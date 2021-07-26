Москвичи показали содержимое подарочного набора для привившихся от ковида пенсионеров

После решения властей об отмене QR-кодов в Москве наблюдается сильное снижение спроса на вакцинацию. Еженедельные розыгрыши 5 недорогих автомобилей жителей столицы вдохновляют не очень. И администрация города решила пойти другим путем и стимулировать хотя бы наименее защищенную группу населения - престарелых мужчин и женщин старше 65 лет.

×





Теперь пожилые жители столицы с сертификатами о вакцинации могут рассчитывать на "Коробку здоровья" от самого мэра Собянина. Первые обладатели подарочного набора удовлетворили любопытство пользователей Сети и показали на видео его содержимое.