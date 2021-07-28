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У высокопоставленного гаишника нашли его портрет в форме маршала СССР

У высокопоставленного гаишника нашли его портрет в форме маршала СССР (6 фото)

Автор:
28 июля 2021 18:08
Сообщество : Криминал
Метки: Ростовская область   гибдд   коррупция   обыск   портрет   таганрог   фото   
3422
6

Удивительно, но золотые биде в доме сотрудника ГИБДД отсутствовали. Не дослужился?

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Метки: Ростовская область   гибдд   коррупция   обыск   портрет   таганрог   фото   
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50  комментариев
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9k
Кыся 2 часа назад
Главное, в ходе следствия не выйти на самих себя...
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1k
a_komolow Минуту назад
Разворошили осиное гнездо!
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565
manul74 5 минут назад
держали до выборов. Время пришло. Пора показывать работу
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6
Andruha 6 минут назад
По сравнению с другими коррупционерами, что-то слабо, портрет нарисован тоже не очень. ФСБ не там копает, господа надо сначала начальников проверить, а потом подчинённых. Хотя понимаю что этого многие в кремле не хотят. Как говорится хлеба и зрелищ, хотя с хлебом и сейчас тоже не очень всё гладко.
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18k
BiZ 6 минут назад
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457
Autumn2015 12 минут назад
У меня тоже дома с юбилея лежит портрет в виде танцовщицы фламенко, это очень распространенная сейчас традиция.
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1k
Сережа. 17 минут назад
Зато с какой помпой переименовывали милицию в полицию и свято обещали очистить и следить за частотой рядов. Все пшик. Никому не нужная много миллионная или миллиардная реформа. Как в той песне: ...
Чтобы голову подняв, по улице шёл
Над нашей глушью - авиашоу.
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5k
Александр Полчаса назад
неужели ничего кроме портрета в глаза не бросилось. такие портреты друзья - коллеги обычно дарят на др, ну не выкидывать же его!
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2k
Дмитрий ! Полчаса назад
В Раменском прошерстите. Здесь лет на 10 безвредной жизни всего нашего государства.
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11k
Михалыч 37 минут назад
А где роскошь-то? Особенно с наликом смешно. Похоже не того взяли.
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1k
denis karablev 38 минут назад
Нищеброд... на киа с маздой ездит..
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360
Дедуля denis karablev 2 минуты назад
И всего 60 бат, это даже на Том Ям не хватит!
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5k
SR 40 минут назад
Умственно-неполноценные моральные уроды.
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28k
LEPA 42 минуты назад
Даже не представляю себе,что будет делаться перед назначением обнулятора на новый срок

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13k
alexis 43 минуты назад
Это обычный пошлый подарок на день рождения или на другую дату.
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44k
doker 55 минут назад
Так вон оно чё, Михалыч...

Деньги собирают.

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633
Сергей Ковалев Час назад
Не срисовали,а к кителю голову пририсовали. И что там там такого? В Питере Путина с туловищем императора поставили,и все довольны. Говорят,что это Цезарь.
.
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2k
Vic Twin Час назад
Ой, да таких портретов полно у народа. Тоже мне криминал. Это как корочки "Особого подразделения по изъятию водки" в подземном переходе купить. Шутка, не более. Могли и вообще друзья на день рождения подарить для прикола.
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20k
pssst Час назад
как-то скромненько. Мазда, Киа и карманные деньги с турпоездок...
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17k
Vital Idol Час назад
где фото этого в его форме?! в каком он звании?!
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Давайте делать выборы ежемесячно! Во заживем-то!!!
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188
Zlaja ptica Час назад
Скрепно, державно, патриотично!
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