность 1 к 1.
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8k
kaboza 40 минут назад
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