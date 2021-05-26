Самые большие города Ростовской области

Территория современной Ростовской области была присоединена к русскому государству в XVII-XVIII веках. Ростов-на-Дону сразу же после своего основания стал крупным центром торговли. Изначально большинство городов рядом с ним строились для обороны от набегов с юга. Благодаря успешным военным походам русской армии, города вскоре стали мирными центрами сельского хозяйства и торговли.
В наши дни Ростов-на-Дону является одним из самых крупных городов России. Ростовская область выходит в лидеры по уровню жизни населения. В городах активно развивается туризм, происходит быстрый рост экономики. Регион выделяется развитой инфраструктурой в небольших населённых пунктах и ростом численности населения районных центров. Это обеспечивается развитием сельского хозяйства и созданием новых рабочих мест в городах.
Ростов-на-Дону
Город был основан в конце XVIII века и сразу же стал крупным торговым портом и оборонительным укреплением. В наши дни Ростов-на-Дону остаётся крупным центром торговли. Город является важным транспортным узлом, экономическим и культурным центром. Здесь расположено большое количество театров, музеев, картинных галерей и других достопримечательностей. В городе установлено множество мемориалов, большинство которых посвящены героям Великой Отечественной.
Население – 1 137 904 человека (2020).
Таганрог
Первая российская военно-морская база была основана в 1698 году. Благодаря выгодному расположению на побережье, город быстро развивался, как торговый и промышленный центр. В наши дни одними из ведущих отраслей экономики Таганрога являются металлургия и автомобилестроение. В городе работает большое количество картинных галерей, где собраны произведения различных стилей живописи, и театров. В Таганрог регулярно приезжают творческие коллективы из многих регионов России.
Население – 250 тысяч человек.
Шахты
Один из самых молодых городов Ростовской области был образован в 1867 году. В Шахтах расположены крупные залежи угля, которые особенно активно разрабатывались в советский период. В городе работает большое количество детских спортивных и творческих секций. Благодаря качественному тренерскому составу в данных учреждениях, в городе Шахты были обучены несколько чемпионов Олимпийских и Паралимпийских игр.
Население – 235 тысяч человек.
Волгодонск
Город был основан в 1950 году во время создания Волго-Донского канала. На месте современного Волгодонска располагались временные поселения рабочих и здания администрации проекта. Вскоре здесь был построен химический комбинат, а в 70-х годах был открыт машиностроительный завод. В наши дни в Волгодонске расположено множество культурных учреждений. Здесь работает большое количество спортивных и творческих школ, открываются театры и картинные галереи.
Население – 172 тысячи человек.
Новочеркасск
Город был основан в 1805 году. Сюда была перенесена столица Донского казачества, в связи с более удобным расположением. Из-за нежелания казаков переезжать на новое место, Новочеркасск медленно развивался в первые годы. Наиболее активное развитие города пришлось на советский период. В 1962 году властями был осуществлён Новочеркасский расстрел, погибло более 20 человек. В наше время Новочеркасск остаётся столицей казачества. В городе расположено множество исторических музеев и других достопримечательностей.
Население – 169 тысяч человек.
Батайск
Город основан в 1769 году. Период наиболее активного развития Батайска пришёлся на первую половину XX века. В наши дни город является важным транспортным узлом и промышленным центром. В Батайске расположено большое количество библиотек и культурно-досуговых центров. В городе установлено множество памятников и монументов. Большая их часть посвящена событиям советского периода и истории Батайска.
Население – 125 тысяч человек.
Новошахтинск
Обнаружение пластов угля рядом с современным городом произошло в конце XVII века. Оно дало начало разработке Донецкого угольного бассейна. В 1939 году были 2 рабочих посёлка были объединены в современный Новошахтинск. В 2003 году добыча угля в городе была полностью остановлена. В наши дни в Новошахтинске работают несколько промышленных предприятий. Открываются школы и детские сады, а также работают отделения колледжей и институтов.
Население – 109 тысяч человек.
Каменск-Шахтинский
Один из самых древних городов Ростовской области был основан в 1671 году. Каменск-Шахтинский изначально являлся казачьей станицей. Наибольшего развития город достиг в начале XX века благодаря росту угольной промышленности. Добыча угля до сих пор остаётся главной отраслью экономики Каменск-Шахтинского. В наши дни здесь расположено большое количество музеев, храмов и галерей. Одной из самых популярных достопримечательностей является военный парк «Патриот».
Население – 90 тысяч человек.
Азов
Древнейший город современной Ростовской области был основан в 1067 году. Азов был присоединён к русскому государству в период правления Петра I. Город сразу же стал важным транспортным узлом и оборонительным пунктом. В наши дни в Азове расположено несколько крупных промышленных предприятий. В городе установлено большое количество памятников и мемориалов, функционируют дома культуры и исторические музеи.
