С теплотой из СССР: незаезженные кадры совсем другой жизни

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Наскребли на душевную ностальгическую подборку фотографий времен СССР, которых еще не было ранее на Фишках. Смотришь на эти кадры и складывается ощущение, что это какая-то другая жизнь.
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2. Пловчихи поздравляют друг друга с отличными результатами на Спартакиаде в СССР в 1956 году
7. Девушка на пляже в курортном городе Пярну на берегу Балтийского моря, Эстонская ССР, 1961 год
13. Киевский завод «Арсенал». На конвейере сборка дальномерного фотоаппарата КИЕВ-4 АМ, 1973 год
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