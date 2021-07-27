В мэрии Новороссийска подрались две чиновницы

В вестибюле администрации Новороссийска две чиновницы разгоряченные дебатами о лучшей жизни для жителей города устроили драку. После разговора на повышенных тонах одна из них схватила коллегу за горло и оттолкнула. В мэрии и полиции проводят проверку.





Инцидент произошел еще 9 июля, но видеозапись обнародовали только сейчас. По информации источников из администрации, в вестибюле мэрии отношения выясняли руководитель МАУ "Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций" Новороссийска Людмила Обламская и начальник отдела по организационной работе администрации города Лилиана Фонарева.