Москвичи показали содержимое подарочного набора для привившихся от ковида пенсионеров

К сожалению, "аттракцион неслыханной щедрости" распространяется только на жителей столицы старше 65 лет.
После решения властей об отмене QR-кодов в Москве наблюдается сильное снижение спроса на вакцинацию. Еженедельные розыгрыши 5 недорогих автомобилей жителей столицы вдохновляют не очень. И администрация города решила пойти другим путем и стимулировать хотя бы наименее защищенную группу населения - престарелых мужчин и женщин старше 65 лет.
Теперь пожилые жители столицы с сертификатами о вакцинации могут рассчитывать на "Коробку здоровья" от самого мэра Собянина. Первые обладатели подарочного набора удовлетворили любопытство пользователей Сети и показали на видео его содержимое.
В коробке находятся витамины, приборы для измерения давления и пульса, таблетница и косметика по уходу за кожей:
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По словам заммэра Елены Раковой, посредством подарочного набора администрация города хочет поблагодарить пожилых людей за заботу о своем здоровье и здоровье окружающих.
Акция будет проходить с 26 июля по 1 октября. Забрать набор можно в течении месяца со дня введения второго компонента вакцины. Единственный минус этого предприятия в излишней бюрократизации. Для получения подарка пенсионеру предстоит найти пункт выдачи, которых всего 120 штук по городу, а во-вторых, нужно иметь при себе не только сертификат о вакцинации со всеми пометками о прививке, но и паспорт, полис ОМС, а также зачем-то сертификат на получение подарочного набора.
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Самое главное забыли - белые тапочки.
У нас в Севастополе, например, ничего никому не дают.
У меня родители привились, но думаю, от нового тонометра они бы не отказались.
Но подарки у нас только москвичам - пенсионеры первого сорта!
А в целом, набор неплохой.