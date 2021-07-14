Как детишки в СССР украшали свои велосипеды

Молодежь любит украшать свои автомобили, да так, чтобы смотрелось круче всех. Эти стремления были свойственны и нам в 70х годах. Только мы тогда нашим единственным транспортом были велосипеды, но зато как мы старательно украшали своих "железных коней"!





Почти у всех моих друзей первые велосипеды достались от старших и я не был исключением. Пока научишься ездить, не одну сотню раз грохнешься на землю, ну и случалось врезались не раз. Новый велосипед на такие истязания отдавать жалко, а старые велосипеды к тому же и крепче были.

Свой первый велосипед я запомнил на всю жизнь.





Со старшим братом мы его собрали сами. Раму подарил нам сосед, а остальные запчасти нашлись в запасах друзей-в деревне народ хозяйственный. Собранный велосипед был без крыльев, без багажника, с погнутым шатуном педали, но главное он ездил! Выглядел примерно так: