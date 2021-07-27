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В машине гаишников нашли почти миллион рублей взяток

В машине гаишников нашли почти миллион рублей взяток (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 20:15
Сообщество : Криминал
Метки: взятка   видео   гибдд   краснодар   полиция   
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Житель Краснодара пожаловался на сотрудников ДПС, которые за свои "услуги" получили от него 40 тысяч рублей. Оперативно сработавшие полицейские тут же накрыли своих бывших коллег и ахнули от количества "заработанных" за один день денег.

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Метки: взятка   видео   гибдд   краснодар   полиция   
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26  комментариев
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394
Мурчелло Час назад
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11k
net 3 минуты назад
Ну вы же сами даёте им деньги. Не давайте взяток, оформляйте штраф и не будут они по ляму в день стричь. По максималке если со злости дадут, обжалуете штраф и получите справедливое наказание.
А обычно как. С похмелы хреначит с превышением, сам взятку предлагает. Если такого лишением прав не наказывают, пусть хоть лям с него одного трясут)) хоть какое-то наказание))
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22k
Юрьевич 16 минут назад
Враги подбросили
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8k
Vacony 19 минут назад
а что с взяткодателем дальше ?
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1k
Vladimirs Orlovskis 21 минуту назад
У нас в Латвии ситуация абсолютно другая. Как-то пил с одним сержантом ГАИшником, с уже достаточно большим стажем работы. Ему этак лет 40. Рассказывал, что в 90-ые после каждого дежурства значительную часть денег передавал наверх. Там брали свое, а остальное посылали еще выше. В 00-ых постепенно лавочка прикрылась. Зарплата стала неплохая, за которую следовало держаться. Достаточно большое количество подсевших и изгнанных остальным показали, что обязанности нужно выполнять честно. Позже даже мой сын убедился, что времена поменялись. Превысил скорость. Остановили. Предложил договориться. Оформили еще и как попытку дачи взятки должностному лицу. В результате получил 80 часов принудительных работ, а от меня прозвище Зэчара. Две недели отработал на благо общества в Доме престарелых на грязной работе.
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3k
Dmitrii Ivanov 24 минуты назад
"тут же накрыли своих бывших коллег", то есть на момент "накрытия" они уже были бывшими? Уволились буквально час назад?
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148
Дмитрий Самохин Полчаса назад
Если отстранить от работы ГАИшников, которые берут взятки, то кто будет работать? Инопланетяне что-ли ? Верните их на работу, пускай работают как все обычные ГАИшники
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11k
Великий Кормчий 40 минут назад
Ну вот.
Никогда такого не было, а тут вот...
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11k
SpoiltNail 41 минуту назад
Ну не игнорировать же жалобу?
Показательно взяли.
Потом вернут столь ценных кадров в строй.
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7k
Перст Указующий 52 минуты назад
а на фишках бывают гаишики? не поверю, что нет. Расскажите, это вам свыше план ставят, делиться заставляют?
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16
Павел Сотников Перст Указующий Полчаса назад
У меня дружбан с колледжа в гаишниках. У них нужно заплатить деньги, чтобы на хлебное место встать или связи. Он через связи получил должность на патрульном автомобили. Заработанные бабосы просто вечером делили на всех поровну, вместе с непосредственным начальником. Потом он стал мало денег приносить и его перевели в дежурку, где он уже 8 лет сидит на телефоне. Это же Россия, здесь взятничество неискоренимо. Оно в образе жизни
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12k
BARcyk 57 минут назад
""Такую картину увидишь не каждый день."
Я вас умоляю...
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287
Ринат 59 минут назад
Когда 70% россиян вернут кошелек или телефон потерявшему,тогда все наладится в стране с коррупцией
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394
Мурчелло Час назад
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1k
Сергей Иванов Час назад
Каков царь - таков и псарь....
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Мурчелло Час назад
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394
Мурчелло Час назад
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Рыба гниёт с головы ...... Терпим дальше !
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287
Ринат Димка Смола/67 Час назад
Так США больше всех хочет убрать путина,как то все не логично получается
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7k
vitenok Час назад
Гаишники, стратегический запас России. Да и не только России. В РК та же хрень.
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