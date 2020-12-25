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"Не позорьте Москву": бойцы MMA устроили массовую драку в октагоне

"Не позорьте Москву": бойцы MMA устроили массовую драку в октагоне (3 фото + 3 видео)

Автор:
25 декабря 2020 13:07
Сообщество : Спорт
Метки: Исмаилов   Минеев   видео   мма   полиции   потасовка   
1841
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Владимир Минеев обвинил Магомеда Исмаилова в трусости, и понеслось... Потасовку пришлось останавливать ОМОНу.

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Метки: Исмаилов   Минеев   видео   мма   полиции   потасовка   
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34  комментария
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995
Р Х Час назад
В мультике Маугли есть такой момент. Когда бандерлоги толпой нападали. Один в один.
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254
Lao Mao 2 минуты назад
Вы чего возбудились-то? Вас же грамотно разводят! Маге и Минееву нужен хайп, Минеев же сказал, что его цель - 15 лярдов долларов за этот бой))) Ну или хотя бы рублей. У других иная цель, более значимая - разогреть еще сильнее нацвопрос. Цели и задачи понятны...
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7k
Seles 3 минуты назад
кто выпустил обезьян из гербариума? чернота опять себя стаей бабуинов показали, ни Москва ни ММА тут не при делах. а исмаилова следует дисквалифицировать за такое поведение его команды!
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7k
Seles 7 минут назад
кто выпустил обезьян из гербариума? а исмаилова следует дисквалифицировать за такое поведение его команды!
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1k
Александр 7 минут назад
Исмаилову Бан пожизненно!!! Животное мля
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971
Педигри 9 минут назад
Заголовок позабавил. Какую Москву? Не позорьте родной кишлак! Вот так правильно было бы.
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25k
Notan Blaine 11 минут назад
Когда футбольные болельщики творят всякую дичь во время матча, клуб штрафуют и могут отстранить. Может и тут пора вводить подобное, чтобы всякие пругуны не лезли на ринг, потому как это уже не спорт и поединок, а массовая драка. И как понял, вся толпа была против одного.
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12k
Объект реальности 12 минут назад
Ни в жизни, ни в спорте. просто позор.
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3k
aleksei 12 минут назад
Опять толпой нападают нерусские
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8k
uehl 17 минут назад
надо было омону на поражение стелять
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18k
Matrosskin 20 минут назад
"Давай одын на одын ! Только ты и правда одын приходи, ми тоже одын придём! И оружие не прныноси, мы сами принесём !"
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21k
MrGod 22 минуты назад
Это ни кого уже не удивляет, банановые республики всегда так себя ведут.
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4k
Алан 24 минуты назад
Вот обезьяны...
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437
Tony Banano Полчаса назад
"Не позорьте Москву": бойцы MMA устроили массовую драку в октагоне
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275
Александр Поляков Полчаса назад
вот [мат] чумазые толпой на одного
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982
Сергей Полчаса назад
Вот не пойму я, ладно решили парни подраться один на один какого ху***я эти петухи по вылетали, начали одного избивать. Всех оштрафовать кто участвовал в драке и по 1 млн. что бы в след раз думали головой а не ж**пой. Исмаилова и Минеева, тоже оштрафовать на более крупную сумму, за не спортивное поведение.
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6k
Влад Полчаса назад
макаки
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613
Ratibor Полчаса назад
Я что то не понял, Минеев вроде только труса вызывал на поединок, а не всю стаю обезьян....
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275
Александр Поляков Полчаса назад
только название прочитал сразу понял что без мусульманского горного скота не обошлось...
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9k
Karelian Полчаса назад
Шакалы черножопые, лезут, как крысы.
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320
Estek 40 минут назад
Зоопарк.
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