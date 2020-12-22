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"Напилял нам произведение искусства": на Дону установили деревянный памятник гаишнику

"Напилял нам произведение искусства": на Дону установили деревянный памятник гаишнику (6 фото)

Автор:
22 декабря 2020 15:48
Сообщество : Жить в России
Метки: азов   гаишник   гибдд   искусство   памятник   фото   
1273
6

Фестиваль российского современно-казенного искусства продолжается. Кажется, у нововоронежской Аленки появился достойный жених.

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Метки: азов   гаишник   гибдд   искусство   памятник   фото   
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25  комментариев
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12k
Ligov 2 часа назад
А где купюра, торчащая из кармана?)
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−186
Vovka ewrewfesdsg Полчаса назад
памятник нужно назвать - АтАСНИК
(кто надо - тот поймет :) )
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356
Serg Dex Полчаса назад
Ну гаишник годный и материал подходящий)))
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2k
Чиуауа 53 минуты назад
"Напилял нам произведение искусства": на Дону установили деревянный памятник гаишнику
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233
Миша Час назад
Тоже мне произведение искусства, все мимо проедут, никто ни рубля не отслюнявит.
Вот произведение:

Тоже мне произведение искусства, все мимо проедут, никто ни рубля не отслюнявит. Вот произведение:
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
"Напилял нам произведение искусства": на Дону установили деревянный памятник гаишнику
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10k
VM Varga 2 часа назад
Эта больше на гаишника похожа...

Эта больше на гаишника похожа...
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847
rustemmedved 2 часа назад
Не надо эти памятники сносить. По ним можно целый тур сделать. Я бы проехался, вот точно в Нововоронеж имело бы смысл сгонять. Вот вам в подтверждение фоточка из славного города Курчатов. С днем энергетика, кстати!
Не надо эти памятники сносить. По ним можно целый тур сделать. Я бы проехался, вот точно в Нововоронеж имело бы смысл сгонять. Вот вам в подтверждение фоточка из славного города Курчатов. С днем энергетика, кстати!
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33k
figny rustemmedved 53 минуты назад
совершенно согласен! зря Алёнку убрали!
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18k
ПаганецЪ 2 часа назад
Можно было оставить просто бревно. Смысл сохранился бы.
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786
Владимир 2 часа назад
Как на бронзовых памятниках у женщин грудь наполирована, так и у этого гаишника скоро жезл натрут )))
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5k
uutb 2 часа назад
Художник схалтурил) Где он видел такого худосочного гайца?
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786
Владимир uutb Час назад
Это памятник начинающему гаишнику )
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1k
fraxinus uutb Час назад
ниже объяснили - какое бревно, такой и гаишник
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5k
uutb fraxinus Час назад
Вот если бы вырезали так, что бы дерево осталось живое, тогда- было бы правильно. Растет дерево, толстеет гаишник) Все как в жизни
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648
Nane First NameLast 2 часа назад
Как исхудал, яхонтовый мой


Как исхудал, яхонтовый мой
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10k
Serg2001 2 часа назад
Арт объект... Причем на халяву. Пущай стоит!... ))
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83
Alexander 2 часа назад
))) после памятника Машеньке я уже не удивляюсь дебилизму российских скульпторов, жаль у меня не хватает баллов чтобы постить фотки ежели кто не видел.
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786
Владимир Alexander 2 часа назад
Ты лучше не используй слова "российских", а то у некоторых патриотизм играть начинает в одном месте, сразу минусят )
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4k
MadShark 2 часа назад
Нечасто свой родной городок видишь на фишках)
Надо будет наведаться туда в выходные, сфоткаться на фоне))
ЗЫ. А художник этот молодец - по городу действительно очень много его работ, большая часть великолепна
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178
Vladimir Vladimirovich Putin 2 часа назад
ну класс, пилим деревья, что бы пятники гаишникам ставить)))
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1k
fraxinus 2 часа назад
Пузо как-то нереалистично получилось. А так - очень даже неплохо.
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ПаганецЪ fraxinus 2 часа назад
Брёвнышко тонковато оказалось. Не хватило на пузо.
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