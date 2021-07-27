В мэрии Новороссийска подрались две чиновницы

Говорят, у коллег случился конфликт во время обсуждения проблемы обманутых дольщиков.
В вестибюле администрации Новороссийска две чиновницы разгоряченные дебатами о лучшей жизни для жителей города устроили драку. После разговора на повышенных тонах одна из них схватила коллегу за горло и оттолкнула. В мэрии и полиции проводят проверку.
Инцидент произошел еще 9 июля, но видеозапись обнародовали только сейчас. По информации источников из администрации, в вестибюле мэрии отношения выясняли руководитель МАУ "Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций" Новороссийска Людмила Обламская и начальник отдела по организационной работе администрации города Лилиана Фонарева.
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Инцидент произошел после совещания по вопросам обманутых дольщиков и долгостроев, которое проводил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексенко. Очевидно, начальник орготдела Лилиана Фонарева сказала, что-то не так, чем вызвала ярость начальницы по развитию территорий Обламской. Именно она схватила за горло Фонареву.
Пострадавшая женщина уже написала заявление в полицию. Но разбирательства отложили. Обламская внезапно ушла в отпуск.
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а че можно уйти в отпуск и полиция сделает паузу?
И что ей инкриминировать будут должны?
Покушение на убийство?
Совсем ипанулса народ. Скоро за чих в твою сторону будут ОМОН вызывать.