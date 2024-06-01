35-летний китаец сломал бедренную кость в результате кашля

Странное комбо собрал житель Китая. Ну серьезно, вот как же надо было кашлять, чтобы сломать одну из самых твердых и прочных в теле человека? Но факт остается фактом, а как он это сделал, я вам сейчас расскажу, может послужить предостережением кому-то.





Началось все с того, что Е Нань просто закашлялся и почувствовал сильную боль в ноге, но списав все на обычную судорогу от дискомфорта отмахнулся. Вот только когда ходить стало уже невыносимо больно, он понял, что пора к врачам.