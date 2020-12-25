"Не позорьте Москву": бойцы MMA устроили массовую драку в октагоне

На турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global Winter Cup в Москве произошла массовая драка. Конфликт начался после словесной перепалки между чемпионом AMC Fight Nights Global Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

После одного из боев в октагон вышел Владимир Минеев и вызвал Исмаилова на поединок, обвинив того в трусости. В ходе разговора Исмаилов сделал ложный проход в ноги, решив то ли подшутить, то ли напугать Минеева, за что получил микрофоном по голове. Все что происходило дальше трудно описать словами, лучше смотреть. На Минеева накинулись несколько человек из команды Исмаилова, зрители стали перелезать через ограждения в октагон, чтобы принять участие в избиении дерзкого Минеева.