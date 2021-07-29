FISHKINET
Почему именно медведь? Почему именно медведь? 15 сравнений, которые показывают, что всё относительно 15 сравнений, которые показывают, что всё относительно 30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух 30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух Как мафия возненавидела, а потом полюбила "Крёстного отца": история создания главного гангстерского фильма Как мафия возненавидела, а потом полюбила "Крёстного отца":... Оператор погрузчика-экскаватора придумал, как бороться с обочечниками Оператор погрузчика-экскаватора придумал, как бороться с обочечниками Гифки дня Гифки дня У высокопоставленного гаишника нашли его портрет в форме маршала СССР У высокопоставленного гаишника нашли его портрет в форме маршала СССР "Сволочи" или "Сарычи". Как искажают историю через кинематограф? "Сволочи" или "Сарычи". Как искажают историю через кинематограф? Лучшая драка — та, которой не было Лучшая драка — та, которой не было Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фронтовые сестрёнки Фронтовые сестрёнки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио Фото наших любимых актеров в молодости Фото наших любимых актеров в молодости Мужчина оказался не в том месте и не в то время Мужчина оказался не в том месте и не в то время 10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом 10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом Почему легендарный граф Жоффрей из фильмов об Анжелике свободно разговаривал по-русски Почему легендарный граф Жоффрей из фильмов об Анжелике свободно... Экспериментальный автомат ТКБ-022ПМ Экспериментальный автомат ТКБ-022ПМ Последствия супружеской неверности у ацтеков Последствия супружеской неверности у ацтеков
В Зеленограде безбилетники подрались с кондукторами: эпичное сражение попало на видео

В Зеленограде безбилетники подрались с кондукторами: эпичное сражение попало на видео (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 08:00
Метки: безбилетники   видео   драка   зеленоград   скандал   транспорт   
3567
5
1
Похоже, любители проезда без билета на общественном транспорте никогда не переведутся. Среди них есть и агрессивные. Только попробуй указать на их неправоту - рискуешь отведать тумаков.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: безбилетники   видео   драка   зеленоград   скандал   транспорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
55
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
55  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Енот Полиграфович 3 часа назад
Всегда находятся пи..рки которые стоят и подпе...вают, защищая безбилетников. Чаще всего это хитрожепые люди, одеты хорошо, с дорогими акцессуарами, деньги на пивко есть, а на билет нет...у "диких диких обезьян" получили бы дубинкой по всем мягким местам и было бы просто прекрасно))) а тут, кондукторы плохие!))) Ну уберите кондукторов и будете ездить в обоссаном обосранном, засратом сарае и возмущаться на государство))). Каждый делает свою работу. Просто должен наряд дежурить, но когда они нужны их хрен сыщешь, а если и появяться то какие то вафлежуи в форме, ни скрутить ни заломать не в силах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
24
Кристофер Робин Полчаса назад
Никогда не понимал безбилетников, которые не покупают билеты намеренно. У нас довольно низкие цены на проезд в экспресс пригороде, дешевле, чем проехать тоже расстояние в душной переполненной маршрутной газельке. По будням каждый день пользуюсь этим видом транспорта в новосибирске, что бы не стоять в пробке на ул. Большевистская, доехать на электричке до метро "речной вокзал" стоит 26 рублей, согласитесь это не так дорого. Да и у безбилетники у нас это редкое явление, по крайней мере среди тех кто едет в черте города. Единственный упрёк к экспресс пригород состоит в том, что они годами не могут отладить систему оплаты проезда в электронном виде, к примеру экспресс пригород давно разработал мобильное приложение для оплаты проезда, само приложение работает как часы, однако выйти по штрих коду через турникет на той же станции речной вокзал можно лишь через один турникет ( второй слева если смотреть со стороны о.п.) причём он ни как не маркирован, просто обнаружил опытным путем, а вот войти по электронному билету через турникеты вообще нельзя, на вход ни один не понимает штрих код. Терминалы продажи билетов с оплатой банковской картой работаю ужасно плохо, если из 10 попыток вам один раз удалось купить билет, считайте что вам повезло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
