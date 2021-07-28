У высокопоставленного гаишника нашли его портрет в форме маршала СССР

Удивительно, но золотые биде в доме сотрудника ГИБДД отсутствовали. Не дослужился?
Ниточка расследования резонансного дела
о золотых унитазах ставропольского главы ГИБДД, которого задержали с целой свитой подчиненных, привела в Ростовскую область, в славный город Таганрог. Там сотрудники ФСБ провели целый ряд обысков и, конечно же, нашли много интересного.
Так, в приличном домике с бассейном главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) Валерия Матвеева были обнаружены атрибуты роскошной жизни простого и работящего гаишника.
И неприлично малая для его положения сумма в наличке. Впрочем, остается только гадать, сколько денег находится на тех 9 банковских картах, что попали в кадр
Когда в Сети появились фотографии с обыска
цыганского дворца особняка главы ставропольского ГИБДД, многие комментаторы заметили, что в его доме не хватает одной очень важной детали. Но это недоразумение исправил его коллега из Таганрога. Эти ребята друг друга дополняют.
Встречайте! Маршал СССР, дважды Герой Советского Союза и обладатель ордена «Победа», быть награжденными которым удостоились лишь 16 человек, включая короля Румынии, Иосифа Сталина и Георгия Жукова.
Самозванного маршала Матвеева пока обвиняют в сущей мелочи - получении от посредников взятки в размере 190 тысяч рублей. Этот эпизод, по данным следствия, произошел в 2019 году. Тогда за эту сумму начальник МРЭО обеспечил нескольким кандидатам сдачу практической части экзамена по вождению.
Говорят, картину Матвееву срисовывали с портрета маршала Александра Василевского:
К слову, обыски в домах высокопоставленных сотрудников ГИБДД ведутся и в Новочеркасске. Похоже, ФСБшники открыли настоящий ящик Пандоры, который, возможно, приведет их с обысками куда-нибудь еще, например, в Краснодарский край.
Потому что с коррупцией в рядах автоинспекторов там обстоят дела не лучше. Буквально вчера служба собственной безопасности по наводке автолюбителя накрыла в Краснодаре двух простых патрульных, в машинах которых полицейские обнаружили почти миллион рублей взяток.
Источник:
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Чтобы голову подняв, по улице шёл
Над нашей глушью - авиашоу.
Деньги собирают.
А вот если начальника гаи по ростовской области тряхануть, там чую много чего интересного найдется.