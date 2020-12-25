"Не позорьте Москву": бойцы MMA устроили массовую драку в октагоне

Владимир Минеев обвинил Магомеда Исмаилова в трусости, и понеслось... Потасовку пришлось останавливать ОМОНу.
На турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global Winter Cup в Москве произошла массовая драка. Конфликт начался после словесной перепалки между чемпионом AMC Fight Nights Global Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.
После одного из боев в октагон вышел Владимир Минеев и вызвал Исмаилова на поединок, обвинив того в трусости. В ходе разговора Исмаилов сделал ложный проход в ноги, решив то ли подшутить, то ли напугать Минеева, за что получил микрофоном по голове. Все что происходило дальше трудно описать словами, лучше смотреть. На Минеева накинулись несколько человек из команды Исмаилова, зрители стали перелезать через ограждения в октагон, чтобы принять участие в избиении дерзкого Минеева.
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Словами успокоить дерущихся бойцов было невозможно, и в октагон пришлось заходить полицейским.
После инцидента Исмаилова доставили в полицейский участок, где он дал объяснения. Ему грозит ответственность по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").
Оба бойца отделались травмами носа и рассечениями.
Минеев и Исмаилов провели бой 19 октября 2018 года. В этом поединке, решением судей, была зафиксирована ничья, которая не устраивает Минеева. Владимир уже не раз вызывал Магомеда на поединок. Кстати, между спортсменами давно существует неприязнь. Они уже дрались на взвешивании два года назад перед боем и в турецком отеле в 2019 году.
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В этом мирке царит средневековье, это совершенно очевидно.— 𝕯𝖗. 𝕲𝖔𝖓𝖟𝖔 ☮ (@rom_benchev) December 24, 2020
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