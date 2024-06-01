35-летний китаец сломал бедренную кость в результате кашля

+1 фобия в копилочку.
Странное комбо собрал житель Китая. Ну серьезно, вот как же надо было кашлять, чтобы сломать одну из самых твердых и прочных в теле человека? Но факт остается фактом, а как он это сделал, я вам сейчас расскажу, может послужить предостережением кому-то.
Началось все с того, что Е Нань просто закашлялся и почувствовал сильную боль в ноге, но списав все на обычную судорогу от дискомфорта отмахнулся. Вот только когда ходить стало уже невыносимо больно, он понял, что пора к врачам.
Врачи Второй народной больницы провинции Фуцзянь ногу осмотрели, на всякий случай сделали рентген и выяснили, что нога-то болит из-за перелома бедренной кости. Стали выяснять, как парень ее сломал, расспросили об общем состоянии его здоровья, привычках в еде и образе жизни, а также провели тест на плотность костной ткани, который дал тревожные результаты.
Плотность костей была такой же, как у 80-летнего мужчины, что было необычно даже для современных мужчин, ведущих сидячий образ жизни.
После того как анализы подтвердили, что парень не страдал никакими заболеваниями костей, врачи пришли к выводу, что у него просто невероятно хрупкие кости из-за его пристрастия к кока-коле, неправильного питания и недостатка физических упражнений.
Он фактически заменил воду сладкими газированными напитками и жил так 5 лет. Доктор Дон Чжун объяснил, что напитки на основе колы содержат фосфорную кислоту, которая соединяется с кальцием, содержащимся в обычной пище, и после попадания в организм образует фосфат кальция. Последние труднее усваиваются организмом человека, поэтому частое употребление таких напитков в течение длительного периода времени может иметь разрушительные последствия для плотности костей.
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