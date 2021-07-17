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16&nbsp;фотографий из&nbsp;серии "что&nbsp;будет, если..."

16 фотографий из серии "что будет, если..." (16 фото)

Автор:
17 июля 2021 08:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Что будет если   вещи   интересно   подборка   предметы   фото   
461
16

Предлагаю подборку фотографии с результатами таких необычных спонтанных экспериментов, которые отвечают на вопросы: «что будет, если…»

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Метки: Что будет если   вещи   интересно   подборка   предметы   фото   
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2k
V2.Smirnov 52 минуты назад
Со стикером - ерунда. Он изначально зелёный, просто на солнце жёлтый краситель выцвел, а синий остался.
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124
Улыбака 21 минуту назад
Вот, что будет, если уронить сосиску на пол!

Бирюзовый стикер оставили в офисе на 15 месяцев, и он стал зелёным.
Наоборот! Верхний лист зелёной пачки стал синеватым из-за выгорания жёлтого пигмента. Автор даже не смотрит, что постит.
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7k
diman02 36 минут назад
... а кружка твёрдая ...
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6k
Goldsmith 51 минуту назад
Вот что будет если у руля прекрасной страны встанет выпердыш из Германии притворяющийся крутым чуваком из питерской подворотни.

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