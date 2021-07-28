У высокопоставленного гаишника нашли его портрет в форме маршала СССР

Ниточка расследования резонансного дела о золотых унитазах ставропольского главы ГИБДД, которого задержали с целой свитой подчиненных, привела в Ростовскую область, в славный город Таганрог. Там сотрудники ФСБ провели целый ряд обысков и, конечно же, нашли много интересного.





Так, в приличном домике с бассейном главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) Валерия Матвеева были обнаружены атрибуты роскошной жизни простого и работящего гаишника.