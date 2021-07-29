В Зеленограде безбилетники подрались с кондукторами: эпичное сражение попало на видео

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Похоже, любители проезда без билета на общественном транспорте никогда не переведутся. Среди них есть и агрессивные. Только попробуй указать на их неправоту - рискуешь отведать тумаков.
Пассажиры в Зеленограде решили сэкономить на проезде и прокатиться "зайцами", а когда их вычислили и вывели из транспорта, затеяли драку.
В ходе конфликта проверяющие на собственной шкуре отведали, что такое гнев безбилетника! Те не стеснялись и "отоварили" кондукторов кулаками, пинками, а кто-то и вовсе распылил баллончик перцовки.
Сцена потасовки попала на видео.
Сцена потасовки попала на видео.
Интересно, но среди подписчиков паблика "ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК", обсуждавших это видео, нашлось немало тех, кто позлорадствовал над контролерами, которым досталось от "зайцев". Классовая ненависть угнетенных проснулась?
Как бы то ни было, информации о пострадавших в битве "зайцев" и проверяющих нет. Видимо, все живы и частично здоровы.
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Метки: безбилетники видео драка зеленоград скандал транспорт
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дать право задержания - они должны быть частью исполнительной власти, а значит присягу принимать. на баланс государства ложиться, пенсия\льготы.
- смотреть надо откуда уши растут всегда. а не заниматься выкрикиванием популистских лозунгов.
я написал как правильно бороться с этой хренью - делай качественные поезда(пусть и в убыток(а как мы знаем иначе никак),делай нормальный интервал,делай низкую цену - все, народ будет рад и счастлив!
как это случилось в г.Лобня с введением МЦД. ни те контролеров,ни всякой шушеры - стоит 51 рубль со входом в метро - ляпота! и никто не гадит, и все оплачивают.
Не нравится тариф, пожалуйста заявление в ФАС и так далее.
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