Lux 56 минут назад
ой какие тут все правильные, наверное и масочку до глаз натягивают, и без перчаток покакать не сходят, ребята с каких пор вы все стали такие правильные??))) да если бы законы работали всегда и везде, и для всех, вопросов нет, а так кто то дворец епашит и творит беспредел а кто то .. не сходите с ума
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Кристофер Робин Lux 14 минут назад
Для цивилизованного общества нормально оплачивать товары и услуги, которыми ты пользуешься, ровно как и соблюдать другие правила и законы, ведь к в электричку насильно никто не загоняет. А ссылаться на то что там коррупция, законы не соблюдаются это особенность нашего менталитета, законы работают не всегда хорошо потому что ещё много людей с таким же мнением как у Вас, придумали сами себе универсальное оправдание и теперь можете творить что хотите, пока по голове не прилетит суровой резиновой дубинкой, по другом законность ощутить не получается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
897
Сергей 59 минут назад
О мое направление. Билет стоит 78 рублей, абонементы еще дешевле. В основном у этих людей есть деньги, им хочется просто халявы и экстрима. Ленинградское направления одно из самых комфортных и незагруженных, у меня есть южное направления это электрички 60х годов чуть ли не паровые, в будни набивается кишляк что ты будешь ехать на дачу как в сельдь в банке и самое жестокое это направление еще и дороже и мне несколько раз приходилось отказываться от поездки просто потому что в электричке не было где встать. Благодаря контролерам стало меньше бичующих людей которые не понятно и куда ездят это разгрузило сеть от дормоедов. Жалко только одно что вот таких паразитов не уничтожают как таких же насекомых, людей в них видят.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
456
Миша 59 минут назад
В каждой дыре по блогеру снимающему ценное видео. Тьфу на вас извращенцы, если они там поубивают друг-друга вы счастливы будете поподнению фильмотеки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Кот Баюн Час назад
Свиноматка так и просила в челюсть, а потом бы завывала, что бабу ударили. Сука, как же бесит это быдло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Час назад
Как же бесят эти бегуны. Казалось бы, взрослые люди, сотку жалко на билет, позорится бегать из вагона в вагон. И это все на регулярной основе... Ментам бы рейд устроить мемячный на этих уродов и суток на 15 каждого бегуна дворы мести!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace Час назад
есть еще те , кто не платит ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роберт Шекли Час назад
Для одного утырка 1 сек = 5 лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Minos 2 часа назад
Быдло в клетку - пущай бесплатно в автозаках покатаются. Оператора-комментатора - туда же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
dima423 2 часа назад
ну тут явная уголовка) И я согласен что надо ужесточать наказания за безбилетный проезд, штраф 1000 это ниочем...минимум 10 тыс нужно, а за повторное 15 суток)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
97
Liberman dima423 58 минут назад
я тебе отрою глаза на кое что еще) ты покупаешь товары(авто,электронику,строительные,да что угодно,на что ндс 20%) - и все это застраховано на случай неисполнения договора дилером на этапе дистрибьютор\вендор-дилер) как правило 2-3% от суммы - вот и считай . а ты тут про социально-значимые,дотационные на 100% гос.услуги говоришь.
дать право задержания - они должны быть частью исполнительной власти, а значит присягу принимать. на баланс государства ложиться, пенсия\льготы.
- смотреть надо откуда уши растут всегда. а не заниматься выкрикиванием популистских лозунгов.
я написал как правильно бороться с этой хренью - делай качественные поезда(пусть и в убыток(а как мы знаем иначе никак),делай нормальный интервал,делай низкую цену - все, народ будет рад и счастлив!
как это случилось в г.Лобня с введением МЦД. ни те контролеров,ни всякой шушеры - стоит 51 рубль со входом в метро - ляпота! и никто не гадит, и все оплачивают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
Андрей Ы. dima423 42 минуты назад
РЖД не помешало бы часть сверхприбылей от грузовых перевозок пустить на дотирование пригородных, как, собственно и было раньше, до начала 10 годов. Глядишь и тарифы были бы поменьше и пригородные поезда в регионах не отменялись. С жадностью РЖД, когда жд билет стоит дороже авиа, тоже не помешало бы побороться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
Андрей Ы. 2 часа назад
Ну железке аппетиты в части, касающейся тарифов, тоже не мешало бы поумерить. Раньше часть прибыли, полученной от грузовых перевозок, направлялось на финансирование убыточных пригородных. Сейчас всё переложили на плечи пассажиров и местных бюджетов. А ведь железная дорога - социальный вид транспорта. Даже в лютые 90-е билет на поезд стоил сущие копейки и был доступен всем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
691
h22a 2 часа назад
закон электрички - не хочешь платить? БЕГИ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
691
h22a 2 часа назад
цена проезда соответствует качеству предоставленной услуги????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
850
Александр 2 часа назад
И что стоимость билетика соответствует уголовной ответственности, которую они себе обеспечили????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей 2 часа назад
Я никогда не мог понять безбилетников в электричках: ты взрослый человек, ты, [мат], настолько бесполезен и туп, что не способен заработать себе на билетик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
gnyS i 2 часа назад
Парень с перцем попал на хулиганку и это как минимум, зависит от того что было в баллоне и какие повреждения получили сотрудники РЖД. По лежащему ничего не понятно, но там то же разберутся, на станции камеры скорее всего есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Natrogrii 3 часа назад
Ни к чему не призываю, но во времена Адольфа, выводили из транспорта и расстреливали, до народа так быстрее доходило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−211
Dmitry Dmitry 3 часа назад
быдло африканское. Возможно ли такое в США? не думаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 3 часа назад
Больше всех тому,что страна,транспорт,власть,дороги и дураки плохие,возмущаются хитрожопые,не то что налогов-на билет жлобствующие потратить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
trancer001 3 часа назад
Это не зайцы, это какие то крысеныши
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
Почему именно медведь? Почему именно медведь? "А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения "Урала" "А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения "Урала" Притаившийся на "галерке" пассажир обокрал водителя маршрутки Притаившийся на "галерке" пассажир обокрал водителя маршрутки "И так сойдет!": коммунальщик решил сэкономить на вывозе снега и сбросил его на припаркованные авто "И так сойдет!": коммунальщик решил сэкономить на вывозе снега и сбросил его на припаркованные авто "Я тебе лицо раздеру": мать девочки, высаженной из автобуса, решила разобраться с кондуктором "Я тебе лицо раздеру": мать девочки, высаженной из автобуса, решила разобраться с кондуктором Миссия невыполнима: попытка научить девушку водить авто закончилась эпичным провалом Миссия невыполнима: попытка научить девушку водить авто закончилась эпичным провалом
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

751445



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Неизвестный Юрий Никулин
1
47
Неизвестный Юрий Никулин
"Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера
5
423
"Пусть только появится!": соседи пригрозили выгнавшей детей-инвалидов жительнице Питера
﻿
Набирающие популярность
Толстые краснопёрки на ультралайт. Мормышинг. Ищу трофейную
0
12
Толстые краснопёрки на ультралайт. Мормышинг. Ищу трофейную
Народная любовь: эфиопы носят с собой портрет Путина
1
140
Народная любовь: эфиопы носят с собой портрет Путина
15-летняя звезда ток-шоу Суднишникова беременна вторым ребенком (6 фото)
15-летняя звезда ток-шоу Суднишникова беременна вторым ребенком (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Россия#автомобили#прикол#ynews#аварии#новости#познавательно#гибдд
#интересно#история#кино#дтп#люди#спорт#животные#фотографии#Украина#интересные факты
#Юмор#подборка#интересное#автомир#СССР#олимпиада#авто аварии#шоу бизнес#полиция#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться