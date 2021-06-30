Всё в мире познаётся в сравнении

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В мире нет ничего абсолютного.
Что кажется большим для муравья, для слона будет маленькой крупицей. То, что для человека долго, в масштабах вечности всего лишь мгновение. Всё познаётся в сравнении. Поэтому мы решили собрать для вас подборку снимков и коллажей, на которых наглядно можно увидеть разницу между различными вещами.
Воздушный фильтр, который я только что вынул из газонокосилки, и тот, на который я его заменил
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Разница в освещении комнаты моей сестры и моей комнаты в одно и то же время дня
Новая когтеточка и та, которую царапали 3 года
Барселона днём и ночью
Он - 210 см. Она - 151 см
Клюв тукана в сравнении с его черепом
Винты Титаника по сравнению с людьми
Мой 20-летний плюшевый мишка из детства и точная копия для моего сына
134 МБ в 1995 году vs 256 ГБ в 2021-м
5 фунтов жира и 5 фунтов мышц
5 фунтов — это 2,26 кг. При одной и той же массе жир имеет гораздо больший объём.
3 месяца и 6 месяцев
Мейн-куны растут очень быстро.
Вот как помидоры растут в новой почве и как в старой
Так выглядит кровь с анемией (справа) по сравнению с нормальной (слева)
Мои рисунки до и после начала лечения СДВГ
СДВГ — это синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Новые ботинки и те, которым 8 месяцев
След волка по сравнению с рукой
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