Как детишки в СССР украшали свои велосипеды

Теперь это называется "тюнинг".
Молодежь любит украшать свои автомобили, да так, чтобы смотрелось круче всех. Эти стремления были свойственны и нам в 70х годах. Только мы тогда нашим единственным транспортом были велосипеды, но зато как мы старательно украшали своих "железных коней"!
Почти у всех моих друзей первые велосипеды достались от старших и я не был исключением. Пока научишься ездить, не одну сотню раз грохнешься на землю, ну и случалось врезались не раз. Новый велосипед на такие истязания отдавать жалко, а старые велосипеды к тому же и крепче были.
Свой первый велосипед я запомнил на всю жизнь.
Со старшим братом мы его собрали сами. Раму подарил нам сосед, а остальные запчасти нашлись в запасах друзей-в деревне народ хозяйственный. Собранный велосипед был без крыльев, без багажника, с погнутым шатуном педали, но главное он ездил! Выглядел примерно так:
На нем я и научился ездить после бесчисленного количества падений. Причем модное среди моих сверстников "езда под рамой", я освоил только после того как научился ездить над рамой.
На сидение я садился только когда ехал под горку накатом, а чтобы крутить педали сползал на раму)
Потихоньку у моего велосипеда появились крылья и багажник, причем все от разных велосипедов и разного цвета. Я почистил железной щеткой старую краску и покрасил светло-синей краской. Старую надпись на раме "СУРА" заменила "TOYOTA". Это и было начало "тюнинга". Из запасов достал мотки разноцветного телефонного провода
Этим проводом были обмотаны спицы, чтобы при вращении колеса цвета сливаясь образовывали радугу. Вместо проводов еще некоторые обматывали изолентой.
Из кусков резины вырезал брызговики и к ним приделал катафоты.
Катафоты были самым универсальным украшением велосипеда и мальчишечьей валютой. Их размещали на брызговиках, на крыльях, на спицах, на сумочках, за сиденьем и т.д. Как бы много не было у мальчика катафот, их все равно было мало).
На руль намотал синюю изоленту, увы других цветов тогда у нас не было. Черная матерчатая изолента не подходила для таких целей. Ребята наматывали на руль изоляцию от кабеля или даже делали оплетку по типу автомобильной.
Был случай кардинального "тюнинга" руля: мальчишка откуда то достал руль от ГАЗ 51 и поставил на свой велик. При появлении на улице у прохожих от удивления челюсть отвисала сразу.
Естественно, мы все резко захотели установить себе такой руль, но разочарование наступило быстро: таким рулем неудобно ездить, быстро устают руки, да и на раме уже никого не подвезешь.
Родные ручки с руля снимали и вместо них ставили резинки от сосков доильных аппаратов, благо ферма была рядом.
Была попытка сделать высокий руль "а-ля байкерский мотоцикл"
Нашли трубу от раскладушки, согнули по форме, но конструкция получилась неудачной. Управлять велосипедом с таким рулем было очень неудобно. Закончился эксперимент в кювете-руль провернуло в хомуте крепления и как говорится "не справился с управлением".
На переднее крыло мы все мечтали разместить оленя от "Волги"
Но в деревне найти живого лося было легче, чем такое сокровище. Вместо оленя часто использовали оловянных матросов, предварительно покрасив их эмалью.
Я же, на удивление друзей, разместил на крыло искусственный цветок тюльпан.
Чуть позже я подвел к бутону тюльпана провода и поставил внутрь лампочку-вечером светилось красиво.
Очень хотелось украсить седло велосипеда бахромой по контуру, но ни у кого из друзей запасов не было, а резать новую скатерть - это однозначный расстрел на месте.
Ну и "трещоточная эпидемия " нас не миновала. От самой простой почтовая открытки с прищепкой до многоголосых из нескольких материалов.
Так же к передней вилке крепили "антенны" из спиц.
Вскоре на накопленные карманные деньги был куплен велосчетчик.
а потом и динамо (велогенератор) с фарой.
Разобрав динамо домотал обмотку, насколько хватило места и он уже выдавал почти 9 вольт. Лампочки долго не выдерживали, зато как они светили....
По случаю достал автомобильные контрольные лампочки.
На заднем крыле из них сделал габаритные огни, а на руле -поворотники. Ночью велосипед выглядел как новогодняя ёлка.
Двоюродный брат служил в ГДР и присылал переводные картинки. Загадочные немецкие девушки тут же были налеплены на крылья велосипеда и на сумочку инструментов.
Уже не помню у кого первым появились промышленные зеркала заднего вида.
Мы тут же закупили в магазине маленькие карманные зеркала и установили на велосипеды, приклеив стойки на эпоксидку.
Фантазия мальчишек тогда была безгранична, сейчас уже многое и позабылось.
Источник:
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