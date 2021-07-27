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В мэрии Новороссийска подрались две чиновницы

В мэрии Новороссийска подрались две чиновницы (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 11:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дольщики   конфликт   мэрия   новороссийск   совещание   чиновницы   
1982
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Говорят, у коллег случился конфликт во время обсуждения проблемы обманутых дольщиков.

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Метки: видео   дольщики   конфликт   мэрия   новороссийск   совещание   чиновницы   
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32k
Опаньки 2 часа назад
"уже написала заявление в полицию. Но разбирательства отложили. Обламская внезапно ушла в отпуск."

а че можно уйти в отпуск и полиция сделает паузу?
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14k
ВОВЧЕГ Минуту назад
Да пусть попереубивают друг друга.
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89k
сапер Водичка 5 минут назад
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LEPA 22 минуты назад
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613
Игорь Меншиков 37 минут назад
Кина не будет, а так хотелось (((
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114
Olvin Dane 38 минут назад
В мэрии Новороссийска подрались две чиновницыПосмотреть
В мэрии Новороссийска подрались две чиновницы
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16k
Злобный Члегр 39 минут назад
По-моему, они поцеловались.
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10k
Karelian 59 минут назад
а где драка то???
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голландец Час назад
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565
korney Час назад
Ссылка coub.com
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725
сеньор Леонсио Час назад
Ну наконец то,важные новости!
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65k
Варакин Алексей Час назад
Ссылка coub.com
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
адский махач
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1k
Владимир Час назад
Я что-то драки не увидел. Где порванные платья, вырванные волосы, красные сопли и размазанные слезы ?
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5k
Алексей 2 часа назад
Где тут автор драку увидел? Один раз, одна баба толкнула другую.
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
Заголовок немного не точный. Надо так: "Чиновница из Новоросийска зверски избила коллегу!"
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
И что можно вменить, кроме неэтичного поведения? Тяжкие телесные?
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6k
Кружок 2 часа назад
"заявление в Полицию"???
И что ей инкриминировать будут должны?
Покушение на убийство?
Совсем ипанулса народ. Скоро за чих в твою сторону будут ОМОН вызывать.
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14k
Toxictofa 2 часа назад
Откаты не поделили?
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Оказывается можно вломить кому-нибудь люлей и пойти в отпуск. Типа это как в детстве "а я в домике"
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38k
dima423 2 часа назад
и это все?)
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