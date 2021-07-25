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Вот 17 отличных примеров того, как люди сломали или разобрали какие-то предметы, и страшно удивились тому, что увидели внутри.
Внешность бывает обманчива. И это не только про людей. Вы задумывались, что скрывается за оболочкой разных предметов? Например, внутри игрушки для собак может оказаться ещё одна. А как любопытно выглядят некоторые растения изнутри! Мы собрали для вас подборку самых разнообразных «внутренностей» вещей.
Внутри дерево выглядит фальшивкой
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А на изнанке 18+
Во время обеда мы нашли морскую звезду, которая съела нашу мидию внутри раковины
В игрушке моей собаки есть ещё одна игрушка на тот случай, когда она разорвет первую!
Мой старый коврик для мыши испортился. Внутри есть аниме
Внутри листа
Внутри лука-порея
Неожиданно
Я купил этот сахарный череп несколько лет назад в Walmart, сегодня он сломался, а внутри было это. Похоже на какую-то фигурку лягушки в шляпке?
Вино, которое я заказал через интернет, поставлялось с крошечным набором кубиков, упакованных в полую пробку
У моей рубашки с внутренней стороны нашита микрофибра, чтобы протирать очки
Внутренний карман моего свитера состоит из множества миниатюрных лисичек
Руки внутри нижнего белья
Внутри гортензии
Внутри апельсина был ещё один, и его тоже нужно чистить
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