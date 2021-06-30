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Всё в мире познаётся в сравнении

Всё в мире познаётся в сравнении (17 фото)

Автор:
30 июня 2021 09:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   подборка   сравнение   удивительно   фото   
2550
17

В мире нет ничего абсолютного.

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Метки: вещи   интересно   подборка   сравнение   удивительно   фото   
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16  комментариев
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28k
Acu900 Час назад
Интересно, какая из комнат автора, а какая его/ее сестры?
Кто то из них любит порядок, а кто-то свин...
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197
Maximir 45 минут назад
А какой именно он вынул и какой вставил?

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8k
Ном-Номыч 45 минут назад
Поясните за новую,старую почву? Она чем новая, потому что из магазина, обагащенная минералами и взрыхленная?
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22k
SerGProS 51 минуту назад
Made in USA?!Раритет!
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14k
Corvus Corax 56 минут назад
"134 МБ в 1995 году"
Там практически 150 Мб, если диски по 1,44
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9k
Мафусаил Час назад
там где с котом, девчуля за 3 месяца не хило постарела
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54k
pynh 2 часа назад
"Роста 2 метра и рост 1,75 метра"

копипастер/писдобол детектед
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