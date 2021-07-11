Китай собирается запустить ракетный флот против астероида-убийцы

151
6
Специалисты из Национального центра космических исследований Китая опубликовали ноую концепцию борьбы с надвигающейся из космоса угрозой. Они собираются нанести удар по Бенну, астероиду диаметром около 500 метров. Вероятность столкновенияэтой космической скалы с Землей в период с 2175 по 2199 год составляет 1 к 2700. Разработанная китайцами модель позволяет предположить, что 23 одновременных удара ракет могут предотвратить катастрофу.
Эксперты китайского Национального центра космических исследований обнародовали план запуска в космос ракетного комплекса для отработки удара по астероиду с целью отвести его тракеторию подальше от Земли. Их цель - астероид Бенну - космическая скала в форме волчка диаметром 492 метра, который, как ожидается, пройдет на расстоянии 7,5 миллионов километров от Земли в интервале с 2175по 2199 год.
Сейчас астероид классифицирован учеными как потенциально опасный: согласно прогнозу, вероятность его столкновения с Землей составляет 1 к 2700.
Сейчас астероид классифицирован учеными как потенциально опасный: согласно прогнозу, вероятность его столкновения с Землей составляет 1 к 2700.
×
Согласно разработанной китайцами компьютерной модели, одновременный удар 23 ракет Long March 5, каждая весом около 900 тонн, может сбить Бенну с курса, отклонив примерно на 10 000 километров. Это в 1,4 раза больше радиуса Земли, и этаразница, небольшая в космических масштабах, может определить, проплывет ли астероид мимо нашей планеты или врежется в Землю с разрушительными последствиями.
«Удар астероида представляет серьезную потенциальную угрозу для всего живого на Земле, - утверждает инженер Минтао Ли из Национального центра космических исследований в Пекине. - Отклонение астероида от траектории столкновения имеет решающее значение для уменьшения этой угрозы».
Чтобы сбить такой астероид, как Бенну, с его первоначального курса, потребуется значительное количество кинетической энергии. Хотя использование ядерных взрывов кажется очевидным выбором для подобного удара, такой подход сопряжен с риском разрушения цели на отдельные куски, которые также могут столкнуться с Землей. Однако, как пояснил доктор Ли, впоследствии земляне «смогут защититься от крупных астероидов безъядерными методами - для этого хватит десяти лет».
Подход, предложенный китайской командой, предполагает одновременный удар нескольких ракет по поверхности Бенну. Ракеты выйдут на цель после трехлетнего путешествия с Земли до астероида. Эффективность каждого дефлекторного аппарата можно было бы повысить, если бы он не отделялся от верхней ступени ракеты, тем самым сохранив дополнительную массу для более сильного удара.
Чтобы сбить такой астероид, как Бенну, с его первоначального курса, потребуется значительное количество кинетической энергии. Хотя использование ядерных взрывов кажется очевидным выбором для подобного удара, такой подход сопряжен с риском разрушения цели на отдельные куски, которые также могут столкнуться с Землей. Однако, как пояснил доктор Ли, впоследствии земляне «смогут защититься от крупных астероидов безъядерными методами - для этого хватит десяти лет».
Подход, предложенный китайской командой, предполагает одновременный удар нескольких ракет по поверхности Бенну. Ракеты выйдут на цель после трехлетнего путешествия с Земли до астероида. Эффективность каждого дефлекторного аппарата можно было бы повысить, если бы он не отделялся от верхней ступени ракеты, тем самым сохранив дополнительную массу для более сильного удара.
По словам исследователей, ракета Long March 5 потребует для выполнения миссии по отражению астероида минимальной модификации - в первую очередь, добавления маневрирующих двигателей.
Ракета Long March 5известна тем, что после запуска в мае 2021 года вернулась в атмосферу Земли в неконтролируемом полете. К счастью, сбившийся с пути ракетный корабль благополучно распался на части над Индийским океаном, не причинив никому вреда.
Ракета Long March 5известна тем, что после запуска в мае 2021 года вернулась в атмосферу Земли в неконтролируемом полете. К счастью, сбившийся с пути ракетный корабль благополучно распался на части над Индийским океаном, не причинив никому вреда.
Китай - не единственная держава, которая готовится отклонить астероиды, потенциально угрожающие столкновением с Землей. Так, в США проведено масштабное исследование HAMMER (сокращение от «Гиперзвуковоекосмическое судно для снижения потенциальной опасности астероидов»), посвященное изучению эффективности использования космических кораблей для кинетического или ядерного удара по астероиду. Моделирование НАСА показало, что может потребоваться 34–53 удара, нанесенных за 10 лет до потенциального столкновения Бенну и Земли, чтобы вовремя отклонить астероид на другой курс. Если же удары наносить за 25 лет до возможной катастрофы, число необходимых запусков можно сократить до 7–11.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Китай зажег искусственное Солнце
- Китайцы строят башню в форме бесконечности
- На этих выходных на Землю упадет неконтролируемая китайская ракета
- Не увидишь - не поверишь: китайцы строят многоквартирный дом за 29 часов
- Китай запустил приложение для стукачей
12
Понравилось12
Новости партнёров