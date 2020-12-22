"Напилял нам произведение искусства": на Дону установили деревянный памятник гаишнику

Фестиваль российского современно-казенного искусства продолжается. Кажется, у нововоронежской Аленки появился достойный жених.
В городе Азов Ростовской области у здания Госавтоинспекции появился деревянный памятник "грозному, но справедливому гаишнику", пишут местные паблики.
Как оказалось, гаишники не чужды искусству и эстетическому вкусу. Работники регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД рассказали, что сами попросили знакомых ребят "спилять" им памятник гаишника.
"Приехали ребята знакомые, спиляли нам дерево, но не до конца. Говорят, давай попросим художника, который у нас по городу делает красивые узоры из деревьев. Он две недели пилял-пилял и напилял нам произведение искусства." - рассказали в ГИБДД.
В отличие от нашумевшего памятника Аленке в Нововоронеже, на "пиляние" гаишника не были потрачены бюджетные средства. В ГИБДД говорят, что художнику ничего не заплатили, договорились по-свойски, что бы это не значило.
И местные жители в общем-то не против проклюнувшегося креатива от гаишников. Вот только не уверены, что памятник долго простоит, опасаясь, что его сожгут. Интересно, почему?
Барнаул, кстати, не отстает. Сегодня этот прекрасный город тоже порадовал фигурой, точнее, лицом Снегурочки. Какой год, такие и Снегурки, говорят...
Источник:
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(кто надо - тот поймет :) )
Вот произведение:
Надо будет наведаться туда в выходные, сфоткаться на фоне))
ЗЫ. А художник этот молодец - по городу действительно очень много его работ, большая часть великолепна