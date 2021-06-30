Всё в мире познаётся в сравнении





Что кажется большим для муравья, для слона будет маленькой крупицей. То, что для человека долго, в масштабах вечности всего лишь мгновение. Всё познаётся в сравнении. Поэтому мы решили собрать для вас подборку снимков и коллажей, на которых наглядно можно увидеть разницу между различными вещами.





Воздушный фильтр, который я только что вынул из газонокосилки, и тот, на который я его заменил