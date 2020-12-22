"Напилял нам произведение искусства": на Дону установили деревянный памятник гаишнику

"Приехали ребята знакомые, спиляли нам дерево, но не до конца. Говорят, давай попросим художника, который у нас по городу делает красивые узоры из деревьев. Он две недели пилял-пилял и напилял нам произведение искусства." - рассказали в ГИБДД.