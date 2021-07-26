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Москвичи показали содержимое подарочного набора для привившихся от ковида пенсионеров

Москвичи показали содержимое подарочного набора для привившихся от ковида пенсионеров (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 16:42
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   Москва   видео   коронавирус   пенсионеры   подарочный набор   
1619
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К сожалению, "аттракцион неслыханной щедрости" распространяется только на жителей столицы старше 65 лет.

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Метки: Вакцинация   Москва   видео   коронавирус   пенсионеры   подарочный набор   
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32k
Опаньки Час назад
нет, ну набор то не плохой )
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8k
krivsan 6 минут назад
внезапная забота,вот спасибо covid пришел,если бы не колоться,то я не знаю,только дед мороз зимой подарки и шприц,а так настораживает вся забота о человеке,
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1k
вася васильев 7 минут назад
А может наоборот? Мы им набор - они от нас от@ебываются. Навсегда)))
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997
zenon 7 минут назад
Почему для пожилых не поставили деликатесы - лягушачьи лапки и фустрицы.
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10k
Underwood 9 минут назад
"В коробке находятся витамины, приборы для измерения давления и пульса, таблетница и косметика по уходу за кожей:"

Самое главное забыли - белые тапочки.
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70k
Иван 10 минут назад
И что?
У нас в Севастополе, например, ничего никому не дают.
У меня родители привились, но думаю, от нового тонометра они бы не отказались.
Но подарки у нас только москвичам - пенсионеры первого сорта!
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455
Миша 15 минут назад
Следующий шаг видимо будет - сдай пенсионера на прививку, и получи печенье.
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2k
Яков 17 минут назад
Их сначала уговаривали привиться полгода, потом бесплатно, чуть ли не к дому подогнали прививочный пункт, наконец привили, дали подарок, и они что-то там возмущаются... Моих родителей чтобы соблазнить на прививку, не знаю что нужно подарить...
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2k
Sergius SPb 23 минуты назад
Толково!
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354
Nаnе First NameLаst 23 минуты назад
Автоматический измеритель давления это аццкий ад для 65+. На месте манжеты синяки будут. Лучше бы на полуавтомат заменили.

А в целом, набор неплохой.
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5k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Отичный набюор! Косаря 3 стоит.
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882
diag Полчаса назад
В Москве ещё и коробки какие-то дают. А у нас укололи и иди с богом. Наши пенсионеры другого сорта пенсионеры.
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3k
Алексей 38 минут назад
А почему пост написан в таком издевательском тоне? Антипрививочник писал?
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360
Дедуля 43 минуты назад
Хорошо быть пенсионером 1 класса!Элита! а нам ничего не светит.
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968
Not Found! 44 минуты назад
Это хорошо, но бюрократия не к чему (многим пенсионерам и в поликлинику сходить не просто). Ограничение по времени бы расширить и "старше 65 лет" -? К Собянину вопросов нет, хотя здорово похоже на московский пиар. Может лучше не делить пенсионеров на "белых" и "чёрных", люди заработали свою и так не высокую пенсию, отработав десятки лет и за МКАДом тоже. Вопрос уже к правительству... Это не просто статья в бюджете, ...это просто вопрос долга и этики.
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1k
alex5450 47 минут назад
Масква богатый город. Могут и на большее раскошелиться.
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5k
Ya 48 минут назад
Набор можно сказать отличный, можно еще уколоться
. А вот то что говноблохеры и на этом пиарятся-это плохо.
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38k
dima423 54 минуты назад
ну че хороший наборчик)
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2k
Дмитрий 55 минут назад
что бы кто не говорил, а набор то неплох. Пульсометр и прибор для измерения давления неплохо.
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2k
Евгений Кондратьев 57 минут назад
А водка где? Ветеранам вон водку дарют, им видимо нужней
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4k
rutt 58 минут назад
Так снижается, что едут в Нижний Новгород прививаться, ибо очередь. Мать на прошлой неделе приезжала, подруга на следующей приедет. Нее, не хотят москвичи прививаться. Балабол автор
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