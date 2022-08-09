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Ностальгическая жара прошлых лет

Ностальгическая жара прошлых лет

Автор:
09 августа 2022 14:48
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   жара   история   лето   ностальгия   отдых   подборка   фото   
2444
17

Лето продолжается, и особенно хочется наслаждаться его последними знойными деньками перед приближающейся осенью.

Герои этой подборки – дореволюционных лет и советского периода так и делали. И с них определенно стоит брать пример.


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А как вы проводите оставшиеся недели лета?

Источник:

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Метки: СССР   жара   история   лето   ностальгия   отдых   подборка   фото   
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10  комментариев
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26k
Ваня 2 часа назад
никак... увы, совсем...
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Александр 21 минуту назад
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1k
emporio_ss 36 минут назад
Ссылка coub.com
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61k
google.ru 2 часа назад
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47k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Коровы? нет королевы... хотя да коровы)
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47k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Пару месяцев прошло,
как одно лысое мудло
Крым Украине отдалО)
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271
Тоша 2 часа назад
"А как вы проводите оставшиеся недели лета?" взглядом, увы только взглядом
Отпуск только в октябре.
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271
Тоша VooDoo Полчаса назад
Алтай и Камчатка, это моя мечта) А осенью, это вообще, что то запредельное! Но есть две проблемы, нужен хороший сопровождающий (я то ещё ссыкло))) и хороший вестибулярный аппарат, мой совсем ни к черту, прям совсем всё плохо. С Алтаем лучше всего знакомиться на авто и не спеша. Так что не травите душу))
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