FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2032 поста • 454 подписчика подписаться
Новое > Сообщество Путешествия 
Самые большие города Ростовской области

Самые большие города Ростовской области (21 фото)

Автор:
26 мая 2021 10:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Ростовская область   города   ростов   фото   
86
21

Территория современной Ростовской области была присоединена к русскому государству в XVII-XVIII веках. Ростов-на-Дону сразу же после своего основания стал крупным центром торговли. Изначально большинство городов рядом с ним строились для обороны от набегов с юга. Благодаря успешным военным походам русской армии, города вскоре стали мирными центрами сельского хозяйства и торговли.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Ростовская область   города   ростов   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр Сергеевич 48 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото) Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото) 20 главных музеев-заповедников в России 20 главных музеев-заповедников в России 25 крупнейших городов Молдавии 25 крупнейших городов Молдавии Самые большие города Румынии Самые большие города Румынии 25 крупнейших городов Египта 25 крупнейших городов Египта 25 главных городов Челябинской области 25 главных городов Челябинской области
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

245666



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Загадочное резанное озеро в Нидерландах
2
34
Загадочное резанное озеро в Нидерландах
"Пищеблок", новая порция для порчи молодого поколения
5
98
"Пищеблок", новая порция для порчи молодого поколения
﻿
Закупка медицинского оборудования, или головная боль главрачей
Закупка медицинского оборудования, или головная боль главрачей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#подборка#знаменитости#минск#позитив#протасевич#спорт#фильм
#Юмор#факты#история#картинки#кино#СССР#сатира#Разное#мир#Instagram
#интересно#люди#новости#Россия#шоу бизнес#Белоруссия#прикольные#прикол#Москва#великобритания

На что жалуетесь?

Вернуться