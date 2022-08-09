Ностальгическая жара прошлых лет

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Лето продолжается, и особенно хочется наслаждаться его последними знойными деньками перед приближающейся осенью.
Герои этой подборки – дореволюционных лет и советского периода так и делали. И с них определенно стоит брать пример.
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Море, солнце, счастье
А. Н. Авдонина с ребенком. Иван Авдонин, 1910-е, Владимирская губ., Вязниковский у., с. Станки, МАММ/МДФ.
И пусть весь мир подождет…
Крым. Георгий Сошальский, 1925 - 1926 год, Крымская АССР, МАММ/МДФ.
Суровые будни пограничников
Пограничник. Борис Кудояров, 1930-е, Туркменская ССР, МАММ/МДФ.
Без шахмат никуда
Заядлые шахматисты. Исаак Тункель, июнь 1954 года, Украинская ССР, Крымская обл., МАММ/МДФ.
Москва-река
Вид на Москву-реку и Лужнецкий метромост. Иван Шагин, 1955 - 1965 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Юрино лето
Юрий Гагарин на Цейлоне. Николай Смирнов, 29 ноября 1961 года, Доминион Цейлон.
Малышня принимает воздушные ванны
В детском саду. Всеволод Тарасевич, 1967 год, Волгоградская обл., г. Волжский, МАММ/МДФ.
Спасительная газировка
Автоматы с газированной водой. Харрисон Форман, 8 января 1959 - 1 июля 1964 года.
Переждем полуденный зной
Полуденный зной. Илья Кейтельгиссер, 1977 год, Узбекская ССР, г. Бухара, МАММ/МДФ.
С заботой о питомце
Анапа, 1998. Игорь Мухин, 1998 год, Краснодарский край, г. Анапа, МАММ/МДФ.
А как вы проводите оставшиеся недели лета?
Источник:
АНТИФИШКИ
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