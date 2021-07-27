В машине гаишников нашли почти миллион рублей взяток

Житель Краснодара пожаловался на сотрудников ДПС, которые за свои "услуги" получили от него 40 тысяч рублей. Оперативно сработавшие полицейские тут же накрыли своих бывших коллег и ахнули от количества "заработанных" за один день денег.
Такую картину увидишь далеко не каждый день: сотрудники СБ ГУ МВД раскладывают на капоте служебной машины крупную сумму, которую ушлые гаишники умудрились сбрить с автомобилистов за один день.
26 июля взяткодатель из Краснодара договорился с сотрудниками ДПС за 40 тысяч "отмазать" товарища от протокола об отказе от медосвидетельствования. Но отдав свои деньги, он так по ним загрустил, что обратился в службу собственной безопасности. СБ приняла своих "коллег" в тот же день. Правда, вместо 40 тысяч полицейские обнаружили в двух патрульных машинах гораздо впечатляющую сумму - 566 и 169 тысяч рублей.
Источник:
После такой находки на автоинспекторов сразу завели уголовные дела о превышении должностных обязанностей и получении взятки. От работы они, естественно, отстранены.
Источник:
- Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео
- Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ
- Американский полицейский спас жизнь человека с колотой раной груди с помощью пачки чипсов и скотча
- "Я двигалась в машине, которая не двигалась": пьяная учительница обматерила полицейских
- В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей
Понравилось29
А обычно как. С похмелы хреначит с превышением, сам взятку предлагает. Если такого лишением прав не наказывают, пусть хоть лям с него одного трясут)) хоть какое-то наказание))
Никогда такого не было, а тут вот...
Показательно взяли.
Потом вернут столь ценных кадров в строй.
Я вас умоляю...