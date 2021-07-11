Китай собирается запустить ракетный флот против астероида-убийцы

«Удар астероида представляет серьезную потенциальную угрозу для всего живого на Земле, - утверждает инженер Минтао Ли из Национального центра космических исследований в Пекине. - Отклонение астероида от траектории столкновения имеет решающее значение для уменьшения этой угрозы».

Чтобы сбить такой астероид, как Бенну, с его первоначального курса, потребуется значительное количество кинетической энергии. Хотя использование ядерных взрывов кажется очевидным выбором для подобного удара, такой подход сопряжен с риском разрушения цели на отдельные куски, которые также могут столкнуться с Землей. Однако, как пояснил доктор Ли, впоследствии земляне «смогут защититься от крупных астероидов безъядерными методами - для этого хватит десяти лет».

Подход, предложенный китайской командой, предполагает одновременный удар нескольких ракет по поверхности Бенну. Ракеты выйдут на цель после трехлетнего путешествия с Земли до астероида. Эффективность каждого дефлекторного аппарата можно было бы повысить, если бы он не отделялся от верхней ступени ракеты, тем самым сохранив дополнительную массу для более сильного удара.