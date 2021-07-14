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Как детишки в СССР украшали свои велосипеды

Как детишки в СССР украшали свои велосипеды (19 фото)

Автор:
14 июля 2021 09:40
Сообщество : Cavok
Метки: СССР   велосипед   дети   детство   украшение   фото   
939
19

Теперь это называется "тюнинг".

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Метки: СССР   велосипед   дети   детство   украшение   фото   
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13  комментариев
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368
Дмитрий Час назад
Телефонный витой шнур обязательно. ))
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202
Vadim 7 минут назад
Тема вообще не раскрыта, смешали и машины и велик. Велики украшали ещё кольцами на спицы, а самый прикол бы, что каждый возил с собой сумочку на раме с инструментами. Обматывали их ещё в тряпку, чтобы не дребезжали.
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9k
Шурум-бурум 11 минут назад
в Москве ставили минимум: зеркала, клаксон, фонари или наклейки модные с поролоном со стройки... а вот в деревнях, колхозах и аулах средней азии и закавказья была жесть, там велики старые по наследству передавались, вот их и "обновляли", как умели
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28k
Snork Snorkoff 14 минут назад
Забыли кожанки на втулку, чтобы всегда блестела..
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5k
Bjornsson 36 минут назад
Была у меня КАМА, снял с нее крылья, поставил передню вилку от "салюта" а покрышки от, кажется Верховины, с "грязевым" протектором, крутить педали стало в разы тяжелее и спина после дождя была в грязевых конопушках, зато круто.
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2k
Hunde Beißer2 49 минут назад
Лайба автора после завершения тюнинга...
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46k
parallax 56 минут назад
Отец поставил другу клаксон. Весь двор завидовал,.

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3k
Едондер пуп Час назад
У меня угнали велик, с настоящим найденным брызговиком от "Москвича", двумя катафотами (не скажу откуда взятыми)) и динамкой. Но спустя какое-то время я его нашел - без всего этого обвеса и перекрашенным синей масляной (!) краской и с погнутой передней звёздочкой. Тупо забрал его из подъезда и пешком увез домой. В результате восстановления он приобрел необычную окраску оранжевый металлик и шильдик "Форд" в дополнение к "ЖВЗ", и всё))
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
помню этот колхоз ...
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11k
Вася Час назад
у нас бахрома в магазине "ткани" всегд лежала за копейки.. но в 80х уже не особенно модно было наверное
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11k
Вася Час назад
лучшие трещотки получались из нарезаных вдоль пластиковых стаканчиков из под сметаны, их навалом было.. но старшие говорили, что спицы от трещоток сильно портятся, так же, как и от обмотки из телефонных проводов (многие очень плотно наматывали)
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2k
Ал Час назад
А мы искусственным мехом оплетали и руль, и раму. Было шикарно!!!
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