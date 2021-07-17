Что будет, если уронить телефон в песок? Как будет выглядеть библиотека, если переедет в торговый центр? Что произойдёт с кокосовым маслом на жаре? Вряд ли вы задавали себе и кому-либо такие вопросы. Ну разве только в душе или перед сном могут приходить такие мысли. Но ответы на них всё равно довольно любопытно узнать. Мы собрали для вас фото, которые отвечают на вопросы «что будет, если…»

Моя девушка уронила свой телефон в национальном парке Грейт-Санд-Дьюнс, и магнит на её телефоне вытащил железо из песка