Население – 81 тысяча человек.
Гуково
Город был основан в 1878 году и изначально был транспортным узлом на железной дороге. Благодаря открытию рядом с Гуково залежей угля, в конце XIX века город начал быстро развиваться. В наши дни городские угледобывающие предприятия находятся в состоянии кризиса. Ведущую роль в экономике Гуково играют предприятия лёгкой промышленности. Главной достопримечательностью города является музей шахтёрского труда.
Население – 66 тысяч человек.
Сальск
Город основан в 1812 году. После постройки железной дороги современный Сальск стал важным транспортным узлом. Через город провозились продукты промышленности и сельского хозяйства. В наши дни на территории Сальска расположено несколько крупных предприятий. Большинство из них относится к лёгкой и обрабатывающей промышленности. В городе установлено большое количество памятников, посвящённых Великой Отечественной.
Население – 58 тысяч человек.
Донецк
Город основан донскими казаками в 1681 году. Станица многократно переносилась из-за изменявшихся природных условий. В конце XIX века Донецк начал активно развиваться, как центр угледобывающей промышленности. Добыча угля до сих пор является важной отраслью его экономики. Большое количество исторических достопримечательностей города посвящены шахтёрам, работающим в Донецке.
Население – 46,9 тысяч человек.
Аксай
Один из самых древних городов Ростовской области был основан в 1570 году. Современный Аксай являлся казачьей станицей, имевшей выгодное расположение в месте слияния Дона и Аксая. В наши дни в городе расположено большое количество памятников и исторических музеев. Они посвящены основанию Аксая и его развитию. Также в городе находится небольшой парк военной техники.
Население – 45 тысяч человек.
Белая Калитва
Современный город был основан в 1703 году. Благодаря археологическим раскопкам было установлено, что первые поселения на территории Белой Калитвы были построены несколько тысяч лет назад. Город является одним из центров металлургии Ростовской области. Множество памятников города посвящено его истории. В краеведческом музее Белой Калитвы собрано большое количество исторических экспонатов.
Население – 41 тысяча человек.
Красный Сулин
Город был основан в 1797 году, но период его наибольшего развития пришёлся лишь на начало XX века. Был построен крупный металлургический завод, разрушенный в ходе Великой Отечественной и восстановленный в послевоенные годы. В городе установлено несколько памятников, посвящённых трудящимся и героям Великой Отечественной войны. Также в Красном Сулине находится несколько храмов и церквей, являющихся памятниками архитектуры. В центральной части города расположен музей Донского казачества.
Население – 38,5 тысяч человек.
Миллерово
Город был основан в 1786 году. Во второй половине XIX века здесь была проложена железная дорога и Миллерово сразу стало крупным центром переработки сельскохозяйственного сырья. В наши дни экономика города специализирована на сельском хозяйстве и производстве техники. Главной достопримечательностью Миллерово является краеведческий музей, а Волошинская гора привлекает множество любителей дельтапланов и парапланов.
Население – 35,5 тысяч человек.
Морозовск
Один из самых молодых городов Ростовской области был основан в 1910 году. Морозовск являлся одной из станиц Войска Донского. Основу экономики города составляют перевозки промышленной и сельскохозяйственной продукции по железнодорожным путям. Большое количество памятников Морозовска посвящено железной дороге и истории советской власти. В центральной части города расположен дом культуры.
Население – 25,5 тысяч человек.
Зерноград
Город был основан в 1929 году для разработки и внедрения передовых сельскохозяйственных технологий. За несколько лет в Зернограде были построены жилые дома, производственные помещения и институты. В наши дни город остаётся важным центром производства техники и материалов для сельского хозяйства. Также Зерноград является культурным и образовательным центром. На территории города расположено несколько музеев и ряд крупных институтов и техникумов.
Население – 25 тысяч человек.
Семикаракорск
Точный год основания древнего города не установлен, но первое упоминание о нём датируется 1594 годом. Из-за разливов Дона Семикаракорск многократно переносился и перестраивался. В наши дни здесь расположено несколько предприятий, перерабатывающих продукцию сельского хозяйства. В городе находится несколько исторических памятников и краеведческий музей.
Население – 22 тысячи человек.
Зверево
Первый посёлок на месте современного города был построен в 1819 году. Зверево являлось железнодорожной станцией, а вокзал, построенный в 1894 году, сохранился до наших дней. Основу экономики города составляют сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия. Большинство достопримечательностей посвящено истории Зверево и трудящимся угольных шахт, расположенных недалеко от города.
Население – 19,5 тысяч человек.
Источник:
- 25 крупнейших городов Египта
- 25 главных городов Челябинской области
- 20 главных музеев-заповедников в России
- Самые большие города Румынии
- 25 крупнейших городов Молдавии
Понравилось9