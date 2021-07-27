В машине гаишников нашли почти миллион рублей взяток

Такую картину увидишь далеко не каждый день: сотрудники СБ ГУ МВД раскладывают на капоте служебной машины крупную сумму, которую ушлые гаишники умудрились сбрить с автомобилистов за один день.





26 июля взяткодатель из Краснодара договорился с сотрудниками ДПС за 40 тысяч "отмазать" товарища от протокола об отказе от медосвидетельствования. Но отдав свои деньги, он так по ним загрустил, что обратился в службу собственной безопасности. СБ приняла своих "коллег" в тот же день. Правда, вместо 40 тысяч полицейские обнаружили в двух патрульных машинах гораздо впечатляющую сумму - 566 и 169 тысяч рублей.