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Предлагаю подборку фотографии с результатами таких необычных спонтанных экспериментов, которые отвечают на вопросы: «что будет, если…»
Что будет, если уронить телефон в песок? Как будет выглядеть библиотека, если переедет в торговый центр? Что произойдёт с кокосовым маслом на жаре? Вряд ли вы задавали себе и кому-либо такие вопросы. Ну разве только в душе или перед сном могут приходить такие мысли. Но ответы на них всё равно довольно любопытно узнать. Мы собрали для вас фото, которые отвечают на вопросы «что будет, если…»
Моя девушка уронила свой телефон в национальном парке Грейт-Санд-Дьюнс, и магнит на её телефоне вытащил железо из песка
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Если в плотных шторах есть отверстие, комната может превратиться в камеру-обскуру
Вот что будет, если надолго оставить батат
Вот что будет если молния ударит в тротуар
Ледниковая вода настолько прозрачна, что если вы опустите в неё руку, то разницы почти не видно
Если вовремя не собрать салат, он станет похож на рождественские ёлки
Бирюзовый стикер оставили в офисе на 15 месяцев, и он стал зелёным
Если вы красите что-то аэрозольной краской, то она может осесть на волосах на руках
Щель в двери смогла разделить свет на множество частей
Вот что будет, если вода замёрзнет в трубе
Если солнце попадает в дверной глазок, оно может создать вот такую круглую радугу
Вот что произошло с кокосовым маслом после того, как оно растаяло от жары
Если добавить в воду лимон и лайм, лимон всплывёт, лайм осядет на дно
Вот что будет, если библиотека переедет в супермаркет
Если налить молоко в кружку до краёв, будет казаться, что молока на самом деле нет, а кружка твёрдая
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Бирюзовый стикер оставили в офисе на 15 месяцев, и он стал зелёным.
Наоборот! Верхний лист зелёной пачки стал синеватым из-за выгорания жёлтого пигмента. Автор даже не смотрит, что постит.