Самые большие города Ростовской области

В наши дни Ростов-на-Дону является одним из самых крупных городов России. Ростовская область выходит в лидеры по уровню жизни населения. В городах активно развивается туризм, происходит быстрый рост экономики. Регион выделяется развитой инфраструктурой в небольших населённых пунктах и ростом численности населения районных центров. Это обеспечивается развитием сельского хозяйства и созданием новых рабочих мест в городах.

Ростов-на-Дону

Город был основан в конце XVIII века и сразу же стал крупным торговым портом и оборонительным укреплением. В наши дни Ростов-на-Дону остаётся крупным центром торговли. Город является важным транспортным узлом, экономическим и культурным центром. Здесь расположено большое количество театров, музеев, картинных галерей и других достопримечательностей. В городе установлено множество мемориалов, большинство которых посвящены героям Великой Отечественной.

Население – 1 137 904 человека (2020).