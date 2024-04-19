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С теплотой из СССР: незаезженные кадры совсем другой жизни

С теплотой из СССР: незаезженные кадры совсем другой жизни

Автор:
19 апреля 2024 13:31
Сообщество : СССР
Метки: Жизнь   СССР   Советский союз   история   ностальгия   подборка   ретро   
638
15

Наскребли на душевную ностальгическую подборку фотографий времен СССР, которых еще не было ранее на Фишках. Смотришь на эти кадры и складывается ощущение, что это какая-то другая жизнь.

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Метки: Жизнь   СССР   Советский союз   история   ностальгия   подборка   ретро   
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6  комментариев
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2k
Сергей 7 минут назад
На двенадцатой фотографии дева голая лежит?
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11k
BWSHARK 6 минут назад
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11k
BWSHARK 6 минут назад
А че она с голой жопой?
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1024 поста (1070 в горячем)

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